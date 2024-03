Kommt Stefan Raab zurück?

Stefan Raab ist wieder auf Instagram. Dort verspricht er sein Comeback – unter einer Bedingung. In drei Tagen will er neun Millionen Follower.

Stefan Raab meldet sich nach sechs Jahren Pause wieder auf seinem Instagram-Kanal. In dem neuen Video paddelt Moderator Elton über einen See auf der Suche nach Raab, der im Hintergrund zu Gitarrenklängen singt. Schließlich findet Elton den Entertainer beim Angeln und möchte ihn überzeugen, endlich wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Doch an Musik oder Shows habe Raab kein Interesse, er will Influencer werden, sagt er im Video.

Stefan Raab kündigt Comeback bei neun Millionen Followern an

Sein Gesicht zeigt Raab im Video nicht, dafür macht er ein Versprechen: Bei neuen Millionen Followern macht er wieder etwas für sein Publikum – sogar Fitnessvideos. Seine Fans hätten dafür drei Tage Zeit. Die Frist fällt ausgerechnet auf den 1. April, vielleicht ist das Video also nur ein ausgetüftelter Aprilscherz. Außerdem fehlen Raab noch einige Millionen Follower bis zu seinem Ziel. Am Freitagabend waren es 1,7 Millionen. Ob Raab in drei Tagen sein Comeback wirklich starten wird, bleibt also unklar.

