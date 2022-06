"The Time Traveller’s Wife": Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung

"The Time Traveller’s Wife" läuft seit Mai bei Sky und Wow (ehemals Sky Ticket). Wir informieren Sie hier über Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem finden Sie einen Trailer.

Die Serie "The Time Traveller’s Wife", welche auf dem gleichnamigen Roman von Schriftstellerin Audrey Niffenegger basiert und die verzwickte Liebesgeschichte eines Ehepaars erzählt, kommt zu Sky nach Deutschland.

Als Executive Producer fungierten neben Steven Moffat, der den Roman adaptierte, auch Sue Vertue, Brian Minchin, Joseph E. Iberti und David Nutter. Letzterer inszenierte die Serie.

Seit wann ist "The Time Traveller’s Wife" in Deutschland zu sehen? Wie viele Episoden gibt es? Und welche Darstellerinnen und Darsteller gehören zum Cast der Serie? In diesem Artikel erfahren Sie es, denn wir verraten Ihnen nicht nur alle wichtigen Details zur Handlung der Serie, sondern auch zum Start, zu den Folgen und zur Besetzung. Zudem finden Sie hier einen Trailer mit ersten Einblicken.

Start: Seit wann ist "The Time Traveller’s Wife" bei Sky in Deutschland zu sehen?

Der konkrete Starttermin von "The Time Traveller’s Wife" war der 15. Mai. Seitdem erschien jede Woche auf Sky Atlantic je eine Folge. Außerdem stehen die Episoden auch beim Streamingdienst Wow (ehemals Sky Ticket) und über Sky Q zum Abruf bereit.

Nachdem Sky Ticket zu Wow umbenannt wurde, haben sich auch die Abomöglichkeiten geändert. Wer "The Time Travellers Wife" auf Wow sehen möchte, kann in den ersten Wochen ein vergünstigtes Angebot von 7,99 Euro im Monat wahrnehmen.

Handlung: Darum geht es in "The Time Traveller’s Wife"

Die Serie "The Time Traveller’s Wife" erzählt die verzwickte und magische Liebesgeschichte des Ehepaars Clare und Henry. Henry leidet unter einer eher ungewöhnlichen Störung: Er springt manchmal einfach unkontrolliert durch die Zeit. Dabei reist er entweder in die Zukunft, oder in die Vergangenheit. Eines Tages lernt er Claire kennen, doch diese erzählt ihm, dass sie ihn schon seit Jahren kennt und regelmäßig Besuch von ihm bekommt. Die sich daraufhin entwickelnde Liebesbeziehung zwischen den beiden wird durch Henrys auch weiterhin stattfindenden und unkontrollierbaren zeitsprünge immer wieder auf die Probe gestellt.

Episoden-Guide: Das sind die Folgen von "The Time Traveller’s Wife"

Die Serie "The Time Traveller’s Wife" setzt sich aus insgesamt sechs Folgen zusammen. Seit dem 15. Mai erscheinen diese wöchentlich. Hier erhalten Sie eine Liste mit allen Folgen und ihrem Erscheinungsdatum:

Folge 1: Erste Begegnungen (15. Mai)

Folge 2: Überlebensstrategien (22. Mai)

Folge 3: Rache (29. Mai)

Folge 4: Alle sagen die Wahrheit (5. Juni)

Folge 5: Der beste Freund (12. Juni)

Folge 6: Das Hochzeitsvideo (19. Juni)

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "The Time Traveller’s Wife"

Rose Leslie und Theo James verkörpern die Hauptrollen in "The Time Traveller’s Wife" und spielen das Ehepaar Clare Abshire und Henry DeTamble.

Hier bekommen Sie einen Überblick über alle Hauptdarsteller im Cast von "The Time Traveller’s Wife" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Rose Leslie Clare Abshire Theo James Henry DeTamble Desmin Borges Gomez Natasha Lopez Charisse

Trailer: Erste Einblicke in "The Time Traveller’s Wife"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der Serie "The Time Traveller’s Wife" verschaffen können, finden Sie hier den englischsprachigen Original-Trailer: