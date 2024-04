"Achtsam Morden": Start, Handlung und Besetzung - Was ist bekannt?

Die Serie "Achtsam Morden" nach dem Bestseller von Karsten Dusse wird von Netflix produziert. Hier gibt es die Infos rund um Start, Handlung und Besetzung.

Bereits 2022 kündigte der Streamingdienst Netflix die Adaption des deutschen Bestsellers "Achtsam Morden" als achtteilige Serie an. Das erste Buch der Reihe erschien bereits 2018. Fortsetzungen folgten 2020 mit "Das Kind in mir will achtsam morden", "Achtsam morden am Rande der Welt" (2021), "Achtsam morden im Hier und Jetzt" (2022) und "Achtsam morden durch bewusste Ernährung", das am 11. Januar 2024 erscheint.

Genau wie die neueste Romanausgabe soll auch die in Berlin gedrehte Serienadaption von "Achtsam Morden" 2024 erscheinen. Doch wann ist der genaue Start? Wie sieht die Besetzung aus? Und um worum genau geht es? Hier finden Sie die Antworten zu diesen Fragen und weitere bereits bekannte Infos rund um Start, Handlung und Besetzung.

Start von "Achtsam Morden"

Ein genauer Starttermin für die Serie "Achtsam Morden" ist noch nicht bekannt. Netflix kündigte die Serie für das Jahr 2024 an, hat aber keinen genauen Termin für den Start angegeben. Wenn es dann soweit ist und die Serie auf Netflix veröffentlicht wird, benötigen Sie ein Abo beim Streaminganbieter, um auf die Serie und andere Inhalte zu zugreifen. Ein Abo (mit Werbung) gibt es für 4,99 Euro pro Monat (Stand: Märt 2024) .Weitere Informationen zu den Abo-Paketen und Preisen finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Neben "Achtsam Morden" finden Sie auch andere Inhalte auf Netflix, wie zum Beispiel die finale Staffel von "The Crown" und das "La Casa de Papel"-Spin-Off "Berlin: A new Series".

Handlung von "Achtsam Morden": Worum geht es in der Serie?

Der Hamburger Anwalt Björn Diemel fühlt sich durch die Arbeit und seine Frau unter Druck gesetzt. Nur seine vierjährige Tochter Emily ist sein Lichtblick. Schließlich wird er von seiner Frau Katharina überredet, sich an einen Achtsamkeitscoach zu wenden. Nach mehreren Sitzungen findet Björn einen Augleich zwischen seiner Arbeit und seiner Familie. In der Zwischenzeit tauchen berufliche Probleme auf: Björns Klient, der Mafioso Dragan Sergović, und sein Assistent Sascha haben einen Vertrauten des rivalisierenden russischen Gangsters Boris auf einem öffentlichen Parkplatz verbrannt und erschlagen.

Björn empfiehlt Dragan, vorerst unterzutauchen und transportiert ihn heimlich im Kofferraum seines Wagens, obwohl er bereits mit seiner Tochter unterwegs war, um Urlaub in einem von Dragans Häusern zu machen. Als sie ankommen, verbringen Björn und Emily Zeit zusammen, aber er lässt es absichtlich zu, dass Dragan im Kofferraum bleibt. Nachdem er Emily zurück zu Katharina gebracht hat, kehrt er zum Haus am See zurück. Dort findet er seinen Klienten, der aufgrund der Hitze inzwischen verstorben ist.

Besetzung von "Achtsam Morden"

Tom Schilling und Emily Cox sind Teil der Besetzung von "Achtsam Morden". Darüber hinaus sind noch Sascha Alexander Gersak, Britta Hammelstein, Murathan Muslu, Peter Jordan und Johannes Allmayer mit dabei. Die Drehbücher für die Filmadaption von Constantin Film wurden von Doron Wisotzky als leitendem Autor sowie von Anneke Janssen und Michael Kenda verfasst. Die Folgen der ersten Staffel wurden von den Regisseuren Max Zähle, Martina Plura und Boris Kunz inszeniert. Hier finden Sie einen kurzen Überblick zu den bereits bekannten Schauspielern und ihren Rollen:

Tom Schilling als Björn Diemel

als Björn Emily Cox als Katharina Diemel

als Katharina Amer El-Erwadi als Murat

Michael Ihnow als Haftrichter

Sascha Alexander Gersak als DraganSergowicz

als DraganSergowicz Pamuk Pilavci als Emily Diemel

Viktoria Schreiber als Hotelangestellte

Die Führungskräfte hinter der Kamera: