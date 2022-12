Doreen Steinert bei "Promi Big Brother" 2022: Das Realityshow-Küken

Doreen Steinert ist bei "Promi Big Brother" 2022 dabei. Im Porträt stellen wir die ehemalige Sängerin von "Popstar"-Band "Nu Pagadi" und Ex von Rapper Sido vor.

Freunden von Promiklatsch-Zeitschriften oder Chronisten des gepflegten Casting-TVs dürfte eine der Kandidatinnen bei "Promi Big Brother" 2022 sofort ins Auge stechen. Das ehemalige Mitglied von "Nu Pagadi", "Popstar"-Gewinnerband 2004, und Ex-Freundin von Rapper Sido: Doreen Steinert. Nach einem kurzweilenden Blitzerfolg mit "Nu Pagadi" scheitert das Band-Projekt. Für Doreen Steinert, die nach der erfolgreichen Casting-Show eine private und öffentliche Schlammschlacht mit dem Rüpel-Rapper und seiner neuen Freundin Charlotte Würdig austrug und als Solo-Sängerin kommerziell nur wenig Erfolg hatte, sind die Sendetermine von "Promi Big Brother" 2022 nun der erste Ausflug in die Welt des Reality-Fernsehens. Doch was weiß man sonst über die gebürtige Potsdamerin? Wir verraten es Ihnen im Porträt.

"Promi Big Brother" 2022: Doreen Steinert im Steckbrief

Name: Doreen Steinert

Beruf: Sängerin, Songwriterin, Podcasterin, Schauspielerin

Geburtstag: 4. November 1986

Sternzeichen: Skorpion

Geburtsort: Potsdam

Familienstand: in einer Beziehung

Geschlecht: Weiblich

Ex-Partner: Sido

Haarfarbe: Blond

Augenfarbe: Blau

Doreen Steinerts großer Durchbruch: "Popstar"-Gewinnerin mit Band "Nu Pagadi"

Nach einem ersten Versuch in der dritten Ausgabe der damals erfolgreichen Musik-Castingshow "Popstars", bei der Steinert es "nur" unter die letzten 50 Kandidaten schaffte, gelang ihr 2004 gleich in der nächsten Ausgabe der Durchbruch. 2004 überzeugte sie die Jury zusammen mit Kristina Dörfer, Markus Grimm und Patrick Boinet, die Band "Nu Pagadi" war geboren, und zunächst von Erfolg gekrönt: Debütalbum "Your Dark Side" und Singleauskopplung "Sweetest Poison" schlugen jeweils auf Platz eins der deutschen Charts ein. Doch an den Erfolg konnte "Nu Pagadi" nicht wieder anknüpfen. Nach einer erfolgreichen Tour trennte sich die Band schließlich 2005 wegen musikalischer Differenzen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Solo-Karriere von Doreen Steinert

Nach der Trennung der Band versuchte sich Doreen als Solokünstlerin mit eigenen Songs und Gastauftritten auf anderen Platten. Ein Überblick:

Mit der Debütsingle "Der Brief (den ich nie schrieb)" erreichte sie zum ersten Mal solo im September 2005 die deutschen Charts.

Im Oktober 2006 folgt die Single "Ich bin meine eigene Frau".

Auf dem 2008 erschienenen Album "Ich und meine Maske" von Sido liefert Doreen Steinert mit dem Song "Nein!" einen Gastbeitrag.

liefert mit dem Song "Nein!" einen Gastbeitrag. Auch auf dem Album "Fler" des gleichnamigen Rappers ist sie auf der zweiten Singleauskopplung "Ich sing nicht mehr für dich zu hören" vertreten.

2011 trat Doreen Steinert mit ihrer Single "Wie konntest du nur?" beim Bundesvision Song Contest für Brandenburg an und erreichte Platz 13.

mit ihrer Single "Wie konntest du nur?" beim für an und erreichte Platz 13. 2014 erschien ihre Single "Zehntausend kleine Pflaster".

2019 tritt sie unter dem Künstlernamen Reen auf und bringt die Single "Missing You" heraus.

Doreen Steinert, Sido und Charlotte Würdig: Beziehung und Trennung

Zu Doreen Steinerts öffentlichkeitswirksamsten aber auch dunkelsten Kapitel gehört wohl die Beziehung zu Rapper Sido. Zwischen 2005 und 2012 waren beide liiert, wollten sogar heiraten. Doch die und wurde anschließend vom Boulevard ausgeschlachtet. Das Pikante an der Sache: Sidos "Neue", die Pro-Sieben Moderatorin Charlotte Würdig (geborene Engelhardt) war eine Freundin von Doreen Steinert.

"Ich fühlte mich von beiden verraten, unglaublich einsam und minderwertig, weil es keiner von beiden für nötig hielt, mit mir auch nur noch ein Wort zu reden", berichtete Steinert vor einiger Zeit dem Klatsch-Magazin Bunte über die doppelt schmerzvolle Trennungsphase, in der sie sogar eine Essensstörung entwickelte.

Heute zeigt sich die Sängerin jedoch erholt von den Strapazen der Vergangenheit. Sie ist laut Sat.1 glücklich vergeben und lebt gleichzeitig offen bisexuell.

Lesen Sie dazu auch

Was macht Doreen Steinert heute?

Auch beruflich hat sich die 34-Jährige neu orientiert. Neben der Musik hat sich die 34-Jährige ein zweites und drittes Standbein aufgebaut. 2020 machte sie eine Ausbildung zur Schauspielerin. Seit 2021 erscheint zudem ihr Podcast "Natürlich Kohlensäure", in dem sie Gäste wie DSDS-Ersti Alexander Klaws und Schauspieler wie Eric Stehfest und Collien Ulmen-Fernandes zum gemütlichen Plausch empfängt.

Übrigens: Auch Mitkandidatin von " Promi Big Brother" 2022, Busenmodel Micaela Schäfer, war schon Gast im Podcast. Eine erste Verbündete? Die Voraussetzungen für den Einzug beim "großen Bruder" scheinen für Doreen Steinert jedenfalls nicht schlecht zu sein.