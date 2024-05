"The Voice Kids" am 10. Mai 2024: Wer ist raus nach den "Sing-Offs"?

Bei "The Voice Kids" geht es in die "Sing-Offs". Welche Talente sind noch mit dabei? Welche Songs performen sie? Hier gibt es alle Informationen zur 8. Folge.

Mit der 8. Folge von " The Voice Kids" befindet sich die Staffel von 2024 auf ihrer Zielgeraden: Es stehen die "Sing-Offs" an - sozusagen das Halbfinale der Show, bevor am 17. Mai das Finale steigt.

Die Jury, die sich aus Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo als Coach-Duo zusammensetzt, erwartet einige schwierige Entscheidungen. Die Sieger ihrer "Battles" treten nun ein weiteres Mal an, um sich für die Finalshow zu qualifizieren, in der pro Coach zwei Kandidaten mitgenommen werden können.

Die Übertragung der Show wird von Joyn und Sat.1 gewährleistet. Wie es in den Sendeterminen von "The Voice Kids" 2024 heißt, wird die neunte Folge der 12. Staffel im Free-TV am 10. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen sein. Allerdings gibt es die Möglichkeit, die Folgen immer schon eine Woche zuvor auf der Streamingplattform Joyn anzuschauen.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten haben auch die "Sing-Offs" der neunten Folge von "The Voide Kids" 2024 überstanden? Wer zieht damit ins Finale ein? Und wer ist raus?

Kandidaten bei "The Voice Kids" 2024 am 10.5.24: Wer ist raus?"

Es geht in die "Sing-Offs" bei "The Voice Kids". Nun haben nochmals die Coaches das letzte Wort, das über das Weiterkommen der Kandidatinnen und Kandidaten ins Finale entscheidet.

Diese durften in den Blind Auditions ihren Coach selbst wählen oder kamen - wenn sich nur ein Stuhl für sie umdrehte - automatisch in das jeweilige Team. Ihren Coach (oder ihr Coach-Duo) mussten die jungen Talente dann ein weiteres Mal in den "Battles" von sich überzeugen, als sie zusammen mit zwei anderen Team-Mitgliedern einen einstudierten Song performten. Jeder Coach wählte dann jeweils einen Sieger, die oder den sie mit in die nächste Runde nahmen - die "Sing-Offs".

Hier finden Sie die Kandidaten, für die in dieser Runde - dem "Halbfinale" dann Schluss gewesen ist:

Team Lena:

Bjarne (10)

Alexandra, Bjarne und Anabel bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Mit "Someone You Loved" von Lewis Capaldi ist der 10-jährige Bjarne (in der Mitte im Bild) aus Niedersachsen in den "Sing-Offs" von "The Voice Kids" 2024 zu sehen.

Miray (13)

Die 13-jährige Miray rechts im Bild konnte sich im "Battle" gegen ihre Kontrahentinnen durchsetzen und steht damit in den "Sing-Offs". Dort singt sie nun "Kal Yanimda" von Ayliva.

Lina (8)

Lina (ganz links) konnte mit ihren acht Jahren ihr "Battle" für sich entscheiden. Nun stehen die "Sing-Offs" an, in denen sie mit dem Song "Kann Mich Irgendjemand Hören" aus "Die Schule der Magischen Tiere 2" auftritt.

Team Alvaro

Victoria (15)

Bellamore, Isa und Victoria bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Mit "Dream A Little Dream Of Me" von The Mamas and The Papas wird die 15 Jahre alte Victoria in den "Sing-Offs" von "The Voice Kids" 2024 zu sehen sein - nachdem die Österreicherin ihr "Battle" (ganz rechts im Bild) für sich entscheiden konnte.

Simón (15)

Der Düsseldorfer, dessen "Battle" einstimmig als " beste Performance" bezeichnet wurde, erreicht die Sing-Offs, in denen er mit "Read All About It Pt. III" von Emeli Sandé zu hören ist.

Tristan (9)

Der 9-jährige Tristan (in der Mitte) wäre im "Battle" in seinem ursprünglichen Team Lena nicht weitergekommen. Traurig musste er deswegen aber nicht sein: Wincent Weiß und Alvaro Soler wollten ihn im Anschluss beide in ihr Team holen. Tristan entschied sich für Alvaro und singt nun "Bis Zum Mond" von Dikka feat. LEA in den "Sing-Offs".

Team Fanta

Bellamore (13)

Nachdem die Berlinerin Bellamore in den "Blind-Auditions" das Team Alvaro wählte, dieser sich aber in den "Battles" gegen sie entschied - sind Michi und Smudo schnell gewesen: Sie sicherten ihr einen Platz in den "Sing-Offs" in ihrem Team. Dort singt sie nun "From The Start" von Laufey.

Jana (11)

Jana gewann ihr "Battle" und steht damit in den "Sing-Offs". Hier tritt sie mit "Butter" von BTS auf.

Kai (13)

Lilian, Kai und Linus bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Der 13-jährige Kai (in der Mitte) überzeugte mit seiner Rapeinlage bei dem Song "Stan" von Eminem feat. Dido im "Battle" und erreichte damit die "Sing-Offs". Mit "Eazy-er Said Than Dunn" von Eazy-E wollte der Österreicher gerne ins Finale einziehen.

Team Wincent

Yuval (14)

Yuval, Simón und Noah bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Nachdem Yuval zunächst ausgeschieden scheint, erhält er schließlich doch noch die Chance, in den "Sing-Offs" aufzutreten. Alvaro, sein eigentlicher Coach, entscheidet sich nicht für den 14-Jährigen - Wincent Weiß hingegen gewinnt ihn mit einem "Steal Deal" für sein Team. Yuval performt den Song "Yasmin" von Hapil Hakachol im "Halbfinale".

Rosalie (11)

Die 11 Jahre alte, aus Essen stammende Rosalie tritt in den "Sing-Offs" mit "Ich Hass Dich" von Nina Chuba feat. Chapo102 auf.

Christina (15)

"Remember" von Becky Hill feat. David Guetta lautet der Song, den die 15 Jahre alte Christina aus Österreich in den "Sing-Offs" zum Besten gibt.

"The Voice Kids" 2024: Diese Kandidaten sind weiter dabei

Die folgenden jungen Kandidaten nehmen die Coaches mit ins Finale:

Team Lena

Anand (14)

Tilda, Anand und Leonardo bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Der 14 Jahre alte Anand (in der Mitte) konnte in den "Battles" Coach Lena am meisten von sich überzeugen. In den Sing-Offs performt der Schweizer "Until I Found You" von Stephen Sanchez. Damit schafft er es ins Finale.

Maris (12)

Mit dem Song "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen gewinnt Maris die Herzen der Zuschauer. Auf dem Bild ist der 12-Jährige bei den "Battles" rechts zu sehen - damals noch für das Team Alvaro. Mit dem "Steal Deal" gewann ihn Lena für ihr Team und sicherte ihm das Weiterkommen in die "Sing-Offs" - bis es nun weiter ins Finale geht.

Team Alvaro

Madeleine (15)

"My Immortal" von Evanescence heißt der Song, den Madeleine in den "Sing-Offs" hören lässt. Die 15-jährige Österreicherin überzeugte in ihrem "Battle", in dem sie bereits mit "Empire State of Mind" Jay-Z feat. Alicia Keys glänzte. Nun macht sie den nächsten Schritt: Sie gehört zu den Finalisten.

Lana (8)

Die achtjährige Lana hat sich in ihrem "Battle" durchgesetzt und steht mit "Ben" von Michael Jackson in den "Sing-Offs" 2024. Auch hier schafft sie es wiederum zu überzeugen und wird von Coach Alvaro mit ins Finale genommen.

Team Fanta

Frida (12)

Frida bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

"Happier Than Ever" von Billie Eilish singt die 12 Jahre alte Münchnerin in ihrem Sing-Off und erreicht damit ein großes (Teil-)ziel: das Finale.

Malya (10)

Nahla, Maleen und Malya bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Malya (links) ist der Durchmarsch geglückt: Von den "Battles" ging es für sie weiter in die "Sing-Offs". Dort performt sie „I'm Outta Love“ von Anastacia und darf nun auch im Finale auftreten.

Team Wincent

Jakob (15)

Jakob, Greta und Lennart bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

"Goodbye Yellow Brick Road" von Elton John singt Jakob (links im Bild) in den "Sing-Offs" 2024 bei "The Voice Kids" - nachdem er sich im "Battle" durchgesetzt hat und Coach Wincent von sich überzeugen konnte. Das schaffte er nun noch ein weiteres Mal: Von den "Sing-Offs" geht es für ihn weiter ins Finale.

Erika (11)

In den "Battles" konnte die 11-jährige Erika gegen ihre Mitsänger beim Song "Musik sein" vom eigenen Coach punkten und ist damit in die "Sing-Offs" eingezogen. Dort performt sie "Rise Like A Phoenix" von Conchita Wurst und sichert sich einen Platz im Finale.