"Temptation Island V.I.P." 2021: Moderatorin Lola Weippert im Porträt

Lola Weippert moderiert die neue Staffel von "Temptation Island V.I.P". Alles Infos zur Moderatorin - über Alter, Größe, Beruf und vieles mehr - haben wir hier im Porträt für Sie.

In der neuen Staffel von "Temptation Island V.I.P." haben erneut vier Promi-Pärchen die Aufgabe ihrem Partner über zwei Wochen treu zu bleiben. Dabei wird es ihnen jedoch nicht leicht gemacht, denn die Paare werden in getrennten Villen untergebracht und darüber hinaus zieht auch noch eine Gruppe Singles mit ihnen ein. Bei dem Treuetest begleitet werden die acht prominenten Kandidaten von Moderatorin Lola Weippert. Sie führt durch die Sendung und zeigt den Promis außerdem in regelmäßigen Abständen Video-Material aus der jeweils anderen Villa.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen Moderatorin, Influencerin und Model Lola Weippert näher vor. Im Porträt verraten wir Ihnen woher die RTL-Moderatorin kommt und in welchem Alter sie ihre Karriere als Model begann.

Ein kurzer Steckbrief zu "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Lola Weippert: Größe, Alter, Beruf

Die 26-jährige Lola Weippert, die mit vollem Namen Eleonore Lola Naomi Weippert heißt, wurde 1996 in Rottweil in der Nähe von Stuttgart geboren. Sie arbeitet als Moderatorin und ist nebenbei noch als Influencerin tätig. Mittlerweile hat sie auf Instagram knapp 430.000 Follower. Hier ein kurzer Steckbrief:

Beruf: Moderatorin, Influencerin und Model

30. März 1996 Alter: 25 Jahre

25 Jahre Wohnort: Berlin

Größe: 1,64m

Die 25-Jährige nutzte 2020 ihre Reichweite in der Öffentlichkeit, um sich für die Opfer häuslicher Gewalt einzusetzen. Sie war Teil der Kampagne "Schweigen macht schutzlos, die vom Weißen Ring, einer Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität, organisiert wurde.

Moderatorin, Model, Influencerin: Das ist Lola Weippert

Lola Weippert startete schon früh mit ihrer Karriere und war bereits mit zwölf Jahren als Model tätig. Später widmete sie sich dann Instagram, wo sie zunächst nur Urlaubs- und Partyfotos postete. Nach und nach bekam sie immer mehr Follower, was auch größere Werbepartner anlockte. Seither modelt sie regelmäßig für verschiedene Kunden und hat sich auf Instagram eine Community aufgebaut.

Ihre journalistische Karriere begann zunächst beim Radio: Sie absolvierte ein Volontariat beim Radiosender bigFM und moderierte danach vier Jahre lang die dortige Morning Show namens "Deutschlands biggste Morningshow". Im Juli 2020 entschied sie sich dann dazu als Moderatorin auch vor der Kamera zu stehen und sich auf neue Aufgaben zu konzentrieren. Seit November 2020 ist sie eines der neuen Gesichter von TV NOW und moderierte unter anderem schon "Prince Charming – Das große Wiedersehen". Außerdem führte sie durch das Online-Format der zweiten Staffel "Love Island - Aftersun". Weippert moderierte bereits die reguläre Version von "Temptation Island" und wird die Paare nun auch in der "V.I.P."-Edition bei ihrem Treuetest begleiten. Ihren größten Job als Moderatorin bekam die 25-Jährige in diesem Jahr, als sie gemeinsam mit Chris Tall die vorherigen Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Das Supertalent" ablöste.

