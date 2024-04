Dschungelcamp-Allstars 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Das Dschungelcamp geht 2024 in die zweite Runde: In "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" kehren ehemalige Teilnehmer zurück. Was ist bekannt?

Gerade erst ist die reguläre Dschungelcamp-Staffel zu Ende gegangen, da sorgt RTL auch schon für Nachschub. Schon im Vorfeld hatte die Gerüchteküche zu einer möglichen Sommer-Staffel gebrodelt, doch nun haben es Jan Köppen und Sonja Zietlow beim großen Wiedersehen offiziell gemacht: Es wird 2024 ein zweites Dschungelcamp geben. Seit fast 20 Jahren läuft das Dschungelcamp nun schon im TV und in "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" kehren insgesamt zwölf Kandidaten aus den vergangenen Staffeln zurück in den Dschungel. Die gerade gekrönte Dschungelkönigin Lucy Diakovska hat vermutlich erst einmal genug vom Campleben, denn in ihrer finalen Prüfung hat RTL noch einmal so richtig tief in die Ekel-Schublade gegriffen.

Was ist zum Start der Dschungelcamp-Allstar-Staffel bekannt? Sind Jan Köppen und Sonja Zietlow wieder als Moderatoren der Show dabei? Gibt es schon Infos zu den Sendeterminen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu den Dschungelcamp-Allstars 2024 haben wir hier für Sie.

Dschungelcamp 2024: Start der Allstar-Staffel im Sommer

Den genauen Termin für den Start von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Bei der Ankündigung der Allstar-Staffel sagt Jan Köppen: "Wir sind im Sommer zurück mit einer Allstar-Staffel. Manche behaupten sogar, mit der ersten richtigen Promi-Version: Nach 20 Jahren trauen sich zwölf ehemalige Dschungel-Stars noch mal an das Abenteuer ihres Lebens – und zwar in Südafrika."

In der Pressemitteilung ist aber auch von einem Start im Spätsommer die Rede. Voraussichtlich werden die neuen Folgen der Spezial-Ausgabe also im August oder September im TV zu sehen sein. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald RTL die entsprechenden Informationen veröffentlicht.

Dschungelcamp-Allstars 2024: Sendetermine des Dschungel-Legenden Showdowns

Genau wie der Start-Termin sind natürlich auch die Sendetermine der Allstar-Staffel bisher nicht bekannt. Am Grundkonzept dürfte RTL aber auch im Sommer festhalten: Täglich neue Folgen mit Live-Einblicken in den Dschungel sowie Zusammenfassungen des Camp-Alltags. Auch die Dschungelprüfungen gehören beim "Showdown der Dschungel-Legenden" dazu: "In Südafrika erwarten die Stars wilde Tiere, spektakuläre Dschungelprüfungen und Dr. Bob darf natürlich auch nicht fehlen", teilten Jan Köppen und Sonja Zietlow beim großen Wiedersehen mit. Sobald der Start-Termin und damit auch die Sendetermine feststehen, erfahren Sie hier wann Sie täglich einschalten müssen, um keine Minute des zweiten Dschungelcamps 2024 zu verpassen.

Dschungel-Legenden 2024: Welche Kandidaten sind in der Allstar-Staffel dabei?

Bisher hat der Sender noch keine Infos zu den Kandidaten veröffentlicht, aber die in Sachen RTL-Trash normalerweise besonders gut informierten Kollegen von Bild spekulieren bereits heftig. Achtung: Alles noch nicht offiziell!

Laut Bild sind die folgenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Allstar-Dschungelcamp dabei...

... vier Reality-TV-Darstellerinnen, nämlich:

Georgina Fleur (34)

(34) Kader Loth (51)

(51) Sarah Knappik (37)

(37) Danni Büchner (46)

... außerdem ein Sportsmann...

Ex-Fußballer Thorsten Legat (55)

"Im Gespräch" sind derselben Quelle zufolge ferner...

Giulia Siegel (49)

(49) Ex-GNTM-Model Gina-Lisa Lohfink (37)

(37) Ex-Bro’Sis-Star Indira Weis (44)

(44) Currywurst-Unternehmer Chris Töpperwien (50)

Dschungelcamp-Allstars 2024: Moderatoren der Spezial-Ausgabe

Im Gegensatz zu den Kandidaten steht das Moderatoren-Duo bereits fest: Sonja Zietlow und Jan Köppen sind auch für die Allstar-Ausgabe vor Ort. Zur Not seien die beiden auch privat dabei, sagt Jan Köppen schmunzelnd bei der Wiedersehensshow, denn "das lassen wir uns nicht entgehen."

Drehort der Allstar-Staffel: Wo wird das Dschungelcamp 2024 im Sommer gedreht?

Im Gegensatz zur regulären Ausgabe der Show, wird die Show mit den Dschungel-Legenden nicht im australischen, sondern im afrikanischen Dschungel gedreht. 2022 wurde das Dschungelcamp aufgrund der Corona-Pandemie bereits im Kruger-Nationalpark in Südafrika gefilmt. Nun kehrt RTL zum ehemaligen Ersatz-Schauplatz zurück. Übrigens: In Südafrika wird auch die australische Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gedreht. Der heimische Dschungel wäre für die Kandidaten aus Down Under wohl zu langweilig.