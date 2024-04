"Der Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten" - Darsteller, Handlung und Übertragung

"Der Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten" im Ersten - hier gibt's alle Infos zu Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream und der Wiederholung.

Im "Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten" steht die eigentliche Welt eines Undercover-Ermittlers Kopf: Derjenige, der normalerweise Jagd auf Betrüger und Mörder macht, wird in diesem Krimi selbst zum Gejagten. Hannes Jaenicke spielt Alex Pollack, der nun nicht nur die dunklen Machenschaften im Juweliergeschäft aufdecken möchte, sondern gleichzeitig seine Unschuld beweisen muss. Er wird gesucht für einen Mord, den er nicht begangen hat. Wann läuft der Amsterdam-Krimi? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind zu sehen? Und was ist die Handlung bei "Blutige Diamanten?". Alles Wichtige, auch zu Übertragung und Wiederholung, erfahren Sie hier.

"Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten": Termin in der ARD

Der Amsterdam-Krimi "Blutige Diamanten" läuft am Donnerstag, dem 25. April 2024 im Ersten. Die Ausstrahlung findet - wie gewohnt - zur Prime-Time um 20.15 Uhr statt.

Besetzung von "Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten": Die Darsteller im Überblick

Die Hauptrolle des Alex Pollack spielt Hannes Jaenicke. Als Geschwister und Besitzer eines Amsterdamer Diamantenunternehmens werden Sarah Melis und Eelco Smits als Rebecca und Aaron zu sehen sein. Pollacks Komplize Bram de Groot wird von Fedja van Huêt verkörpert.

Alle Darstellerinnen und Darsteller, die bei dem "Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten" mitwirken, haben wir hier für Sie:

Rolle Darsteller Alex Pollack Hannes Jaenicke Bram de Groot Fedja van Huêt Renée Birgit Welink Erik Arent Jan Linde Rutger Peter Post Antje de Groot Marguerite de Brauw Chief of Police Eulenhove Jobst Schnibbe Rebecca Abrabanel Sarah Melis Herman van Blomen Waldemar Torenstra Steen Jonker Aus Greidanus Jr. Aaron Abrabanel Eelco Smits Finn Gerritsen Teun Luijkx Musa Bekele Lolu Ajayi Joris Smönherr Aus Greidanus sr. Lieke Johannson Hanneke van der Paardt Svenja van Blomen Juliette van Ardenne

Almut Getto hat Regie geführt, die Kamera hat Felix Beßner übernommen. Das Buch ist von Thomas Kirchner geschrieben worden.

Die Handlung beim "Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten"

Als Security-Mann getarnt und angestellt bei einem Sicherheitsdienst schleust sich Alex Pollack beim Diamantenunternehmen Abrabanel ein. Dieses wird von den beiden Geschwistern Rebecca und Aaron geführt. Allerdings verdichten sich nach und nach die Hinweise, dass das angesehene Familienunternehmen in die dunklen Geschäfte mit Blutdiamanten verstrickt sein könnte. Auch mit korrupten Diplomatenkreisen soll das Haus in Verbindung stehen.

Daher ist es Alex' erstes Ziel, das Vertrauen von Rebecca zu gewinnen – bis alles ganz schnell geht: Ausgerechnet Herman van Blomen, der Leiter des Sicherheitsdienstes, für das Alex offiziell arbeitet, wird bei einem Raubversuch der Diamantenfirma erschossen. Für diesen Mord wird Alex verdächtigt, was ihn dazu zwingt, unterzutauchen. Nun geht es für Alex darum, seine Unschuld unter Beweis zu stellen. Rückendeckung erhält er dabei von seinem Kollegen Kommissar Bram de Groot.

"Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten": Übertragung im TV oder Stream

Die Übertragung des Krimis ist auf Donnerstag, den 25. April 2024, um 20.15 Uhr in der ARD angesetzt. Es handelt sich dabei um die Erstausstrahlung. Das Erste bietet allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die zu diesem Zeitpunkt nicht vor dem heimischen Fernseher sitzen können, die Möglichkeit, die Sendung im ARD-Live-Stream zu verfolgen.

Gibt es eine Wiederholung im TV vom "Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten"?

Für den „Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten“ steht bereits ein Wiederholungstermin fest: Das Erste zeigt die Sendung erneut in der Nacht zum Freitag. Am 26. April 2024 ist der Krimi noch einmal ab 0.15 Uhr in der ARD zu sehen.