TV-Programm am Ostersonntag 2022: TV-Tipps für die Osterfeiertage

Was läuft an Ostern im TV? Wir haben TV-Tipps für den Ostersonntag 2022 für Sie und verraten welche Highlights morgens, mittags, nachmittags und abends im TV-Programm zu sehen sind.

An Ostern wird in jedem Jahr ein besonderes TV-Programm geboten. Statt der gewöhnlichen Sendungen gibt es am Ostersonntag 2022 den ein oder anderen Hollywood-Blockbuster und Oster-Klassiker im TV zu sehen. Welche Filme und Shows lohnen sich über die Osterfeiertage? Wir verraten Ihnen welche Highlights Sie am Ostersonntag erwarten und haben Empfehlungen für jede Tageszeit für Sie.

TV-Programm am Ostersonntag 2021: Was lohnt sich am Morgen und am Vormittag?

"Die nackte Kanone" (7.00 Uhr, Kabel eins): In der Komödie aus den 80ern tritt Leslie Nielsen als Lieutenant Frank Drebin auf und sorgt als Polizist bei der Aufklärung seines Falles für reichlich Chaos. Gefüllt mit Slapstick, Stunts und skurrilen Dialogen zählt "Die nackte Kanone" zu den absoluten Film-Klassikern. Direkt im Anschluss gibt es auch die beiden Fortsetzungen der Reihe bei Kabel eins zu sehen: "Die nackte Kanone 2 1/2" läuft um 8.40 Uhr und "Die nackte Kanone 33 1/3" um 10.15 Uhr.

"Kung Fu Panda 3" (9.40 Uhr, Sat.1): Im dritten Teil der Reihe trifft Panda Po zum ersten Mal seinen Vater, der ihn mit in seine Heimat nimmt. Das Zuhause der Pandas wird jedoch von dem mysteriösen Krieger Kai bedroht, der alle Kung-Fu-Meister besiegen will. In der deutschen Version des DreamWorks-Animationsfilms leiht Hape Kerkeling Po seine Stimme.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" (9.45 Uhr, ProSieben): Das Actionfeuerwerk von Michael Bay ist bereits der fünfte Film aus der Reihe mit den mutierten Schildkröten. Wieder einmal müssen die Ninja Turtles New York vor ihrem Erzfeind Shredder retten, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, um seine Machtfantasien endlich umzusetzen.

TV-Tipps für den Ostersonntag: Die Highlights am Mittag und Nachmittag

"Rogue One: A Star Wars Story" (12.00 Uhr, ProSieben): Während die neuen Teile der "Star Wars"-Reihe die Fan-Gemeinde polarisieren, wurde "Rogue One" sowohl von Fans der Reihe als auch von Kritikern gelobt. Jyn Erso versucht die Baupläne des Todessterns zu stehlen, wobei ihr Cassian Andor und der blinde Samurai Chirrut zur Seite stehen.

"Der goldene Kompass" (13.20 Uhr, Sat.1): In der Romanverfilmung geht die zwölfjährige Lyra auf eine märchenhafte Reise und trifft neben Hexen auch auf sprechende Eisbären - stets geleitet vom goldenen Kompass, der in Richtung der Wahrheit weist. Der Film basiert auf dem Bestseller von Philip Pullman.

"Ice Age" (13.50 Uhr, RTL): Der Animationsfilm um Mammut Manfred und Faultier Sid war 2002 ein riesiger Kino-Hit. Als die Eiszeit beginnt stoßen die beiden auf ein Menschenbaby und machen es zu ihrer Mission das kleine Geschöpf zu seiner Sippe zurückzubringen. Otto Waalkes leiht in der deutschen Version dem Faultier Sid seine Stimme. Im Anschluss gibt es bei RTL noch die Fortsetzungen "Ice Age 2 - Jetzt taut's" (15.25 Uhr) und "Ice Age - Jäger der verlorenen Eier" (17.10 Uhr) zu sehen.

"Harry Potter und der Orden des Phönix" (17.25 Uhr, Sat.1): Im fünften Teil der Kino-Reihe werden die Anzeichen für die Rückkehr von Lord Voldemort immer deutlicher. Harry Potter und seine Freunde versuchen sich trotz des Widerstands durch Dolores Umbridge, die Dumbledore als Leiterin von Hogwarts abgelöst hat, auf den Kampf gegen den dunklen Lord vorzubereiten.

Fernsehprogramm am Ostersonntag: Sehenswertes am Abend und in der Nacht

"Die Eiskönigin 2" (20.15 Uhr, Sat.1): In der Fortsetzung des weltweiten Animationshits gibt es ein Wiedersehen mit Elsa und ihrer Schwester Anna, die mit der Unterstützung von Kristof, dem Rentier Sven und dem Schneemann Olaf ihr Reich vor einem drohenden Unheil bewahren müssen.

"Die Goonies" (20.15 Uhr, Kabel eins): In dem Teenie-Abenetuer von Steven Spielberg tut sich eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen zusammen, um zu verhindern, dass die Häuser ihrer Eltern abgerissen werden. Sie wollen einen Piratenschatz bergen und mit dem Geld dafür sorgen, dass ihre verschuldeten Eltern ihre Häuser behalten können.

"Arrival" (20.15 Uhr, RTL 2): An zwölf Orten auf der ganzen Welt tauchen plötzlich riesige Raumschiffe auf. Die Sprachforscherin Dr. Louise Banks wird damit beauftragt mit den Aliens zu kommunizieren und ihre Sprache zu übersetzen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel.

"Super 8" (22.40 Uhr, Kabel eins): Fünf Teenager drehen in ihrer Kleinstadt Lillian einen Zombiefilm, als sie Zeuge eines Zug-Unglücks werden. Daraufhin beginnen in der Stadt Menschen zu verschwinden und das Militär tritt auf den Plan. Was ist in der Nacht wirklich passiert? Aufschluss geben die Super-8-Filmaufnahmen vom Unglück, die sich die Freunde später gemeinsam ansehen. (AZ)