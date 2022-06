"The Voice of Germany" 2022: Start, Sendetermine und alle Infos

Ab August wird Staffel 12 von "The Voice of Germany" ausgestrahlt. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was bereits rund um Start, Sendetermine und Sendezeit bekannt ist.

Die beliebte Musikshow "The Voice of Germany" präsentiert 2022 die bereits 12. Staffel. Auch in diesem Jahr werden sich die Talente den Coaches stellen und versuchen ihrem Traum, den Titel zu erhalten, näher zu kommen. Die Show zeichnet sich durch ihren besonderen Aufbau aus. Die Talente müssen sich den Coaches in den sogenannten "Blind Auditions" stellen. Dabei sitzen die Coaches umgedreht in ihren Stühlen und können die Talente zunächst nur hören.

Möchte ein Coach das jeweilige Talent im Team haben, wird gebuzzert. Haben mehrere Coaches gebuzzert, so liegt es an den Kandidaten, für welches Team sie sich entscheiden. In den vergangenen Jahren waren immer zahlreiche prominente Coaches mit dabei, unter anderem Alice Merton, Sarah Connor, SIDO, Mark Forster uvm. Für die neue Staffel wurden jedoch noch keine Namen der Coaches veröffentlicht.

Möchten Sie gerne wissen, wann der Start der 12. Staffel von "The Voice of Germany" 2022 ist und was es bisher zu Sendeterminen und Sendezeit zu sagen gibt? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert Ihnen alle Dinge, die bereits bekannt sind, rund um Start, Sendetermine und Sendezeit der 12. Staffel von "The Voice of Germany" 2022.

Video: ProSieben

"The Voice of Germany" 2022: Wann ist der Start von TVOG?

Ein genauer Termin über den Start der 12. Staffel von "The Voice of Germany" 2022 wurde endlich veröffentlicht. Inzwischen haben ProSieben und Sat.1 bekannt gegeben, dass die neue Staffel ab 18. August im TV zu sehen sein wird.

"The Voice of Germany" 2022: Sendetermine und Sendezeit in Staffel 12

In den letzten Jahren wurden die Folgen von "The Voice of Germany" immer abwechselnd auf Sat. 1 und ProSieben gesendet und das soll auch weiterhin so bleiben. Allerdings ändern sich die Ausstrahlungstermine in Staffel 12: Die neuen Episoden wird es nicht mehr sonntags auf Sat.1 zu sehen geben, sondern immer am Freitag. Der Sendetermin bei ProSieben bleibt wie gewohnt der Donnerstag. Die ersten beiden Termine zum Start der 12. Staffel "The Voice of Germany" stehen damit fest, die weiteren Sendetermine ergänzen wir, sobald sie veröffentlicht werden, es ist jedoch vom üblichen Wochenrhythmus auszugehen. Die Staffeln starteten immer mit den Blind Auditions, auch daran wird sich vermutlich nichts ändern - in Staffel 11 waren es zehn, in Staffel zehn waren es neun.

Hier die bisherigen feststehenden Sendetermine:

Folge 1 - Blind Audition 1 (ProSieben): 18. August, 20.15 Uhr

18. August, 20.15 Uhr Folge 2 - Blind Audition 2(Sat1): 19. August, 20.15 Uhr

Das sind die Moderatoren: Melissa Khalaj und Thore Schölermann bei "The Voice of Germany" 2022

Wer sind die Moderatoren bei "The Voice of Germany" 2022? Zusätzlich zum altbekannten Thore Schölermann ist 2022 auch Melissa Khalaj als Moderatorin von "The Voice of Germany" dabei. Als Duo kennt man die beiden bereits seit 2017 aus der Version für Kinder "The Voice Kids". Beide sind quasi alte ProSieben-Sat.1-Hasen und haben schon durch einige Senderformate geführt.

Übertragung von "The Voice of Germany" 2022 live im TV und Stream

Bis auf den Sendetermin ändert sich nichts an der Übertragung von "The Voice of Germany" 2022. Auch die neuen Folgen wird es weiterhin live im TV und Stream bei ProSieben und Sat.1 zu sehen geben. Darüber hinaus können Sie die Folgen auch auf den Webseiten der Sender oder auf der Streamingplattform Joyn ansehen.

Die Jury von "The Voice of Germany" 2022

In der Jury von "The Voice of Germany" 2022 sitzen auch in Staffel 12 viele bekannte Gesichter: Rea Garvey, Stefanie Kloß und Mark Forster sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Zum ersten Mal wird in der neuen Staffel auch Peter Maffay auf den roten Drehstühlen Platz nehmen. " Ich freue mich auf gute Musik in guter Gesellschaft und viele interessante Begegnungen", sagte er im Interview mit ProSieben vor der Show.

Bisherige Gewinner bei "The Voice of Germany"

Das sind die Gewinner von "The Voice of Germany" der letzten Jahre: