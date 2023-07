"Beauty & The Nerd" 2023 gestern: Wer ist raus?

Gestern Abend lief Folge 5 von "Beauty & The Nerd" 2023. Welches Paar ausgeschieden ist und wer weiterhin auf den Sieg hoffen darf, das erfahren Sie hier.

Am gestrigen Abend lief wieder eine neue Ausgabe von " Beauty & The Nerd" 2023. In Folge 5 der TV-Sendung ging es um den Einzug ins Halbfinale. Dabei mussten die Kandidatinnen und Kandidaten von "Beauty & The Nerd" 2023 wie gewohnt um das Weiterkommen in die nächste Runde bangen. Für welches Duo war nach der gestrigen Folge 5 am 27. Juli 2023 Schluss. Und wer hat es in das Halbfinale geschafft? Das erfahren Sie alles in diesem Artikel.

"Beauty & The Nerd" gestern: Wer ist rausgeflogen am 27. Juli 2023?

Am Ende des Abends mussten Pink-Nerdin Alex und Chris die Sendung verlassen. In Folge 5 durften erneut die Gewinner-Teams ein Paar auswählen, das die Heimreise antreten muss. Diese Verantwortung lag bei Setty und Samuel, ebenso wie bei Beverly und Florian.

Berücksichtigt bei der Entscheidung wurde auch die grundlegende Frage, wer den Einzug ins Halbfinale denn wirklich verdiene. Alex machte hinsichtlich dieser Frage keinen guten Eindruck. Nach einem Umstyling durch Thomas Rath färbte sie sich ihre Haare wieder gewohnt pink. Zudem zeigte Alex sich weiterhin als streitfreudige Kandidatin, wenn es um veraltete Klischees ging. Letztlich konnten jedoch Alex, aber auch Chris ihr Ausscheiden nachvollziehen. Nichtsdestotrotz war die Enttäuschung enorm.

Gleichzeitig war die Freude bei Dominik und Natascha riesengroß. Sie können weiterhin vom Sprung ins Finale sowie dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro träumen.

Foto: ProSieben/Benjamin Kis

"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist raus in Staffel 4?

In jeder Folge von "Beauty & The Nerd" muss ein Paar die Sendung verlassen. Welche Duos nach Folge 5 von Staffel 4 bereits ausgeschieden sind, das können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Selina und Godzilla-Nerd David (raus in Folge 1)

Dinosaurier-Nerd Stefan und Jules (raus in Folge 2)

Walentina und Cosplay-Nerd Marco (raus in Folge 3)

Animé-Nerd Mike und Brenda (raus in Folge 4)

Pink-Nerdin Alex und Chris (raus in Folge 5)

Welche Paare sind weiterhin bei "Beauty & The Nerd" 2023 dabei?

Zu Beginn waren acht Paare mit von der Partie. Nach Folge 5 sind es noch drei. Folgende Duos werden demnach im Halbfinale zu sehen sein:

Dinosaurier-Nerd Stefan und Jules

Space-Nerd Florian und Beverly

Fantasy-Nerd Dominik und Natascha

"Beauty & The Nerd" 2023: Folge 5 der TV-Show als Wiederholung sehen

Gemäß den Sendeterminen von "Beauty & The Nerd" 2023 läuft jeden Donnerstag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge auf dem Privatsender ProSieben. Neben der Ausstrahlung am analogen Fernsehen gibt es auch einen Live-Stream auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform Joyn. Auf dieser können Sie neben der Übertragung per Live-Stream sämtliche Folge unbegrenzt als Wiederholung abrufen und anschauen. Ein kostenpflichtiges Abonnement bei Joyn kostet monatlich 6,99 Euro.

Wann läuft die nächste Folge von "Beauty & The Nerd" 2023?

Wie bereits erwähnt laufen die einzelnen Ausgaben von "Beauty & The Nerd" stets Donnerstags um 20.15 Uhr auf Prosieben. Die nächste Folge, nämlich Folge 6, wird demnach am Donnerstag, dem 3. August 2023 im TV zu sehen sein.