"Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten": Termin, Produkte und Gründer

"Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten": Alle Infos über TV-Termin, Übertragung, Produkte und Gründer beim festlichen DHDL-Special finden Sie hier.

Die 13. Staffel von " Die Höhle der Löwen" plant Vox zwar erst für das Frühjahr 2023, doch zuvor soll die Raubtier-Behausung erstmals außer der Reihe in weihnachtlichem Glanze erstrahlen - der Sender bringt seine Sonder-Edition "Endlich Weihnachten" auf deutsche Monitore.

Die Gründerinnen und Gründer werden auch diesmal wieder um die Gunst und das Geld von Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl sowie Ralf Dümmel buhlen. Die bewährten Investorinnen und Investoren erwartet in der weihnachtlich aufgebrezelten Löwengrube eine Präsentation der besinnlichsten, fröhlichsten und schönsten Geschäftsideen. Sie haben - Senderangaben zufolge - "den Weihnachtsbaum geschmückt" und werden sich festgemäß in Schale werfen. Auf die Jung-Unternehmer und - Unternehmerinnen warten nicht nur eine mögliche Finanzspritze, sondern auch Rat, Expertise und jahrelange Erfahrung der fünf Jury-Mitglieder.

"Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten": Der TV-Termin

Vox hat die Ausstrahlung der Spezial-Ausgabe "Endlich Weihnachten" von "Die Höhle der Löwen" für Montag, 12. Dezember 2022 angekündigt. Los geht es zur Primetime, also um 20.15 Uhr.

"Endlich Weihnachten": Welche Produkte werden die Gründer im DHDL-Special präsentieren?

Bisher hat Vox nur diese drei Gründerinnen und ihre Produkte genannt - erfahrungsgemäß kommen noch welche hinzu.

Ann Cathrin Schönrock (31) stellt "Chiengora" vor



Jetzt wird es in der Höhle richtig kuschelig! Die Chiengora-Gründerin will mit ihren Kleidungsstücken wohlige Wärme verbreiten. Der besondere Clou an den ihren Produkten: Das Garn wurde aus Hundewolle gesponnen. Das ist nicht völlig neu, denn beispielsweise Bobtail-Fans praktizieren diese Methode mit ihrer Hundenrasse schon seit Menschengedenken, und man hört nur Gutes! Tierfreundin Dagmar Wöhrl wird den Flauschfaktor höchstpersönlich ausprobieren.

"PAPYDO" ist ein Produkt von Melusine Bliesener (24) und Katharina Lehmkul (24)

Eine vorzeitige Weihnachtsbescherung haben die beiden Gründerinnen von PAPYDO vor. Sie präsentieren den Löwen ein kompostierbares Geschenkpapier, das aus Grasfasern hergestellt ist.

"Lesido" aus München : Janina Jauch (35), Peter Frank (34), Felix Kollner (37), und Alexander Heidt (35)

"Lesido" ist eine digitale Bibliothek mit vielen verschiedenen Kidnerbüchern. Über eine App können sich Kinder einloggen und bekommen per Videochat Bücher vorgelesen. Die Weihnachtszeit soll somit für alle besinnlich sein und Kinder werden gefördert. Für 335.00 Euro werden 10% der Firmenanteile geboten.

"Purespice" aus Altenberge : Janik Prasuhn (31), Holger Scho ¨nenberg (46) und Michael Pelster (52)

Die Löwen gehen auf Geschmacksreise. Bei "Purespice" werden flüssige Extrakte aus echten Gewürzen herausgelöst, die im Anschluss über das Essen gegeben werden. In einem Dampf-Extraktionsverfahren werden die Geschmacksträger herausgelöst und mit einem Öl gebunden. Es gibt Extrakte, wie Zimt, Knoblauch und Pfeffer aber auch fertige Gewürzmischungen, die asiatischer, mexikanischer oder italienischer Natur sind. 150.000 Euro werden für 20% der Firmenanteile geboten.

"Pfeffer und Forst" aus Nürnberg : Johannes Prein (39), Elisabeth Prein (35), Jannik Zinkl (27), Tilmann Marquardt (28)

An Weihnachten werden viele Lebkuchen gegessen, die mit Plastik verpackt sind. Dem Plastikmüll möchten die Gründer entgegenwirken und haben einen Lebkuchen entwickelt, der mit einem nachhaltigen Papier eingepackt wird. Das Material ist komplett biologisch abbaubar. Für 100.000 Euro werden 10% der Firmenanteile geboten.

"Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten": Wie läuft die Übertragung? Gibt es eine Wiederholung?

Wenn Sie leidenschaftlicher Anhänger des konventionellen Fernsehens sind, können Sie das Weihnachts-Special von DHDL ganz normal im linearen TV-Programm von Vox miterleben. Sollten Sie es jedoch eher digital mögen, sind Sie im Live-Stream des Sendergruppe - bei RTL+ - bestens aufgehoben - dort läuft die Gründer-Show simultan. Für eine Live-Übertragung werden Sie dort allerdings zur Kasse gebeten - die Version "Premium" kostet 4,99 Euro pro Monat (Stand: November 2022). Die jeweils aktuellen Konditionen des Streaming-Dienstes finden Sie auf der Website des Anbieters.

Eine Wiederholung gibt es natürlich auch - ebenfalls bei RTL+. Dort ist der Kampf um die Investoren noch eine ganze Weile für Sie abrufbereit.