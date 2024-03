The 50: Start, Sendetermine und Übertragung im Stream

Bei Amazon Prime Video geht die neue Reality-Show "The 50" an den Start. Alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung im Stream haben wir hier für Sie.

2024 geht bei Amazon Prime Video eine neue Realityshow namens "The 50" an den Start, die auf dem französischen Showhit "Les Cinquante" basiert. Im Gegensatz zu sonstigen TV-Wettbewerben müssen hier 50 prominente Kandidatinnen und Kandidaten gleichzeitig in verschiedenen Herausforderungen antreten, um das Preisgeld stellvertretend für ihre Fans zu gewinnen. Die Promis heimsen das Geld am Ende nämlich nicht selbst ein. Die Premiere der Reality-Competition "The 50" erfolgte am 11. März.

Die Sendung ist zum Start nur im Stream verfügbar. Das genaue Startdatum, Infos zur Übertragung im Stream und alles, was Sie über den Ablauf der Show wissen müssen, haben wir hier für Sie.

Reality-Show "The 50": Start auf Amazon Prime Video

Die Realityshow "The 50" feierte am Montag, dem 11. März 2024, ihre Premiere. Seitdem treten 50 prominente Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Wettbewerben an, um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für ihre Fans zu gewinnen.

Sendetermine "The 50": Wann werden die Folgen veröffentlicht?

Die 50 vermeintlich größten deutschen Realitystars duellieren sich bei "The 50" über insgesamt 14 Folgen. Die Länge der einzelnen Episoden beträgt jeweils etwa 40 Minuten. Die erste Staffel der Serie wird in vier Teilen präsentiert und jeweils montags veröffentlicht. Mit dem Start am 11. März gibt es zu Beginn vier erste Folgen der Serie.

Hier sind einzelnen Sendetermine im Überblick:

Folgen 1-4: Montag, 11. März 2024

Folgen 5-8: Montag, 18. März 2024

Folgen 9-12: Montag, 25. März 2024

Folgen 13-14: Montag, 1. April 2024

Übertragung von "The 50" im Stream auf Amazon Prime Video

Amazon Prime überträgt die neue Reality-Sendung und hat sich die Rechte an dem Format in Deutschland gesichert. Somit sind die vierzehn Folgen ab dem 11. März 2024 Woche für Woche auf Prime Video zu sehen. "The 50" ist demnach nicht im Fernsehen, sondern nur im Stream zu sehen.

Außerdem hat Amazon Prime neben dem Starttermin im Vorfeld auch schon einen Trailer zu "The 50" veröffentlicht. Hier können Sie sich einen ersten Eindruck von dem neuen Reality-Format verschaffen:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Spielprinzip von "The 50": Wie läuft die Show ab?

Das Prinzip der Realityshow "The 50" funktioniert wie folgt: Realitystars werden von einem anfangs mysteriösen und unbekannten Spielleiter mit goldener Bärenmaske eingeladen, um in seinem Schloss für den Jackpot zu kämpfen. Dabei treten sie nicht nur für sich selbst an, sondern gewinnen den Jackpot stellvertretend für einen ihrer Follower. Die genaue Höhe des Jackpots ist noch unklar, da er mit 50.000 Euro startet, aber am Ende auch mit mehr oder weniger Geld gefüllt sein kann. Das hängt von der Performance der Teilnehmer ab.

Die zu Beginn 50 Realitystars nehmen täglich an verschiedenen Challenges teil. Anschließend stimmen die Gewinner darüber ab, welche der Teilnehmer nach Hause geschickt werden und wer eine weitere Chance im Spiel erhält. Damit ist das Drama in der Show wohl schon vorprogrammiert.

Die Sendung basiert auf dem Konzept der französischen Show "Les Cinquante" und wird erstmals als deutsche Version umgesetzt.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten sind mit dabei: