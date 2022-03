"The Adam Project": Alle Infos zu Handlung und Besetzung

Der Film "The Adam Project" ist demnächst auf Netflix verfügbar. Wir informieren Sie hier über Handlung und Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Beim Streaming-Dienst Netflix geht Mitte März "The Adam Project" an den Start. In dem Film unternimmt Schauspieler Ryan Reynolds eine Zeitreise und trifft sein 13-jähriges Ich.

Das Drehbuch zu dem Sci-Fi-Abenteuer stammt von Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett und Mark Levin. Shawn Levy war als Regisseur an der Produktion von "The Adam Project" beteiligt. Markus Zimmer fungierte als Produzent. Die Dreharbeiten zu dem Film starteten im November 2020 im kanadischen Vancouver und dauerten bis März 2021 an.

Worum dreht sich die Handlung des Films? Und welche Darsteller sind mit dabei? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Start, zur Handlung und zu den Schauspielern im Cast. Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer des Netflix-Films.

Start: Ab wann ist "The Adam Project" bei Netflix zu sehen?

Der Film "The Adam Project" ist ab dem 11. März 2022 bei Netflix zu sehen. Ab diesem Tag steht der Streifen für Abonnenten in Deutschland und Österreich zum Abruf bereit.

Handlung: Darum geht es in "The Adam Project" auf Netflix

Der junge Adam Reed ist verhaltensauffällig, seit sich seine Eltern getrennt haben. Der unerwartete Tod des Vaters setzt dem 13-jährigen Jungen zusätzlich zu. Doch seine Probleme geraten in den Hintergrund, als auf einmal ein Flugzeug ganz in der Nähe von Adams Zuhause abstürzt. Der Junge begibt sich sofort an den Absturzort und findet dort den verletzten Piloten der Maschine.

Ryan Reynolds spielt die Hauprolle im Film "The Adam Project". Foto: Netflix

Nach einer kurzen Kennenlernphase ist klar, dass es sich bei dem Mann um das ältere Ich von Adam handelt. Dieser ist aus der Zukunft gekommen, um ein schreckliches Ereignis zu verhindern. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach dem eigenen Vater, der der Schlüssel zu allem zu sein scheint. Doch schwer bewaffnete Gegner verfolgen die beiden Adams und möchten sie von ihrem Plan abhalten. Im Kampf gegen ihre Widersacher sind sie jedoch nicht allein, denn sie erhalten Hilfe von der furchtlosen Laura.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Adam Project"?

Schauspielstar Ryan Reynolds spielt die Hauptrolle des Piloten Adam Reed im Film "The Adam Project". Sein jüngeres Ich verkörpert der Nachwuchsschauspieler Walker Scobell. Mark Ruffalo ist als sein Vater und Jennifer Garner als dessen Mutter zu sehen.

Außerdem sind noch die Darstellerinnen Catherine Keener und Zoe Saldaña sowie Alex Mallari Jr. im Cast mit dabei.

Trailer: Erste Einblicke in den Film "The Adam Project"

Damit Sie sich einen Eindruck von dem neuen Netflix-Film "The Adam Project" verschaffen können, halten wir hier den offiziellen Trailer für Sie bereit: