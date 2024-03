Achtung Verbrechen 2024: Infos zu Sendetermine, Übertragung im TV & Stream und Wiederholung

"Achtung Verbrechen" läuft 2024 mit zwei neuen Folgen. Wir haben alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator.

RTL veröffentlicht 2024 neue Folgen des Präventionsformats "Achtung Verbrechen!". Moderator der Sendung ist Dieter Könnes. Die Themen reichen von schmutzigen Geschäften mit Abnehmspritzen über Identitätsdiebstahl bis hin zu betrügerischen Überfällen in Uniform und dem Betrug mit Künstlicher Intelligenz. Auch Kinder- und Jugendkriminalität sowie die erschreckende Dunkelziffer von Fällen mit K.o.-Tropfen werden in der Show behandelt.

Experten geben wertvolle Tipps, wie man sich vor diesen Verbrechen schützen kann. Zu den Gästen in den neuen TV-Folgen gehören unter anderem Doc Caro, Ulrich Wetzel und Collien Ulmen-Fernandes. Woran erkennt man einen Betrug? Mit welchen Mechanismen und Triggerpunkten arbeiten Betrüger, um Menschen hinters Licht zu führen? Und wie reagiert man dann richtig? Die Show will Antworten für diese Fragen finden und die Bevölkerung für diese und andere Themen sensibilisieren.

Wann laufen die neuen Folgen? Wo wird das Format übertragen? Gibt es eine Wiederholung im TV oder Stream? Wer ist der Moderator? Diese Fragen beantworten wir hier für Sie.

"Achtung Verbrechen": Sendetermine 2024

Die Sendetermine für die neuen Folgen "Achtung Verbrechen!" sehen wie folgt aus: Die Sendung läuft mit ihrer ersten Episode am Donnerstag, dem 21. März, und knapp einen Monat später am Donnerstag, dem 25. April. Beide Folgen werden jeweils um 20.15 Uhr zur Primetime auf RTL ausgestrahlt. Außerdem sind sie später auch in der Mediathek sowie im Stream auf Abruf verfügbar.

Hier sind die beiden Sendetermine nochmal im Überblick:

Folge 1 von "Achtung Verbrechen !": Donnerstag, 21. März 2024, 20.15 Uhr, RTL

!": Donnerstag, 21. März 2024, 20.15 Uhr, Folge 2 von "Achtung Verbrechen !": Donnerstag, 25. April 2024, 20.15 Uhr, RTL

Übertragung von "Achtung Verbrechen" 2024 im TV und Stream

"Achtung Verbrechen" wird sowohl im März als auch im April im linearen Fernsehen bei RTL übertragen. Die Show läuft aber auch beim Streamingdienst RTL+. Bei RTL+ können Sie die beiden Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung im Live-Stream sehen.

"Achtung Verbrechen" 2024: Wiederholung in der RTL-Mediathek

Bei RTL+ können die Folgen zunächst online im Live-Stream verfolgt und später über die Mediathek abgerufen werden. Ob die Folgen auch im TV wiederholt werden, ist aktuell nicht bekannt.

"Achtung Verbrechen" 2024: Wer ist Moderator Dieter Könnes?

Dieter Könnes ist ein deutscher Fernsehmoderator und Buchautor. Er wurde am 30. Dezember 1971 in Viersen geboren. Ursprünglich aus dem Bereich des Sports stammend, hat er jahrelange Erfahrung in diesem Bereich gesammelt, bevor er beispielsweise Crime-Shows wie "Achtung Verbrechen!" moderierte.

Nach seinem Zivildienst und einer Ausbildung zum Umwelttechniker entschied sich Könnes nach einer Reise nach Kanada für einen beruflichen Neustart. Er studierte Sportwissenschaften an der Universität Köln, absolvierte ein Volontariat bei einem Radiosender und wurde schließlich Sportjournalist.

Im Verlauf seiner Karriere hat Dieter Könnes zahlreiche Formate moderiert, darunter die "Lokalzeit" der Region Duisburg beim WDR, das "ARD-Morgenmagazin" und "Bundesliga aktuell" beim DSF. Von 2009 bis 2012 war er Moderator der Handball-Bundesliga für Sport1 und kommentierte ab 2015 die Handballspiele der "EHF Champions League" für Sky.

Im Jahr 2010 führte Könnes für den WDR sowohl im Radio als auch im Fernsehen durch die Verbrauchersendung "Servicezeit". 2015 veröffentlichte er sein Buch "Das gierige Bündnis – wie uns Unternehmen und Behörden gemeinsam abzocken". Ab 2022 moderierte er im Wechsel mit Steffen Hallaschka die Sendung "Stern TV am Sonntag" für den WDR. Aktuell führt er auch als Moderator durch die RTL-Sendung "Achtung Verbrechen!".