Väter verbringen eineinhalb Stunden mit ihren Kindern

Väter verbringen am Tag mehr Zeit mit ihren Kindern. Aber immer noch deutlich weniger als die Mütter.

Väter haben im Jahr 2022 im Durchschnitt pro Tag eine Stunde und 19 Minuten Kinder im eigenen Haushalt betreut. Zehn Jahre zuvor lag dieser Wert noch bei 51 Minuten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Dienstag mitteilte.

Trotz des Anstiegs verbringen Väter nach wie vor deutlich weniger Zeit mit Kinderbetreuung als Mütter, wie Destatis weiter erklärte: 2022 brachten Mütter durchschnittlich zwei Stunden und 18 Minuten pro Tag dafür auf - und damit rund eine Stunde mehr als Väter.

Wenn Väter sich ihren Kindern widmen, dann vor allem, um sie zu beaufsichtigen, sei es drinnen oder im Freien (durchschnittlich 23 Minuten), erklärten die Statistiker. Ein weiterer größerer Teil der gemeinsamen Vater-Kind(er)-Zeit werde mit Sport und Spiel verbracht (20 Minuten). "In beiden Bereichen verbringen Väter – nicht in Minuten, sondern anteilig – auch mehr Zeit als Mütter." Bei Müttern mache dagegen die Körperpflege, das Füttern und Anziehen der Kinder den größten Anteil an ihrer Kinderbetreuungszeit aus.

Das Bundesamt betrachtete die Betreuungszeit für Kinder unter 18 im eigenen Haushalt. Hierzu zählten demnach neben leiblichen Kindern auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder. Kinder, die nicht oder nicht mehr im gleichen Haushalt lebten, wurden nicht berücksichtigt.

(dpa)