Tod mit 33: Sänger Tom Parker erliegt dem Krebs

Im Alter von nur 33 Jahren ist der britische Sänger Tom Parker verstorben. Der Musiker der Band "The Wanted" erlag einem Gehirntumor.

Tom Parker ist tot. Der Sänger der britisch-irischen Boygroup "The Wanted" wurde nur 33 Jahre alt, verlor den Kampf gegen seine Krebserkrankung. Die traurige Nachricht verbreitete die Band am Mittwoch (30. März) auf ihrem offiziellen Instagram-Account.

Demnach litt Parker an einem inoperablen Gehirntumor. Dennoch war er bis zuletzt mit seinen vier Bandkollegen bei einer Reunion-Tournee aufgetreten.

Video: SAT.1

Krebs: Tom Parker ist tot

In der Mitteilung zeigten sich die anderen vier Mitglieder der Band - Max George, Seev Kaneswaran, Nath Sykes und Jay McGuiness - erschüttert von dem "tragischen und zu frühen Verlust". Parker sei am Mittwoch um die Mittagszeit "friedlich im Kreis seiner Familie und Bandkollegen" gestorben, hieß es weiter. Parker hinterlässt seine Frau Kelsey und zwei Kinder.

Kelsey schrieb auf Instagram, ihr Herz sei gebrochen: "Tom war das Zentrum unserer Welt und wir können uns das Leben ohne sein ansteckendes Lächeln und seine energetische Präsenz nicht vorstellen." Zahlreiche Prominente kondolierten am Mittwoch, darunter Popstar Ed Sheeran und Howard Donald von "Take That".

Die Band war 2010 aus einem Massencasting enstanden, 2014 hatten das Quintett eine Pause eingelegt, war mittlerweile aber wieder zusammen auf der Bühne unterwegs. (mit dpa)