Das Dschungelcamp 2024: Das sind die Begleiter der Kandidaten

Es ist wieder soweit: Mutige Promis sind ins Dschungelcamp 2024 gezogen und kämpfen dort um die begehrte Dschungel-Krone. Wir stellen Ihnen die Begleiter der Dschungel-Promis vor.

Am 19. Januar 2024 ging "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", gemeinhin besser bekannt als "Das Dschungelcamp" in eine neue Runde. Wie immer mit dabei: Zwölf wagemutige Promis, die sich im Kampf um die begehrte Dschungel-Krone einer Reihe unangenehmer Herausforderungen stellen müssen. Das Konzept ist einfach - 16 Tage lang stellen sich die Teilnehmer diversen Prüfungen, die sie regelmäßig an ihre körperlichen und mentalen Grenzen bringen. Die Entscheidung, wer am Ende Dschungelkönig oder -königin wird, liegt bei den Zuschauern. Besagte Prüfungen sorgen Jahr für Jahr mit ihrem besonderen Ekel-Faktor für Aufsehen und Entsetzen.

Schauplatz von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ist auch 2024 wieder der australische Dschungel. Die zwölf Prominenten, die in der neuen Ausgabe des Dschungelcamps zu sehen sind, wurden nach langer Geheimhaltung vom Sender RTL bekannt gegeben und sind seit dem Start der Sendung am 19. Januar 2024 im Dschungel. Für mentale Unterstützung durften die Kandidatinnen und Kandidaten außerdem Begleitpersonen aus Deutschland mit nach Australien nehmen. Diese stellen wir Ihnen hier vor.

Das Dschungelcamp 2024: Die Begleiter der Promis

Obwohl die Promis natürlich jedes Jahr aufs Neue die Protagonisten im Dschungelcamp sind, lohnt sich ebenfalls ein Blick auf ihre jeweiligen Begleitpersonen. Die meisten Teilnehmer nehmen Freunde oder Verwandte mit nach "Down Under", aber selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen. David Odonkor etwa reist ganz alleine nach Australien und verzichtet damit auf eine Begleitung. Hier einmal alle Prominenten und ihre Begleiter auf einen Blick:

Anya Elsner reist mit ihrem Vater Michel Elsner nach Australien

reist mit ihrem Vater nach Leyla Lahouar nimmt ihren besten Freund Lucas Brandstädter mit

nimmt ihren besten Freund mit Kim Virginia hat ebenfalls ihren besten Freund Leon Puppe mit dabei

hat ebenfalls ihren besten Freund mit dabei Cora Schumacher wird auch von ihrem besten Freund begleitet: Jörg Kunze

wird auch von ihrem besten Freund begleitet: Lucy Diakovska bekommt Unterstützung von ihrem guten Freund Cale Kalay

bekommt Unterstützung von ihrem guten Freund Sarah Kern kann auf ihre Freundin Eva Sieve zählen

kann auf ihre Freundin zählen Twenty4Tim tritt die Reise mit seiner Mama Christina Kampmann an

tritt die Reise mit seiner Mama an Fabio Knez wird von seiner Freundin Darya Strelnikova und Schwester Giannina Knez unterstützt

wird von seiner Freundin und Schwester unterstützt Mike Heiter setzt auf seinen besten Freund Eugen Lopez

setzt auf seinen besten Freund Felix von Jascherofff fliegt mit seiner Freundin Sofie Winterberg nach "Down Under"

fliegt mit seiner Freundin nach "Down Under" Heinz Hoenig hat seine Ehefrau Annika Hoenig , zwei seiner Kinder und Schwiegermama Birgit Erfurt-Kärsten dabei

hat seine Ehefrau , zwei seiner Kinder und Schwiegermama dabei David Odonkor verzichtet auf eine Begleitung

Das Dschungelcamp 2024: So leben die Begleiter der Promis in Australien

Während die Dschungelcamp-Kandidaten unter eher weniger luxuriösen Bedingungen auf Feldbetten in der Wildnis nächtigen, beziehen ihre Begleiter wie in den vergangenen Jahren das pompöse "Imperial Hotel Gold Coast", welches eingefleischten Fans unter den Namen "Palazzo Versace" oder einfach nur "Versace"-Hotel bekannt sein dürfte. Allerdings wurde es vor kurzem umbenannt.

Wie der neue Name bereits vermuten lässt, befindet sich die glamouröse Unterkunft an der Gold Coast Australiens. Im Gegensatz zu ihren prominenten Liebsten müssen sich die Begleiter keinen haarsträubenden Herausforderungen stellen, sondern vertreiben sich die Zeit, indem sie täglich die Liveshows verfolgen und Interviews geben. Unterstützen können sie die Teilnehmer somit nur aus der Ferne.