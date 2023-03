Staffel 3 von "The Mandalorian": Alle Infos rund um Handlung und Besetzung

Staffel 3 von "The Mandalorian" ist bei Disney+ verfügbar. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

"The Mandalorian" gilt bei den Serien auf Disney+ als ein Aushängeschild: Die " Star Wars"-Serie bekam schon zum Start des Streaming-Dienstes viel Aufmerksamkeit - und auch gute Kritiken.

Daher verwundert es wenig, dass Staffel 3 jetzt am Start ist. Im September 2021 fingen die Dreharbeiten in den Manhattan Beach Studios in Kalifornien an und dauerten bis März 2022. Ein Jahr später wird Staffel 3 von "The Mandalorian" nun auf Disney+ veröffentlicht.

Wann war der Start der neuen Staffel von "The Mandalorian"? Wie lautet die Handlung und wie viele Folgen gibt es in Staffel 3? Gibt es neue Schauspieler in der Besetzung? Wo findet die Übertragung im Stream statt? Die Antworten auf all diese Fragen verraten wir Ihnen hier in diesem Artikel. Zusätzlich haben wir den offiziellen Trailer zu Staffel 3 von "The Mandalorian" für Sie.

Start: Seit wann ist Staffel 3 von "The Mandalorian" bei Disney+ in Deutschland zu sehen?

Schon im April 2020 vermeldete die zur Unterhaltungsbranche gut informierte US-Seite Variety, dass an Staffel 3 von "The Mandalorian" gearbeitet werde. Autor und Produzent ist einmal mehr Jon Favreau, den Marvel-Fans von den "Iron Man"-Filmen kennen könnten. Dort war er nicht nur als Regisseur dabei, sondern auch vor der Kamera als Happy Hogan zu sehen.

Ende 2020 gab Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm, bei einem Termin für Investoren zudem bekannt, dass Staffel 3 "an Weihnachten 2021" erscheinen werde. Doch der Drehstart verschob sich immer weiter nach hinten und begann erst im September 2021 - auch weil an vielen anderen "Star Wars"-Serien gearbeitet wird.

Schnell war klar, dass die neue Staffel von "The Mandalorian" ganz sicher nicht 2021 erscheinen würde - und auch nicht 2022. Der offizielle Release-Termin steht nun aber endlich fest: Am 1. März 2023 kommt die erste neue Folge der Serie zu Disney+.

Auf die Frage, ob es auch eine Staffel 4 von "The Mandalorian" geben wird, hat sich der Streaming-Anbieter hingegen schon vor längerem geäußert. Nach Staffel 3 wird es sicher eine Staffel 4 der Space-Western-Serie geben.

Wie viele Folgen gibt es in Staffel 3 von "The Mandalorian"?

Genau wie in den ersten beiden Staffeln der "Star Wars"-Serie, die sich jeweils aus acht Folgen zusammensetzen, wird auch Staffel 3 von "The Mandalorian" aus insgesamt acht neuen Episoden bestehen.

Hier haben wir eine Liste aller Folgen von "The Mandalorian" - Staffel 3 für Sie zusammengestellt:

Folge 1: "The Apostate" (01.03.2023)

Folge 2: Kapitel 18 (08.03.2023)

Folge 3: Kapitel 19 (15.03.2023)

Folge 4: Kapitel 20 (22.03.2023)

Folge 5: Kapitel 21 (29.03.2023)

Folge 6: Kapitel 22 (05.04.2023)

Folge 7: Kapitel 23 (12.04.2023)

Folge 8: Kapitel 24 (19.04.2023)

Wir ergänzen die Titel der einzelnen Episoden, sobald Disney die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Handlung von "The Mandalorian": Das passiert in Staffel 3

Die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit Baby Yoda dürfte bei vielen "The Mandalorian"-Fans groß sein. Doch neben den Auftritten einer der bekanntesten "Star Wars"-Figuren dürfte Staffel 3 von "The Mandalorian" auch noch einige andere Highlights vorzuweisen haben, denn Staffel 2 ging mit einem ungeklärten Konflikt zu Ende.

Din Djarin ist nun Besitzer des berühmten Dunkelschwerts und hat dadurch die Möglichkeit, Anspruch auf den Thron von Mandalore zu erheben. Problematisch ist dabei, dass auch Bo-Katan Kryze ein Auge auf die begehrte Waffe geworfen hat. Doch als Din soweit ist und ihr das Schwert überlassen will, möchte sie es vorerst nicht annehmen. Die Tradition besagt, dass das Dunkelschwert im Kampf gewonnen werden solll. Besonders spannend ist hierbei, dass die rebellische Bo-Katan so stark an der alten Tradition festhält, obwohl sonst Din Djarin großen Wert darauf legt.

Am Ende der letzten Staffel griffen die beiden zusammen als Verbündete das Schiff von Moff Gideon an. In Staffel 3 von "The Mandalorian" könnten wir Din Djarin und Bo-Katan Kryze wieder als Gegner zu Gesicht bekommen. An dieser Stelle ist es gut möglich, dass das Star-Wars-Universum eine weitere Tragödie dazubekommt.

Welche Darsteller sind im Cast von "The Mandalorian"? Schauspieler in der Besetzung von Staffel 3

Pedro Pascal wird wieder den namensgebenden "Mandalorianer" Din Djarin spielen. Außerdem kehrt wohl auch wieder Katee Sackhoff als Bo-Katan zurück. Ansonsten gibt es bisher keine offiziellen Informationen zur Besetzung der 3. Staffel von "The Mandalorian".

Schauspielerin Gina Carano wird aber nicht wieder zum Cast gehören. Sie hatte mit Cara Dune eine wichtige Figur verkörpert. Disney entließ sie aber nach Aussagen, die viel Kritik ausgelöst hatten. So hatte Gina Carano die Situation der Republikaner in den USA mit der Behandlung von Juden im Nationalsozialismus in Deutschland verglichen.

Hier eine Übersicht zur Besetzung:

Din „Mando“ Djarin : Pedro Pascal

: Grogu (Das Kind aka Baby Yoda)

(Das Kind aka Baby Yoda) Moff Gideon : Giancarlo Esposito

: Carl Weathers : Greef Karga

: Greef Karga Bo-Katan Kryze : Katee Sackhoff

: Cobb Vanth : Timothy Olyphant

: Carson Teva : Paul Sun-Hyung Lee

Lee Dr. Pershing: Omid Abtahi

Omid Abtahi The Armorer: Emlily Swallow

Emlily Swallow Ahsoka Tano : Rosario Dawson (noch nicht bestätigt)

: (noch nicht bestätigt) Fennec Shand : Ming-Na Wen (noch nicht bestätigt)

: (noch nicht bestätigt) Boba Fett : Temuera Morrison (noch nicht bestätigt)

: (noch nicht bestätigt) Luke Skywalker : Mark Hamill (noch nicht bestätigt)

: (noch nicht bestätigt) Peli Motto: Amy Sedaris (noch nicht bestätigt)

Wo wird Staffel 3 von "The Mandalorian" im Stream übertragen?

Staffel 3 ist am 1. März 2023 im Stream von Disney+ gestartet. Hier stehen für alle Fans der "Star-Wars"-Reihe auch die Filme eins bis neun zum Abruf bereit. Dafür nötig ist ein kostenpflichtiges Abo von Disney+, welches es für 8,99 Euro im Monat, oder für 89,90 im ersten Jahr gibt. Nach einem Jahr belaufen sich die Abo-Kosten ebenfalls auf monatlich 8,99 Euro (Stand: 2. März 2023).

Das ist der Trailer zu Staffel 3 von "The Mandalorian"

Sie möchten sich einen ersten Einblick zu Staffel 3 von "The Mandalorian" auf Disney+ verschaffen? Kein Problem! Hier haben wir den offiziellen Trailer für Sie.