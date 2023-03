"Der Alte: Die Bedürftigen" - Darsteller, Handlung und Infos zur Übertragung

Der neue Freitagskrimi steht in den Startlöchern. Eine neue Folge von "Der Alte" wartet am Freitagabend auf die Zuschauer. Alle Infos zum neuen Film von Axel Barth gibt es hier.

In der 47. Staffel von "Der Alte" gibt es im ZDF die vierte Folge zu sehen. "Die Bedürftigen" heißt das neue Stück von Regisseur Axel Barth. Alle Informationen zur Übertragung im TV, der Handlung und den Darstellern finden sie hier zusammengefasst.

Handlung von "Der Alte: Die Bedürftigen": Worum geht es in der Folge?

Hauptkommissar Caspar Bergmann, gespielt von Thomas Heinze, hat sich mittlerweile gut ins Ermittler-Team eingefunden, vor allem sein Auge fürs Detail ist immer wieder gefragt. Diese Folge wird in einer Wohnung die Leiche des Rechtsanwalts Hanno Wegener gefunden. Der erste Eindruck von der Wohnung und dem Anwalt ist glamourös und gediegen, doch der Anschein täuscht. Die Ermittler offenbaren nach und nach das wahre Leben von Hanno Wegener. Nachdem zunächst jede Spur von einem Mordmotiv fehlt, wird der Hauptkommissar auf einen Angelköder im Ärmel des Opfers aufmerksam, der mit einem auffälligen Familienwappen geziert wird.

Das Wappen gehört zur Familie von Adrian Faller, der mit seinem Vermögen und wilden Partys Schlagzeilen macht. Auch hierin war das Mordopfer verwickelt. Vor allem Renate Rudolph hatte bei ihrer Scheidung mit den Folgen von Wegeners Fehlverhalten zu kämpfen. Die Kommissare finden heraus, dass Wegener eine Akte über Renate Rudolphs Privatangelegenheiten angelegt hatte. Aber die Frage bleibt, warum existiert diese Akte und wer hat sie in Auftrag gegeben?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Casper Bergmann und Annabell Lorenz bekommen dann überraschend eine Einladung zu einem Galaabend in der Fallers Villa, um sich ein besseres Bild machen zu können. Aber die Ermittler vertrauen der Einladung nicht, warum sollen die beiden wirklich an der Gala teilnehmen?

Darsteller in "Der Alte: Die Bedürftigen": Schauspieler in der Besetzung

Der Hauptkommissar Casper Bergmann wird von Thomas Heinze gespielt. Der 1964 geborene Schauspieler besuchte die Otto-Falckenberg Schule und lebt jetzt in Berlin. Seine Kollegin Stephanie Stumph spielt Annabell Lorenz. Sie freut sich schon mit ihrer Community auf die neue Folge:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Alle Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen haben wir hier nocheinmal für sie zusammengefasst.

Caspar Bergmann Thomas Heinze Annabell Lorenz Stephanie Stumph Dr. Luisa Geiger Sidonie von Krosigk Julia Lulu Zhao Yun Huang Johanna Bergmann Lena Meckel Aurelia Bergmann Mara-Sophie Schmidtn

"Der Alte: Die Bedürftigen" - Übertragung im TV

Die neue Episode von "Der Alte" kann man am Freitag, dem 31. März, um 20.15 Uhr im ZDF anschauen. Als Teil der Freitagskrimi-Reihe vom ZDF ist der Film dann natürlich auch in der Mediathek zu sehen. Danach kann man den Film noch bis zum 19. April 2023 nachschauen, ebenfalls in der ZDF-Mediathek

"Der Alte: Die Bedürftigen": Ganze Folge in der Wiederholung

Genau wie alle alten Folgen der Filmreihe können Fans die aktuelle Episode schon vorab in der ZDF-Mediathek anschauen. Schon jetzt steht der Krimi für alle zur Verfügung, die am Freitagabend schon etwas anderes vorhaben. Natürlich kann man die neueste Folge von "Der Alte" auch nach der Ausstrahlung in der Wiederholung sehen - bis zum 19. April 2024 steht der Krimi in der Mediathek zur Verfügung.