Xiaomi 14 Ultra: Das erwartete Smartphone-Flaggschiff für 2024

Das Xiaomi 14 Ultra lässt die Herzen von Tech-Fans höher schlagen. Was zu Release, Features und Design bislang bekannt ist.

Das Xiaomi 14 Ultra ist in aller Munde und die Gerüchteküche im Netz brodelt bereits kräftig. Mit Leaks, die von einem seltenen Kamera-Feature bis hin zu einem möglichen früheren Erscheinungsdatum reichen, ist die Vorfreude auf das neue Flaggschiff des chinesischen Herstellers riesig. Was können wir von diesem erwarteten Smartphone-Highlight im Jahr 2024 erwarten? Hier ist ein Einblick in die Gerüchte und das, was bislang bekannt ist.

Wichtig: Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, ein Xiaomi-Smartphone zu erwerben, sollten Sie auf jeden Fall die internationale Version kaufen, um Google-Dienste nutzen zu können. Auch erhalten nicht alle Smartphones das große Update auf Android 14.

Xiaomi 14 Ultra: Flaggschiff-Smartphone aus China

Das Xiaomi 14 Ultra wird als das bevorstehende Flaggschiff-Smartphone von Xiaomi gehandelt. Wie das Portal connect.de erfahren hat, soll das Xiaomi 14 Ultra offenbar auch in Deutschland erscheinen, allerdings nicht mehr in diesem Jahr. Es gebe erste Hinweise auf einen chinesischen Marktstart im März 2024, wobei der globale Release auf Mai 2024 vorverlegt werden könnte.

Die technischen Spezifikationen könnten es - glaubt man den ersten Infos aus dem Netz - in sich haben. So berichtet beispielsweise das Portal mobiflip.de, dass sich Nutzer auf einen Qualcomm-Chip der allerneusten Generation freuen könnten: Den Snapdragon 8 Gen 3. Es wäre der direkte Nachfolger der aktuellen Flaggschiff-Chips aus dem Hause Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 2), die unter anderem derzeit im Honor Magic 3 oder dem Samsung Galaxy Z31 verbaut sind. 2024 könnte es zudem erstmals eine Version mit 1 TB Speicher geben. Der Akku des neuen Xiaomi Ultra 14 soll mit 4.860 mAh etwas größer geworden sein und bietet Lademöglichkeiten mit bis zu 90 (Kabel) bzw. 50 (Qi) Watt.

Kamera und Design beim Xiaomi 14 Ultra: Das ist über die Features bekannt

Das Xiaomi 14 Ultra wird mit einer Leica-Quad-Cam ausgestattet sein, die einen 50 Megapixel Periskop-Zoom bietet. Wie notebookcheck.com schreibt, bleibt es bei 5x optischem und maximal 120x Hybrid-Zoom. Ein besonderes Highlight ist allerdings das seltene Kamera-Feature "Dual-Fokus". Es gibt Spekulationen, dass damit zwei Telefoto-Brennweiten gemeint sein könnten, ähnlich wie beim Vorgänger Xiaomi 13 Ultra.

Beim Design des Xiaomi 14 Ultra wird nicht mit großen Veränderungen gerechnet. Mobiflip.de zufolge wird das Xiaomi 14 auf den ersten Blick wohl wie das Xiaomi 13 aussehen.

Übrigens: Bei Konkurrent Apple steht bereits die nächste Smartphone-Generation in den Startlöchern. Inzwischen ist schon einiges über das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro bekannt. Ein neues Feature könnte jetzt aber doch wegfallen.