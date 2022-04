"The Book of Boba Fett": Kommt eine Staffel 2?

Kommt eine Staffel 2 von "The Book of Boba Fett"? Hier finden Sie alle Informationen zu Start, Besetzung und Handlung - was ist bisher bekannt?

Am 29. Dezember 2021 startet auf Disney+ die Serie "The Book of Boba Fett", auf deutsch: "Das Buch von Boba Fett". Die Serie handelt von der " Star Wars" Figur Boba Fett, der eine lange Geschichte in der "Star Wars"-Reihe hinter sich hat.

Nun hat Temuera Morrison, Star der "Boba Fett"-Serie, bekannt gegeben, dass es möglicherweise eine zweite Staffel von "The Book of Boba Fett" geben wird.

Hier finden Sie alle Infos, die bisher über eine mögliche Staffel 2 bekannt sind.

Wann ist der Start von "The Book of Boba Fett" Staffel 2?

Einen Starttermin hat Disney+ bisher nicht bekannt gegeben. Auch ist bisher nicht klar, ob es überhaupt eine zweite Staffel von "The Book of Boba Fett" geben wird.

Dafür will Disney wohl erst den Erfolg von Staffel 1 abwarten. Dies sagte Hauptdarsteller Temuera Morrison in einem Interview mit der britischen Zeitung Express.

Besetzung: Welche Infos gibt es zu den Schauspielern im Cast von "The Book of Boba Fett"?

Da noch nicht feststeht, ob es überhaupt eine zweite Staffel von "The Book of Boba Fett" geben wird, ist bisher auch noch nichts über die Schauspielerinnen und Schauspieler in der Besetzung bekannt. Es lässt sich jedoch vermuten, dass, falls Disney eine weitere Staffel der Serie herausbringt, sicherlich auch wieder einige Darstellerinnen und Darsteller aus der ersten Staffel mit dabei sind.

Handlung: Was ist bekannt zu Staffel 2 von "The Book of Boba Fett"?

Die Hauptfigur der Serie ist schon seit Langem Teil der "Star Wars"-Reihe. Das erste Mal war Boba Fett im "The Star Wars Holiday Special" (1978) Teil zu sehen. Daraufhin war er dann auch in der Hauptreihe "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) dabei. Boba arbeitete als Kopfgeldjäger für den Gegenspieler der Helden Luke Skywalker, Leia Organa und Han Solo, für den Verbrecher Jabba.

Am Ende des letzten Films der Original-Trilogie schien es, als hätte Boba Fett den Kampf auf dem Planeten Tatooine nicht überlebt und wäre von einem Sarlacc, einer riesigen Kreatur, verschlungen worden. Doch Fehlanzeige - Boba Fett überlebte und war auch in weiteren "Star Wars"-Geschichten zu sehen. In der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" feierte Boba Fett dann spätestens in der zweiten Staffel sein Comeback.

In der neuen Serie "The Book of Boba Fett" sitzt Boba nun selbst auf dem Thron und plant seine Herrschaft über die Unterwelt - und das anders als sein Vorgänger. Er versucht es mit Respekt anstelle von Angst, merkt allerdings schnell, dass dies nicht ohne Probleme möglich ist.

Worum genau es in einer Staffel 2 von "The Book of Boba Fett" geht, ist bisher nicht bekannt. Disney wolle, einem Interview von Temuera Morrison mit der britischen Zeitung Express zufolge, abwarten, wie die erste Staffel ankomme. Außerdem lobt Morrison die Regisseure Robert Rodriguez, Favreau, Bryce [Dallas Howard] sowie Dave Filoni: "I think we're blessed in the way Favreau has all that Marvel experience, so we know where those storylines go. Let's see what happens." Damit gibt er einen kleinen Seitenhieb - was es genau bedeutet, ist allerdings Interpretationssache.

Letztendlich wäre die Hauptintention der Serie, das Publikum zu unterhalten, so Morrison. Dies ginge doch vermutlich am besten mit einer zweiten Staffel oder nicht? Sobald es neue Informationen dazu gibt, erfahren Sie diese hier.