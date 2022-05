Tôn Thất Tùng: Google ehrt den Leberchirurg heute mit einem Doodle

Google ehrt den vietnamesischen Mediziner Tôn Thất Tùng heute mit einem eigenen Doodle. Wir stellen Ihnen das Doodle und die Person hier näher vor.

Das heutige Google-Doodle ist dem vietnamesischen Leberchirurg Tôn Thất Tùng gewidmet. Am 10. Mai 2022 hätte er seinen 110 Geburtstag gefeiert.

Der Mediziner war neben seiner Tätigkeit als Arzt und Chirurg auch als stellvertretender Gesundheitsminister von Vietnam tätig. Während seiner Lebzeit revolutionierte Tôn Thất Tùng Operationen am menschlichen Organ der Leber.

Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen mehr zum aktuellen Google-Doodle und stellen die Person Tôn Thất Tùng und dessen Lebensgeschichte näher vor.

Tôn Thất Tùng: Das ist auf dem Googe-Doodle zu sehen

Das Doodle thematisiert die Arbeit und das Wirken von Tôn Thất Tùng als Mediziner. Im Vordergrund der Abbildung ist Thất Tùng in seiner Arbeitskleidung mit Arztkittel und OP-Maske um den Hals zu sehen.

Im Hintergrund sieht man auf der rechten und linken Seite verschiedene Patienten mitsamt deren Angehörigen, denen Tôn Thất Tùng als Mediziner vermutlich geholfen hat. Auch der typische Google-Schriftzug, der dieses Mal in den Farben orange und gelb gehalten ist, lässt sich im Doodle erkennen. Am unteren Bildrand sind außerdem zwei Hände abgebildet, auf denen farbige Blüten platziert sind.

Leberchirurg Tôn Thất Tùng im Porträt

Tôn Thất Tùng erblickte am 10. Mai 1912 in der vietnamesischen Stadt Thanh Hóa als Mitglied einer Adelsfamilie das Licht der Welt. Von 1931 bis 1935 besuchte er für vier Jahre das sogenannte Lycée du Protectorat, eine medizinische Ausbildungsstätte und im Anschluss daran die medizinische Hochschule in Hanoi. Zum damaligen Zeitpunkt galt in Vietnam, das unter französischer Kolonialherrschaft stand, die Regel, dass vietnamesische Studenten ausschließlich Prüfungen für den ambulanten, nicht jedoch für den stationären medizinischen Bereich absolvieren dürften. Somit blieb Einheimischen eine höhere medizinische Ausbildung verwehrt.

Tôn Thất Tùng protestierte in seiner Studienzeit mehrfach gegen die harte Politik der französischen Regierung und entfachte dadurch eine Bewegung für Gleichstellung im Bildungsbereich. Sein Einsatz hatte Erfolg, denn 1938 legte Thất Tùng als erster vietnamesischer Student die Zulassungsprüfung zum Arzt ab. Bereits während seines Studiums erforschte der angehende Mediziner das menschliche Organ der Leber sehr intensiv und sezierte mehr als 200 verschiedene. Seine Doktorarbeit verfasste er schließlich über die Anatomie der Leber und erhielt dafür sogar eine Silbermedaille der Universität von Paris.

Tôn Thất Tùng revolutionierte Operationen an der Leber

Sein weitreichendes Fachwissen half dem Chirurgen dabei festzustellen, dass das zum damaligen Zeitpunkt praktizierte Verfahren bei Operationen an der Leber - ein Eingriff, der drei bis sechs Stunden dauerte - unnötig riskant und kompliziert war. Tôn Thất Tùng entwickelte daher eine neue Methode, die Blutungen reduzierte, indem die Lebervenen vor dem Eingriff gestrafft wurden. Fortan dauerte die OP so lediglich vier bis acht Minuten. Seine revolutionäre Technik wird auch heute noch eingesetzt und ist weltweit als die "Tôn Thất Tùng-Methode" bekannt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte Tôn Thất Tùng außerdem an der medizinischen Behandlung des damaligen vietnamesischen Präsidenten Ho Chi Minhs mit. Darüber hinaus lehrte er als Professor an der Universität von Hanoi, leitete ein Krankenhaus und war als stellvertretender Gesundheitsminister von Vietnam tätig. Tôn Thất Tùng starb am 7. Mai 1982 an den Folgen eines Herzinfarktes. In Hanoi trägt eine Straße den Namen des Mediziners.