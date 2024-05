"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer am 27. Mai 2024

"Die Höhle der Löwen" läuft mit Staffel 15. Hier erfahren Sie alles rund um die Produkte und Gründer der siebten Folge von DHDL am 27. Mai 2024.

Im April ging es los mit den Sendeterminen von "Die Höhle der Löwen", Staffel 15. Am Montag, 27. Mai 2024, wird die siebte Folge im Fernsehen und im Stream ausgestrahlt. Die Übertragung von Staffel 15 läuft zur Primetime um 20.15 Uhr auf Vox. Sie ist auch über RTL+ als Stream verfügbar.

Auch in dieser Staffel blieb das Konzept der Show unverändert: Vor einer Jury von Investoren in der "Höhle der Löwen" präsentieren Gründerinnen und Gründer ihre Produktideen mit der Hoffnung auf finanzielle Beteiligung. Die Investoren bieten Kapital gegen Unternehmensanteile an. In jeder Folge haben die "Löwen" – Janna Ensthaler, Tillman Schulz, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran und Nils Glagau – die Chance, in eines oder mehrere der vorgestellten Produkte zu investieren.

In der aktuellen Episode von " Die Höhle der Löwen" erleben die Investoren eine spannende Testfahrt mit dem eWater.Bike auf dem Wasser und zeigen sich von der innovativen Idee begeistert. Nils Glagau fährt kraftvoll mit Unterstützung des Elektromotors, während Tillman Schulz und Dagmar Wöhrl das integrierte Floß genießen. Ob sich die Erfinder Alexander Dudin, Tanja Himmelreich und Johannes Gärtner über einen Deal freuen können, bleibt noch offen. Wer sind die Gründer in Folge 7 und welche Produkte präsentierten sie der Jury? Alle Informationen finden Sie hier.

eWater Bike (Immenstadt)

eWater.Bike von Alexander Dudin (40), Tanja Himmelreich (37) und Johannes Gärtner (39). Diese innovativen Wasser-Fahrräder mit E-Motor bieten eine Reichweite von ca. 60 Kilometern und sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: eSingle, eTandem und eChillout. Ihr Angebot an die Investoren beläuft sich auf 350.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

Crunchy Padella (Donaustauf)

Robert Kaiser (40) und Christian Zippel (39) stellen Crunchy Padella vor, eine Nudel, die nicht mehr gekocht werden muss. Ihr Angebot an die Investoren lautet: 100.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

ImagiNew Playhome

Wiederbesuch: Roman Römmich kehrt mit ImagiNew Playhome in die "Höhle der Löwen" zurück und präsentiert wiederverwendbare Wasserballons ohne lästiges Verknoten. In der 11. Staffel von "Die Höhle der Löwen" hatte er mit seinen bemal- und abwaschbaren Spielhäusern begeistert.

Better be bold

Better be bold wird von Dennis Baltzer (35), Henning Jahnke (27) und Roberto Bianco (35) vorgestellt und bietet eine Premium-Pflegeserie für Menschen mit Glatze an. Ihr Angebot an die Investoren beläuft sich auf 400.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

fembites (Berlin)

Angelica Conraths (33) und Jana Deckelmann (32) stellen fembites vor, eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel, die den hormonellen Haushalt von Frauen unterstützen soll. Ihr Angebot: 300.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

Plux (Köln)

Plux, präsentiert von Christian Dinow (48) und Kai Steffens (47), bietet eine intelligente Befestigungslösung für elektrische Geräte an. Ihr Angebot: 150.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.