"The Masked Singer" 2024 am 13. April: Wer ist raus nach Folge 2?

In Folge 2 von "The Masked Singer" 2024 wurden Masken enthüllt. Wer raus ist und welche Masken gefallen sind, erfahren Sie im nachstehenden Artikel.

Aktuell läuft die Ratesendung " The Masked Singer" 2024 auf ProSieben. Das Prinzip der Show ist denkbar einfach. Verschiedene Prominente tragen auf der Bühne Lieder vor, und das in aufwändig gestalteten Kostümen. Niemand weiß, mit wem man es genau zu tun hat. Die Masken verstecken die Identität. Lediglich ein Video gibt den Zuschauern und dem Rateteam Tipps, um wen es sich handeln könnte. Das neue Rateteam besteht aus Palina Rojinski und Rick Kavanian, die somit das Erbe von Rea Garvey und Ruth Moschner antreten. Ob sie in Folge 2 richtig lagen?

Wer ist ausgeschieden in Folge 2? Wer versteckte sich unter den Masken? Wissenswertes zur aktuellen Folge von "The Masked Singer" erfahren Sie hier.

"The Masked Singer" 2024: Wer ist rausgeflogen am 13. April?

Aktuell treten folgende Masken und Kostüme bei "The Masked Singer" 2024 an: Die Zuckerwatte, der Robodog, das Krokodil, der Flip Flop, der Floh, Elgonia, der Babylöwe sowie das Mysterium - das Kostüm, dass es in Staffel 10 in jeder Folge zu enthüllen gilt. Somit zeigten in Folge 2 gleich zwei Prominente ihr Gesicht. Der Babylöwe, der "Baby Love" von The Supremes sang, ist nicht mehr Teil der Sendung. Unter der Maske versteckte sich die 80-jährige Schauspielerin Uschi Glas, die sehr traurig war, so früh entdeckt zu werden.

Der Babylöwe musste sein Gesicht in Folge 2 zeigen. Foto: Willi Weber / ProSieben

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Nicht nur der Babylöwe musste Gesicht zeigen, sondern auch das Mysterium. Darunter versteckte sich Giovanni Zarrella, dessen Bruder als Kandidat bei "Let's Dance" 2024 dabei war. Die Zuschauer lagen somit richtig. Am Ende grüßte er seine Kinder, die von der Teilnahme nichts wussten.

Das Mysterium in Folge 2 war Giovanni Zarrella. Foto: Willi Weber / ProSieben

"The Masked Singer" 2024: Wer ist raus?

Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "The Masked Singer" 2024 wurden bereits enttarnt und mussten die Show somit verlassen und die Heimreise antreten. Diese können der Übersicht entnommen werden:

Das Mysterium: Rolando Villazón (Folge 1)

(Folge 1) Die Couchpotato: Hugo Egon Balder (Folge 1)

(Folge 1) Der Babylöwe: Uschi Glas (Folge 2)

(Folge 2) Das Mysterium: Giovanni Zarrella (Folge 2)

"The Masked Singer" 2024: Wer ist weiterhin dabei?

Die Sendetermine von "The Masked Singer" 2024 versprechen noch einige Shows. Für die kommenden Sendungen sind folgende Kostüme noch im Rennen:

Die Zuckerwatte

Der Robodog

Das Krokodil

Der Flip Flop

Der Floh

Elgonia

Das Mysterium

So läuft die Übertragung von "The Masked Singer" 2024

Die Ratesendung ist nicht mehr von der TV-Landschaft wegzudenken. Dennoch lässt sich das Team immer wieder neue Inhalte einfallen, wie in diesem Jahr das Mysterium. Eine Sache ändert sich allerdings nicht: Die Übertragung und Wiederholung von "The Masked Singer" 2024. Wie in den vorherigen Staffeln auch, wird die Übertragung vom Privatsender ProSieben übernommen. Die Sendungen erscheinen immer samstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Show können Sie nicht nur im Fernsehen verfolgen, sondern auch live im Stream. Über den Streamingdienst Joyn von ProSieben und Sat.1 haben Sie die Möglichkeit, die Sendung online über Handy, Laptop oder Tablet zu sehen. Eine Wiederholung gibt es ebenfalls bei Joyn und das kostenlos und direkt nach der Erstausstrahlung.