"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais": Termin, Handlung, Besetzung und alle Infos

Im Mai erscheint "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais". Wir informieren rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Krimis findet man wie Sand am Meer - einen Ermittler, der blind ist, allerdings eher seltener. Bei "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" ist es anders, denn der blinde Kommisar Alexander Haller geht auf Ganovenjagd. Aufgrund seines Handicaps macht er dies natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinem Team. In der neuesten Ausgabe "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais" muss hinter einem Palais und auf einem Priesterseminar ermittelt werden.

Möchten Sie mehr rund um "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais" erfahren? Wann ist der Termin? Wer sind die Schauspieler? Wie sieht die Handlung aus? Wie läuft die Übertragung ab? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum "Wien-Krimi" haben wir hier für Sie.

Wann ist der Termin von "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais"?

Der Krimi mit dem blinden Ermittler ist für den 9. Mai 2024 angesetzt. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Besetzung von "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais": Die Darsteller im Überblick

Dieser Übersicht können Sie den Cast von "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais" entnehmen:

Rolle Schauspieler Alexander Haller Phillipp Hochmair Nikolai Falk Andreas Guenther Laura Janda Jaschka Lämmert Peter Lassmann Michael Edlinger Fanny Brohnstein Martina Ebm Regens Wimmer Martin Feifel Johannes Brohnstein Johannes Zirner Felix Brohnstein Hannes Wegener Zoe Andrea Guo Katharina Tiller Veronika Polly Tobias Kramer Max Ortner Fanny (als Kind) Annika Wonner Max Thomas Momcinovic Rezeptionist Hüseyin Kahraman Frau Gregorisch Linde Prelog Pfleger Tobias Reinthaller Dr. Mahdavi Ines Miro Ernesto Gordan Kukic Barmann Florian Tröblinger Junger Gast Tobias Sigl Ilse Seidl Isa Hochgerner KD Security Rohed Khan

"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais": Das ist die Handlung

In Wien wird die Leiche eines Priesteranwärters gefunden. Das Opfer ist der Sohn des angesehenen Seminarleiters Wimmer. Alexander Haller und sein Gefährte Niko Falk ermitteln zunächst in Richtung des Adelspalais der Brohnsteins. Die Familie betreibt einen bekannten Technoclub der Stadt. Das Besondere ist, dass der Tote einen Plan des Kellergewölbes anfertigte. Außerdem verhalten sich die Brohnstein-Kinder sehr auffällig. Was haben sie mit dem Tod zutun? Ermittlerin Laura Janda möchte die Befragung mit den Kindern langsam und ruhig angehen lassen, denn diese mussten in den letzten Jahren mehrere Schicksalsschläge einstecken.

"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais": Übertragung im TV und Stream

"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais" wird am 9. Mai 2024 ab 20.15 Uhr im linearen Fernsehen in der ARD zu sehen sein. Wer lieber online schauen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu: Über die ARD-Mediathek. Dort kann die Ausgabe des Krimis auch bereits ab dem 6. Mai 2024 angesehen werden.

Gibt es eine Wiederholung von "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais"?

Zu einer TV-Wiederholung von "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais" ist bisher nichts bekannt. Allerdings können wir hierfür noch einmal auf die ARD-Mediathek verweisen. Dort ist die Folge auch im Nachhinein abrufbar. Sobald näheres zu einer möglichen Wiederholung im linearen Fernsehen bekannt ist, werden sie hier informiert.

Wenn Sie gerne rätseln, wer der Täter ist, dann könnte Ihnen auch "The Masked Singer" 2024 gefallen. Dort geht es zwar nicht um Mord, aber dafür um maskierte Promis.