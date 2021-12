Fernsehprogramm am 2. Weihnachtstag: TV-Tipps für Filme und Shows

Was gibt es am 2. Weihnachtsfeiertag im TV zu sehen? Welche TV-Highlights sich am Vormittag, Mittag, Nachmittag und Abend besonders lohnen, verraten wir Ihnen hier.

An den Weihnachtsfeiertagen gibt es jedes Jahr neben den Klassikern auch das ein oder andere Film-Highlight im TV zu sehen. Welche Shows, Serien und Filme sich in diesem Jahr am 2. Weihnachtsfeiertag besonders lohnen und wann die Highlights im Fernsehen laufen, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Filme am 2. Weihnachtsfeiertag: Morgen und Vormittag

Charlie und die Schokoladenfabrik (07.30 Uhr, Sat.1): Die Neuauflage des Klassikers mit Johnny Depp als Willy Wonka - in fünf Schokoladentafeln ist ein Ticket für eine Führung durch die Schokoladenfabrik versteckt. Der kleine Charlie ist einer der Gewinner und erlebt auf seiner Reise durch das Schokoreich ein aufregendes Abenteuer.

Oben (10.10 Uhr, RTL): In dem Disney-Animationsfilm will der Witwer und Luftballonverkäufer Carl auf seine alten Tage noch ein Abenteuer erleben. Er bringt seine Luftballons an seinem Haus an und macht sich auf die Reise in Richtung Südamerika. Dabei hat er nicht mit dem achtjährigen Russel gerechnet, der sich als blinder Passagier mit auf die Reise macht.

Video: AFP

Der Herr der Ringe - Die Gefährten (10.45 Uhr, ProSieben): Die wohl erfolgreichste Buchverfilmung aller Zeiten: ProSieben zeigt am 2. Weihnachtsfeiertag den 1. Teil der Trilogie, in dem sich die neun Gefährten auf die gefährliche Reise in Richtung Mordor begeben, um den einen Ring zu zerstören und Sauron zu besiegen.

Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte (11.55 Uhr, RTL): Im dritten Teil der Narnia-Reihe gelangen die Geschwister Pevensie und Lucy erneut in die zauberhafte Welt von Narnia und segeln auf Prinz Kaspians Schiff namens Morgenröte ihrem nächsten Abenteuer entgegen.

Fernsehprogramm am 2. Weihnachtstag: Mittag und Nachmittag

Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (14.15 Uhr, ProSieben): Den zweiten Teil der Herr der Ringe Saga gibt es direkt im Anschluss an den Ersten zu sehen. Saruman hat sich mit Sauron verbündet und droht Rohan zu überrennen. Die Bevölkerung rettet sich nach Helms Klamm. Dort erreicht Sarumans riesige Ork-Armee die Helden und droht die Festung zu überrennen.

Lesen Sie dazu auch

Der kleine Lord (15.05 Uhr, ARD): Der britische Film "Der kleine Lord" von 1980 gehört zu den absoluten Weihnachtsklassikern und wird über die Feiertage mehrfach im TV ausgestrahlt. Der achtjährige Cedric erwärmt das Herz seines Großvaters, dem Earl von Dorincourt, der die Mutter des Jungen anfangs nicht ausstehen kann.

Jumanji: Willkommen im Dschungel (16.25 Uhr, RTL): In der Neuauflage des Films mit Robin Williams spielt Dwayne "The Rock" Johnson die Hauptrolle. Mit dabei sind außerdem Kevin Hart und Jack Black.

Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin (16.45 Uhr, ARD): Am 1. Weihnachtsfeiertag gab es bereits die ersten beiden Teile der "Sissi-Filme" im Ersten zu sehen. Im dritten Teil der Reihe muss sich Kaiserin Sissi ungewünschter Avancen und einer Lungenerkrankung erwehren.

Kevin - Allein in New York (17.25 Uhr, Sat.1): Den beliebten Weihnachtsklassiker gab es schon am 1. Weihnachtsfeiertag zur Primetime zu sehen. Der junge Kevin steigt ins falsche Flugzeug und findet sich plötzlich völlig allein im winterlichen New York wieder.

TV-Tipps für den 26. Dezember 2021: Abend

Tatort - Alles kommt zurück (20.15 Uhr, ARD): Kommissarin Charlotte Lindholm plant heimlich ein privates Treffen mit einem Mann in einem Hotel in Hamburg. Als sie dort ankommt ist dieser jedoch tot - und sie dringend tatverdächtig. War das Treffen eine Falle? Die Kommissarin ermittelt auf eigene Faust.

The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow (20.15 Uhr, ProSieben): In der Weihnachtsedition von "The Masked Singer" gibt es drei neue Prominente in weihnachtlichen Kostümen zum enttarnen. Welche Stars stecken unter den drei Weihnachts-Masken bei "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow"?

Pets 2 (20.15 Uhr, RTL): In der Fortsetzung des Animationsfilms reist Jack Russell-Terrier Max mit seinen Besitzern aufs Land. Dort soll er sich von seinem Juckreiz erholen. Als plötzlich alle Schafe auf dem Bauernhof verschwinden, macht sich Max mit dem Hofhund Rooster auf die Suche nach den verlorenen Schafen.

Die Glücksritter (20.15 Uhr, Kabel 1): In dem Klassiker von 1983 mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy werden die beiden als Louis Winthorpe und Billy Ray von zwei kauzigen Finanzmagnaten zu einem ungewöhnlichen Experiment gezwungen. Gangster Billy machen die beiden plötzlich reich, während sie das Geschäft von Manager Louis ruinieren.

Der Nussknacker und die vier Reiche (20.15 Uhr, Sat.1): Der Fantasyfilm basiert sowohl auf E. T. A. Hoffmanns Erzählung "Nussknacker und Mausekönig" sowie auf Tschaikowskis Ballett Der Nussknacker. Ein Weihnachtsgeschenk ihrer verstorbenen Mutter führt Clara in eine magische Parallelwelt, wo sie auf den Nussknacker Phillip und die Regenten der vier Reiche trifft.

TV-Programm am 26.12.2021: Nacht

Der Grinch (21.50 Uhr, RTL): Der Weihnachtsfilm mit Jim Carrey in der Hauptrolle gehört mittlerweile zum festen Programm an Weihnachten. Der Grinch ist ein griesgrämiger Einsiedler, der oberhalb des Dorfes Whoville sein Unwesen treibt. Mehr als alles andere hasst er Weihnachten und die Bewohner des Ortes, deren Freude auf das Fest ihn noch wütender macht.

Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen (22.10 Uhr, Sat.1): Oscargewinnerin Julia Roberts spielt die böse Königin Clementianna, der ein magischer Spiegel prophezeit nicht mehr die Schönste des Landes zu sein. Zur Strafe schickt sie ihre schöne Stieftochter Schneewittchen in den finsteren Wald, wo sie auf die sieben Zwerge trifft.

Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall (22.45 Uhr, Kabel 1): Der Film zählt zu den Comedy-Klassikern der 80er Jahre. Der von Eddie Murphy gespielte Cop Axel Foley greift bei seiner Arbeit auf unkonventionelle Methoden zurück und ist daher bei seinen Vorgesetzten nicht besonders beliebt.

From Hell (00.10 Uhr, Sat.1) - Er ist wohl einer der berühmtesten Serienkiller weltweit: Jack The Ripper. In dieser Interpretation der wahren Begebenheit übernimmt Johnny Depp die Rolle des Scotland Yard Inspektors Abberline. Der exzentrische Ermittler heftet sich mit Hilfe der Prostituierten Mary Kelly an die Fersen des Killers.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.