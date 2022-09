"Temptation Island VIP" 2022: Start, Sendetermine, Übertragung - alle Infos zu Staffel 3

"Temptation Island VIP" 2022 steht ins Haus. Hier kommen alle Infos über Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung von Staffel 3 des ultimativen Treue-Tests.

Es geht weiter - RTL+ bringt Staffel 3 unter die Leute: "Temptation Island VIP" 2022 steht unmittelbar bevor. Wir versorgen Sie hier mit allen News rund um Übertragung und Wiederholung.

Start von "Temptation Island VIP" 2022

Der Streamingdienst RTL+ hat den Start der dritten Staffel des Liebes-Tests für Dienstag, 4. Oktober 2022, angekündigt. Bereits ab 27. September 2022 können Sie dort eine kurze Sneak Peek herunterladen.

"Temptation Island VIP" 2022: Die Sendetermine von Staffel 3

Es gibt zwölf Folgen und eine Wiedersehens-Show. Die Sendetermine:

Folge 1: 04. Oktober 2022

Folge 2: 11. Oktober 2022

Folge 3: 18. Oktober 2022

Folge 4: 25. Oktober 2022

Folge 5: 01. November 2022

Folge 6: 08. November 2022

Folge 7: 15. November 2022

Folge 8: 22. November 2022

Folge 9: 29. November 2022

Folge 10: 06. Dezember 2022

Folge 11: 13. Dezember 2022

Folge 12: 20. Dezember 2022

Wiedersehens-Show: 27. Dezember 2022

"Temptation Island VIP" 2022 - Worum geht es in der Show?

Vier Paare machen auf "Temptation Island VIP" den ultimativen Liebes- und Treuetest. In der Praxis sieht da so aus: Sie werden von ihrem Partner beziehungsweise ihrer Partnerin getrennt uns verbringen eine ganze Weile in traumhafter Insel-Umgebung in noblen Villen. Sie haben dabei absolut keinen Kontakt zu ihrem jeweiligen Schatz. Und jetzt kommt's: Es gibt jeweils elf menschliche Versuchungen beiderlei Geschlechts, die alles mögliche anstellen, um die Paare gründlich auseinander zu dividieren. Harte Proben stehen den Protagonisten und Protagonistinnen also bevor.

Mit dabei sind diesmal die Paare:

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic

und Michelle Daniaux und Gigi Birofio

Sandra Sicora und Tommy Pedroni

Aurelio Savina und Lala Aluas

Alle sind mit von der Partie, weil sie gute Gründe haben, ihre Liebe mal ein bisschen anzutesten. In jeder der Beziehungen gibt es sensible Themen, über die Klarheit geschaffen werden müsste - hat die Sache überhaupt Zukunft? Muss sich was ändern? Findet der eine oder die andere auf der Insel der Versuchung sogar einen Menschen, der besser zu einem passt?

Der Insel-Aufenthalt ist keineswegs ein lockerer Strand-Urlaub unter südlicher Sonne. Es gibt zwar wilde Partys und aufregende Dates, aber eben auch Workshops, bei denen ganz ernsthafte Selbst-Reflektion auf dem Programm steht. Moderatorin Lola Weippert zeigt den Vergebenen abends am Lagerfeuer Bilder von ihrem Partner oder der Partnerin. Das führt zu großem Rätselraten - hielt sich jeder an die Verabredungen? Oder ist da bereits ein wenig Nebenluft in die Beziehung eingeströmt? Es wird spannend.

Moderatorin Lola Weippert Foto: RTL/Frank J. Fastner

Übertragung von "Temptation Island VIP" 2022

Wie bereits die vorangegangenen Staffeln der Versuchungs-Show läuft auch die Nr. 3 exklusiv im Streaming-Dienst RTL+. Ob zusätzlich eine spätere Ausstrahlung der Reality-Show im linearen TV-Programm von RTL geplant ist, hat der Sender bisher nicht bekanntgegeben.

Um RTL+ live sehen zu können, müssen Sie ein wenig in die Tasche greifen: Sie brauchen das Abo der Version RTL+ "Premium" und sind mit 4,99 Euro pro Monat dabei. Dieses Bezahl-Modell dürfen Sie aber als Neukunde nach Angaben des Senders 30 Tage lang gratis testen. Falls Sie mehr Komfort wünschen, also etwa das gleichzeitige Streamen auf zwei Endgeräten, empfiehlt sich RTL+ "Max" für 9,99 Euro im Monat - auch hier gilt die einmonatige Testphase (Konditionen: Stand September 2022).

Gibt es eine Wiederholung der Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022?

Jawoll! Hier können Sie ebenfalls auf RTL+ vertrauen, und wenn Ihnen die Aufzeichnung bis (mindestens) sieben Tage nach dem ursprünglichen Übertragungstermin genügt, geht das sogar völlig gratis. Die Basis-Version RTL+ "Free" kostet beruhigende null Euro - Sie brauchen sich lediglich zu registrieren.