"Die Landarztpraxis": So geht es in den nächsten Folgen von Staffel 2 weiter

Bei Staffel 2 von "Die Landarztpraxis" laufen in der Woche ab dem 13. Mai 2024 die Folgen 4 bis 8. Hier gibt es alle Infos rund um den Inhalt und die Termine.

"Die Landarztpraxis" ist eine Vorabendserie des Senders Sat.1, entwickelt von der Produktionsfirma Filmpool Entertainment. Die Handlung spielt im fiktiven Dorf Wiesenkirchen am Schliersee und dreht sich um das Leben der Ärztin Dr. Sarah König, die zusammen mit ihrer Teenager-Tochter Leo vor Ort einen Neuanfang wagt. Die erste Staffel bestand aus 60 Episoden und startete im Oktober 2023 auf Sat.1.

Im vergangenen November wurde offiziell bekannt gegeben, dass eine zweite Staffel der Serie in Auftrag gegeben wurde. Die ist mittlerweile abgedreht und wird ausgestrahlt. Seit Anfang Mai 2024 sind die ersten Folgen der zweiten Staffel von "Die Landarztpraxis" im TV und im Stream zu sehen.

Wie endeten die ersten drei Folgen von "Die Landarztpraxis" in Staffel 2 und wie geht es in den nächsten Folgen in der Woche vom 13. bis 17. Mai weiter? Wann genau werden die einzelnen Episoden im TV ausgestrahlt? Alle Antworten dazu und weiteren Fragen finden Sie hier im Artikel.

"Die Landarztpraxis": Folge 4 der 2. Staffel am 13.5.24

Die erste Folge der zweiten Staffel von "Die Landarztpraxis" wurde am Dienstag, dem 7. Mai 2024, um 19 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Die neuen Episoden werden laut den Sendeterminen von Staffel 2 nun jeden Abend von montags bis freitags gesendet. Die zweite Staffel umfasst insgesamt 80 Folgen, was etwas umfangreicher ist als die erste Staffel.

In den ersten drei Folgen kehrte Isa Kroiß in ihr Heimatdorf zurück, um die Praxis ihres Bruders zu übernehmen. Dabei wurde sie mit ihrer Vergangenheit, insbesondere mit ihrem Vater Georg und ihrer alten Liebe Lukas, konfrontiert. Trotz familiärer Spannungen und persönlicher Herausforderungen versucht Isa, sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden. Die erste Folge der neuen Woche, Folge 4, setzt diese Handlung fort.

Für alle, die die neuen Folgen schon vorab sehen möchten, bietet die Plattform Joyn eine Möglichkeit. Das Basisangebot ist kostenlos, nach und nach werden dort alle Episoden der zweiten Staffel verfügbar sein. Mit Joyn+ können Sie außerdem jeden Montag alle fünf neuen Folgen der Woche bereits vor der TV-Ausstrahlung ansehen. Joyn+ kostet 6,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar (Stand: Mai 2024).

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 4 bis 8

Die erste Folge der neuen Woche, Folge 4 der zweiten Staffel von "Die Landarztpraxis", trägt den Titel "Ein schaler Sieg" und wird am Montag, dem 13. Mai 2024, ausgestrahlt. In dieser Folge gelingt es Isa endlich, sich gegen ihren Vater durchzusetzen und ihren Posten in der Praxis zu sichern. Jedoch belastet sie der Grund für ihren Sieg: Sie entdeckt einen Behandlungsfehler, der deutlich macht, dass Georg seinen Zenit als Arzt überschritten hat und zurücktreten muss. Als Lukas versucht, die betrübte Isa auf andere Gedanken zu bringen, spüren beide eine besondere Verbindung. Gleichzeitig hilft Leo ihrer Freundin Feli aus einer schwierigen Situation und zeigt dabei ein besonderes Talent.

In Folge 5 mit dem Titel "Harte Vorwürfe" arbeitet Isa nun als Landärztin, so wie es ihr Bruder Fabian sich gewünscht hätte. Doch ihr Vater Georg ist immer noch nicht versöhnt mit dieser Situation. Er beginnt erst, über sein Verhältnis zu seiner Tochter nachzudenken, als Lukas ihn darauf hinweist. Isa ist gerührt von Lukas' Unterstützung, doch als sich die beiden auf einer Feier annähern, äußert die Bäuerin Hanna Huber einen schockierenden Verdacht gegen Lukas.

Am Mittwoch, dem 15. Mai, geht es weiter mit der Folge "Schwanengesang": Isa erfährt bestürzt, dass Lukas die Anschuldigungen von Hanna bestätigt und sich selbst die Schuld am Tod seiner Frau Doro gibt. Sie erfährt mehr über das tragische Lawinenunglück und versucht, Lukas zu zeigen, dass er neues Glück verdient hat. Dabei erhält sie unerwartete Hilfe von einem traurigen Schwan.

Die Folge am Donnerstag, "Alte Gefühle", handelt davon, wie Isa versucht, Lukas' Leid nach dem Unfalltod seiner Frau zu lindern. Doch Lukas lässt sie nicht an sich heran. Als sie gemeinsam zu einer Rettungsaktion aufbrechen und in einer Waldhütte festsitzen, kommen sie sich näher. Lukas öffnet sich langsam und teilt emotionale Erinnerungen an Doro, was Isa zu Tränen rührt.

In der letzten Folge der Woche, "Schrei nach Liebe", kämpft Isa damit, ihre Gefühle für Lukas zu unterdrücken. Sie versucht, sich mit ihrem Vater zu versöhnen, scheitert jedoch. Lukas fängt sie einfühlsam auf, als sie sich fragt, wo sie in diesem Leben hingehört. In einem Moment der Nähe gesteht Isa ihm etwas Ehrliches, aber Unüberlegtes.