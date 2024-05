"Der Alte: Der Weg in die Freiheit" - Termin heute, Darsteller, Handlung, Übertragung: Alle Infos

"Der Alte: Der Weg in die Freiheit" - Wir liefern Ihnen alle Informationen rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung

Die Älteren unter uns erinnern sich bestimmt noch an Siegfried Lowitz aka Erwin Köster - in dieser Besetzung startete die offenkundig unkaputtbare Serie "Der Alte" am Ostermontag 1977. Seit 2023 ist Thomas Heinze "Der Alte" - als Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann. Demnächst steht die Folge "Der Weg in die Freiheit" des Langzeit-Krimis an. Wir informieren Sie über Sendetermin, Handlung und Besetzung. Wie kann man die neueste Episode im TV oder im Stream verfolgen? Gibt es eine Wiederholung? Hier erhalten Sie Antworten auf diese Fragen.

"Der Alte: Der Weg in die Freiheit" - Der Termin

Der Sender hat die Ausstrahlung von "Der Alte: Der Weg in die Freiheit" für Freitag, 17. Mai 2024, angekündigt. Sendezeit im ZDF ist wie immer 20.15 Uhr - Primetime. Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar.

Besetzung von "Der Alte: Der Weg in die Freiheit" - dies sind die Schauspieler im Cast

Das ZDF hat die folgende Besetzungsliste veröffentlicht:

Thomas Heinze als Caspar Bergmann

als Stephanie Stumph als Annabell Lorenz

Sidonie von Krosigk als Dr. Luisa Geiger

als Dr. Yun Huang als Julia Lulu Zhao

Lena Meckel als Johanna Bergmann

als Johanna Bergmann Mara-Sophie Schmidt als Aurelia Bergmann

Katharina Müller-Elmau als Andrea Sailer

als Max von Thun als Jakob Zeppelin

als Jakob Teresa Rizos als Sina Kramer

als Christian Baumann als Martin Zech

als Stefanie von Poser als Michaela Bock

als Sonia Hausseguy als Maren Heppner

Der Stab - diese Damen und Herren waren hinter der Kamera tätig:

Schnitt: Nathalie Pürzer, Nina Meister

Musik: Thomas Osterhoff

Kamera : Michael Boxrucker

: Boxrucker Buch: Elke Hauck , Sven Poser

, Regie: Michael Kreindl



Der Film ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF, SRF und ZDF Studios - Deutschland 2024.

Handlung - worum dreht es sich bei "Der Alte: Der Weg in die Freiheit"?

Die Journalistin Maren Heppner wurde in ihrem Büro offenbar im Affekt ermordet, womöglich wegen ihrer Recherchen zu einem Umweltskandal. Ihr gewaltsamer Tod hinterlässt viele Fragen bei Caspar Bergmann und seinem Team. Obwohl die Tatwaffe schnell identifiziert wird - es ist ein Wasserkocher - fehlen Laptop und Handy, was den Verdacht aufkommen lässt, dass der Mörder Beweise vernichten wollte. Hinweise wie Heppners mit Lehm bespritzte Schuhe und ein rätselhafter Notizzettel deuten darauf hin, dass sie sich intensiv mit ihren Recherchen beschäftigte.

Privat bereitet eine andere (Nachwuchs-) Journalistin, Bergmanns Enkelin Aurelia, ihm Kopfzerbrechen. Sie benötigt Ideen für einen Artikel in der Schülerzeitung, doch die Vorschläge ihres Opas verwirft sie als langweilig.

Währenddessen kann sich Heppners Autoren-Partner, Jakob Zeppelin, nicht erklären, woran sie gearbeitet hat, da er in den letzten Wochen in Kur war. Bei Bergmanns Befragung in der Redaktion des "Isarexpress", für den das Duo geschrieben hat, erfahren sie, dass ihr Bericht über ein verseuchtes Gebiet den Ärger einer Landwirtin auf sich gezogen hat. Andrea Sailer, Chefin des "Isarexpress", scheint die Geschichte im Keim ersticken zu wollen - aber hatte Heppner sich daran gehalten?

Zusätzlich zu ihren beruflichen Problemen hatte Heppner offenbar auch persönliche Schwierigkeiten. Drei Jahre zuvor wurde ihr eine Unterlassungsverfügung auferlegt, weil sie ihren Ex-Mann Martin Zech gestalkt hatte. Zech behauptet, dass sie sich seitdem nicht mehr gesehen haben, doch diese Aussage wird sich als Lüge herausstellen.

Übertragung im TV oder Stream von "Der Alte: Der Weg in die Freiheit"

Die Freunde des linearen Fernsehens müssen nicht lange nachdenken: Einfach zur angegebenen Zeit die ZDF-Taste drücken, und schon kann es losgehen mit dem Journalistinnen-Mord. Sie hätte es lieber digital? Kein Problem. Der Umweltskandal läuft zeitgleich in der Mediathek des Senders.

"Der Alte: Der Weg in die Freiheit" - Gibt es eine Wiederholung?

Ob es eine Wiederholung im konventionellen TV-Programm geben wird, steht zurzeit noch nicht fest. Aber auch hier gilt: Die Mediathek ist allzeit bereit. Die Folge "Der Alte: Der Weg in die Freiheit" bleibt Ihnen dort noch eine ganze Weile erhalten.