"Dschungelcamp" 2024: Wer ist raus nach Folge 11?

Das "Dschungelcamp" leert sich nach und nach. Was ist in Folge 11 passiert und wer ist raus? Alle Infos zur aktuellen IBES-Episode lesen Sie hier.

Während der ersten Woche von "Ich bin ein Star" musste niemand das Camp verlassen - die Kandidaten wurden verschont, zumindest was das Ausscheiden anbelangt. Die diesjährige Staffel ist nun weit fortgeschritten, was bedeutet, dass auch schon einige Kandidaten die Heimreise antreten mussten.

Cora Schuhmacher war die erste Kandidatin, die das Camp freiwillig verlassen hat. Im Anschluss wählten die Zuschauer selbst die Teilnehmer raus. Zunächst entschied sich das Publikum für Sarah Kern. Sie verließ in Folge 9 das Camp. Die ehemalige " Germany's Next Topmodel"-Kandidatin, Anya Elsner, musste in Folge 10 dran glauben. Auch in der aktuellen Folge 11 konnten die Zuschauer einen Kandidaten nach Hause schicken. Wer ist raus? Wer ist weiterhin dabei? Wir haben die Informationen für Sie zusammengefasst.

"Dschungelcamp 2024": Wer ist raus am 29. Januar 2024?

Auch in Folge 11 musste ein Promi die Show verlassen. Nachdem bisher nur Frauen die Heimreise antreten mussten - sei es aus persönlichen Gründen oder weil es die Zuschauer so entschieden haben - musste nun der erste Mann dran glauben. Am 29. Januar 2024 musste David Odonkor die Heimreise antreten.

In der aktuellen Folge gab es wieder viel Konfliktpotenzial. David war von seinen Mitstreiterinnen genervt. Diese zeigten dem Ex-Nationalspieler zu viel Haut. Nicht nur die erste Dschungelprüfung von Heinz stand auf dem Programm, sondern auch wieder einige Lästereien. Der Streit zwischen Mike, Leyla und Kim ging in die nächste Runde. Am Ende der Sendung standen sich alle Kandidaten gegenüber und es wurde verkündet, wer die Sendung verlassen muss. Nach und nach erlösten die Moderatoren die Teilnehmer. Fabio, Lucy, Kim, Heinz, Tim, Mike, Leyla sind weiterhin dabei. Die finale Entscheidung fiel zwischen Felix und David, am Ende musste David gehen.

"Dschungelcamp 2024": Wer ist bisher raus?

Damit sind vier Kandidaten aus dem "Dschungelcamp" 2024 ausgeschieden, wie Sie der Übersicht entnehmen können:

David Odonkor (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Anya Elsner (raus in Folge 10)

(raus in Folge 10) Sarah Kern (raus in Folge 9)

(raus in Folge 9) Cora Schuhmacher (raus in Folge 3)

Diese Promis sind noch dabei beim "Dschungelcamp" 2024

Wer bis zum Ende durchhält, kann sich neben der Dschungelkrone auch 100.000 Euro Preisgeld sichern. Diese Kandidaten nennen das " Dschungelcamp" noch ihr Zuhause:

Heinz Hoenig (72, Schauspieler)

(72, Schauspieler) Twenty4Tim (23, Influencer )

) Felix von Jascheroff (41, Schauspieler)

(41, Schauspieler) Leyla Lahouar (27, Ex-Bachelor-Kandidatin)

Kim Virginia Hartung (28, Reality-Sternchen)

(28, Reality-Sternchen) Lucy Diakovska (57, Sängerin)

(57, Sängerin) Mike Heiter (31, Reality-Star)

(31, Reality-Star) Fabio Knez (30, Reality-Star)

"Dschungelcamp 2024": Die Wiederholung von Folge 11

Wer die Ausstrahlung von Folge 11 am 29. Januar 2024 verpasst hat, kann auf den Streamingdienst RTL+ zurückgreifen. Häufig gibt es auch eine direkte Wiederholung von "Ich bin ein Star" bei RTL, die allerdings in den frühen Morgenstunden zu sehen ist:

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Beim "Dschungelcamp" gibt es fast drei Wochen neue Folgen. Das Finale läuft dann laut Sendetermine vom Dschungelcamp 2024 am 5. Februar 2024. Die nächste Folge erscheint am 31. Januar 2024 um 22.15 Uhr.