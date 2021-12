"The Unforgivable": Netflix-Film mit Sandra Bullock - wann ist der Start?

"The Unforgivable" ist ein spannendes Netflix-Drama um Schuld und Vergebung mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Start-Datum, Handlung, Besetzung, Trailer - hier finden Sie alles Wichtige.

Netflix bringt im Dezember mit "The Unforgivable" ein packendes Drama in sein Programm. Wir informieren Sie hier über das genaue Start-Datum, die Handlung und die Darsteller im Cast. Am Schluss finden Sie den offiziellen Trailer.

"The Unforgivable": Wann ist der Start bei Netflix?

Der Anbieter bietet den Film ab Freitag, 10. Dezember 2021, ab 9 Uhr als Stream an.

Handlung: Worum geht es bei "The Unforgivable"?

Nur ein kurzer Moment, eine einzige spontane Entscheidung - und das ganze Leben kann einen anderen Verlauf nehmen. Diese mitunter sehr schmerzliche Erfahrung muss auch Ruth Slater machen. Ihre spezielle Erfahrung kostet sie buchstäblich alles. Noch Jahrzehnte später hat sie unter den Konsequenzen zu leiden.

20 Jahre nach ihrer Verurteilung wegen des Gewaltverbrechens an einem Polizisten wird Ruth Slater aus dem Gefängnis entlassen. Sie kehrt in ein Leben zurück, in dem ihr Vergebung verweigert wird. Stattdessen trifft sie auf Misstrauen und gnadenlose Zurückweisung. Sie begibt sich auf die Suche nach ihrer jüngeren Schwester, die sie damals zurücklassen musste. Wird sie die erhoffte Verzeihung finden?

"Ich spiele eine Frau, die 20 Jahre für ein ziemlich scheußliches Verbrechen im Knast saß und rauskommt", sagte Hollywood-Star Sandra Bullock Entertainment Weekly. Durch ihr Verbrechen habe die von ihr dargestellte Ruth Slater massiv in das Leben einiger Leute eingegriffen und eine Menge Hass, Ärger und Verbitterung erzeugt. Nun sei sie auf der Suche nach der einzigen Person, die vor ihrer Haft jemals ihre Familie gewesen sei. Warum könne man Ruth und ihre Schwester nach so langer Zeit nicht einfach in Ruhe lassen?

Das Filmprojekt wurde Anfang 2020 gestartet, musste aber wegen Corona unterbrochen werden. Schon im März war allen Beteiligten klar, dass Pause angesagt war. Erst im September sei es weitergegangen, berichtet Regisseurin Nora Fingerscheidt - allerdings liefen die Dreharbeiten nun unter Pandemie-Bedingungen. Man sei extrem vorsichtig zu Werke gegangen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Unforgivable"?

Sandra Bullock als Ruth Slater

als Jesssica McLeod als Hannah

W. Earl Brown als Mac Whelan

Thomas Guiry als Keith Whelan

als Linda Emond als Rachel Malcolm

als Rachel Malcolm Aaron Pearl als Ruths Vater

Alistair Abell als Detective

als Detective Will Pullen als Steve

Kelly-Ruth Mercier als Justizbeamtin

Vincent D’Onofrio

Jon Bernthal

Richard Thomas

Aisling Franciosi

Rob Morgan

Emma Nelson

Viola Davis

Regie führte Nora Fingerscheidt, produziert wurde der Film von Graham King, Sandra Bullock und Veronica Ferres.

"The Unforgivable": Der Trailer zum Netflix-Film

