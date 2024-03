"Big Brother" 2024 am 18. März: Wer ist raus?

Bei "Big Brother" 2024 kämpfen die Teilnehmer im Container um 100.000 Euro. Gestern gab es schon den zweiten Exit. Wer musste die Sendung am 18. März verlassen?

"Big Brother" ist mit seiner 14. Staffel zurück: Seit dem 4. März 2024 beherbergt der Container siebzehn nicht prominente Teilnehmer, die unter ständiger Beobachtung um ein Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Um diese großzügige Belohnung zu erhalten, müssen die Teilnehmer hundert Tage lang im Container ausharren. Doch nicht alle schaffen es bis zum Ende - bislang gab es bereits zwei Bewohner, die die Sendung vorzeitig verlassen mussten.

Wer musste gestern, am 18. März, "Big Brother" 2024 verlassen? Und welche Bewohner des Containers haben noch die Chance, sich das Preisgeld zu sichern? Alle Infos dazu lesen Sie hier.

"Big Brother" 2024: Wer ist rausgeflogen am 18. März 2024?

Am Montag, dem 18. März 2024, musste erneut eine Bewohnerin "Big Brother" verlassen. Nachdem bereits Jacqueline am 11. März gehen musste, traf es diesmal eine weitere Kandidatin. Am Montag ist in der Show traditionell der Tag der Entscheidung. Auch diese Woche waren sowohl die Bewohner als auch die Zuschauer bei "Big Brother" gefragt. Insgesamt landeten acht Bewohner in der zweiten Nominierungsrunde auf der Exit-Liste.

In der Live-Show am Montag mussten die verbleibenden Duos ebenfalls einen Bewohner für den Auszug vorschlagen, was zu weiteren Spannungen im Container führte. Nach der Abstimmung konnten Kevin, Maxime, Sandro, Gema und Moritz genug Stimmen sammeln, um im "Big Brother" 2024-Container zu bleiben.

Für Ciara, Yael und Angela hingegen sah es weniger gut aus, da sie um ihren Verbleib bangen mussten. Nach einer erneuten Abstimmungsrunde stand fest, dass Ciara die wenigsten Stimmen erhalten hatte und somit als zweite Bewohnerin "Big Brother" verlässt.

Zusätzlich zu den Auszügen gab es eine weitere wichtige Entscheidung in der Live-Show: Die Bewohner scheiterten an ihrer Wochenaufgabe, indem sie die erforderliche Zeit im Hot Tub nicht erreichten. Dies führt zu Einschränkungen beim wöchentlichen Budget im Big Shop.

"Big Brother" 2024: Wer ist raus?

Seit dem 4. März läuft "Big Brother" und bisher mussten zwei Teilnehmerinnen ausziehen, darunter Ciara. Hier ist die Liste aller Kandidaten, die nicht mehr dabei sind, sortiert nach dem Zeitpunkt ihres Ausscheidens:

Jacqueline (35)

Ciara (35)

Welche Kandidaten sind bei "Big Brother" 2024 weiter dabei?

Fünfzehn Bewohnerinnen und Bewohner haben weiterhin die Chance, nach hundert Tagen im Container das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen:

Maxime (20)

Maja (25)

Yael (29)

Frauke (29)

Angela (49)

Gema (55)

Tanja (55)

Benedikt (23)

Moritz (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Kevin (29)

Sandro (32)

Marcus (36)

Mateo (46)

"Big Brother" 2024: Staffel 14 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Big Brother" 2024 wird unter anderem vom Streamingdienst Joyn übernommen. Dort ist der 24-Stunden-Live-Stream der 14. Staffel verfügbar, sowie alle Folgen der Sendung, die auch nach der Live-Ausstrahlung abrufbar bleiben. Falls jemand die Ausstrahlung im Fernsehen auf Sat.1 verpasst hat, besteht die Möglichkeit, "Big Brother" 2024 nachträglich über Joyn anzusehen. Die Entscheidungssendungen werden von Jochen Schropp moderiert.

Wann läuft die nächste Folge von "Big Brother" 2024?

Laut der Sendetermine von "Big Brother" 2024 ist im TV auf Sat.1 und im Stream auf Joyn jeden Montag ab 22.55 Uhr "Big Brother - Die Entscheidung" zu sehen. In der Show gibt es sowohl die Nominierungen und Auszüge als auch die weiteren Highlights der Woche zu sehen. Die nächste Entscheidungssendung fällt auf Montag, den 25. März 2024.