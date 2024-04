"Big Brother" 2024 am 8. April: Wer ist raus?

Die nächste Entscheidung im "Big Brother"-Container stand am 8. April 2024 an. Wer ist raus in Folge 5? Alle Infos zur Entscheidungssendung finden Sie hier.

Aktuell läuft auf SAT.1 die 14. Staffel von "Big Brother" 2024. 17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kämpfen im Container unter dem Auge von "Big Brother" um den Jackpot in Höhe von 100.000 Euro. Im Gegensatz zur "Promi-Edition" sind derzeit ausschließlich unbekannte Gesichter im TV zu sehen. Seit neuestem gibt es neben den regulären TV-Ausstrahlungen auch einen 24-Stunden-Livestream auf Joyn. Hier können Zuschauer die Bewohner des Containers praktisch rund um die Uhr beobachten.

Immer montags um 22.55 Uhr steht die nächste Entscheidung darüber an, wer "Big Brother" 2024 verlassen muss. Von den ursprünglich 17 Kandidaten sind mittlerweile nur noch elf übrig. Auch gestern ging es in der Entscheidungsshow wieder darum, den nächsten Exit zu bestimmen. Wer ist raus am 8. April 2024? Alle Infos zur aktuellen Woche finden Sie hier.

"Big Brother" 2024: Wer ist rausgeflogen am 8. April 2024?

Kandidat Kevin hatte bei der Nominierung am 8. April fast die ganze Macht: Zusammen mit Benedikt, den er bereits am Sonntag für den Exit vorgeschlagen hat, konnte er vier Mitbewohner für den Auszug nominieren. Der Grund dafür war, dass er bei der Eiersuche zu Ostern in der vergangenen Woche das goldene Ei gefunden hatte. Kevin musste daraufhin am Sonntag jene Person benennen, auf die er am ehesten verzichten kann.

Seine Wahl fiel auf Benedikt, der anschließend eine Nacht alleine im Raum der Entscheidung verbringen musste. Dort erhielt er am Montag Gesellschaft von Kevin. In der Live-Show am 8. April lag es an den beiden, gemeinsam zu bestimmen, wer auf der Exit-Liste landen soll. Gleich vier Personen wurden von dem Duo nominiert: Yael, Marcus, Nicos und Frauke.

Kevin bekam zudem die Chance, Benedikt nach dessen Fake-Exit erneut für den Auszug zu nominieren. Er entschied sich jedoch dagegen. Stattdessen gab es eine gute Nachricht für die vier Nominierten: Die Zuschauer konnten einen von ihnen vor dem Exit schützen - ihre Wahl fiel auf Marcus. Am 8. April musste somit niemand den Container verlassen, dafür sind Yael, Nicos und Frauke für den Auszug am kommenden Montag nominiert.

"Big Brother" 2024: Wer ist raus?

Für diese Teilnehmer ist das Abenteuer "Big Brother" 2024 bereits beendet:

Jacqueline (35)

Ciara (35)

Sandro (32)

Moritz (23)

Gema (55)

Maxime (20)

Welche Kandidaten sind bei "Big Brother" 2024 weiter dabei?

Folgende Kandidaten haben derweil weiterhin die Chance auf 100.000 Euro:

Maja (25)

Yael (29)

Frauke (29)

Angela (49)

Tanja (55)

Benedikt (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Kevin (29)

Marcus (36)

Mateo (46)

"Big Brother" 2024: Staffel 14 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Big Brother" 2024 wird, wie bereits erwähnt, von SAT.1 und Joyn übernommen. Die Entscheidungssendungen am Montag werden jede Woche von Jochen Schropp moderiert. Eine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm gibt es nicht. Wer eine der Sendungen verpasst hat, kann die Show jedoch kostenlos auf Joyn nachschauen. Auch der 24-Stunden-Livestream steht auf Joyn zur Verfügung.

Wann läuft die nächste Folge von "Big Brother" 2024?

Die Entscheidungssendungen laufen immer montags um 22.55 Uhr im TV bei SAT.1. Dementsprechend gibt es die nächste Folge von "Big Brother" 2024 am 15. April 2024 im Fernsehen zu sehen.