Dschungelcamp-Gewinner 2024: Wer hat gewonnen?

Im Dschungelcamp-Finale standen Twenty4Tim, Lucy Diakovska und Leyla Lahouar - wer hat gewonnen? Die Infos zum Dschungelcamp-Gewinner 2024 haben wir hier für Sie.

17 Tage mussten es die Finalisten im Dschungelcamp 2024 aushalten. Eklige Prüfungen, Lästereien am Lagerfeuer, Drama unter den Kandidatinnen und Kandidaten: Auch die neueste Ausgabe von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" hat wohl die Erwartungen der meisten Reality-Liebhaber erfüllt. Am Ende haben es drei Kandidaten geschafft, den Gefahren des Dschungels zu trotzen und gleichzeitig die Gunst der Zuschauer zu gewinnen. Lucy Diakovska, Leyla Lahouar und Twenty4Tim waren die letzten Promis, die im Dschungelcamp die Stellung gehalten haben und darauf hofften, am Ende mit der Dschungelkrone die Heimreise nach Deutschland antreten zu können.

Wer hat die 17. Staffel des RTL-Dschungelcamps gewonnen? Gab es erneut eine Gewinnerin oder diesmal einen Gewinner? Die Antwort haben wir hier für Sie.

Dschungelcamp-Gewinner 2024: Wer ist Sieger oder Siegerin?

Am Ende kam es wie immer auf die Zuschauer an, denn es wurde per Telefonabstimmung entschieden, welcher der drei Finalisten sich fortan Dschungelkönig nennen darf. Die meisten Stimmen und damit auch die Dschungelkrone hat 2024 Lucy Diakovska erhalten. Sie tritt in die Fußstapfen von Djamila Rowe und reiht sich ein in die Liste der bisherigen Dschungelcamp-Gewinner. Angefangen hat alles mit Costa Cordalis, der sich 2004 in der ersten Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" sichern konnte. Nach fast 20 Jahren und 17 Staffeln ist das Dschungelcamp für RTL noch immer ein Quotenhit.

Dschungelcamp-Finale 2024: Die letzten Prüfungen

Am Ende mussten die drei Finalisten in ihren letzten Dschungelprüfungen noch einmal alles geben, um sich ein gebührendes Abschiedsessen zu erspielen. Die Promis durften sich selbst entscheiden, zu welcher Prüfung sie antreten möchten. Allerdings hat ihnen RTL nur die Namen verraten und nicht, was genau auf die zukommt. Lucy hat sich für "Energy" entschieden. Sie holte vier Sterne und damit die Hauptspeise für sich und ihre Mitstreiter. Dafür musste sie den klassischen Dschungel-Ekel überwinden und allerlei Unappetitliches zu sich nehmen - unter anderem Schweine-Uterus, einen Skorpion und einen Bullenpenis.

Twenty4Tim konnte in seiner Prüfung namens "Footwork" alle fünf Sterne ergattern und durfte sich neben den drei Vorspeisen über Eistee und Augenpads freuen. Er hatte in einer Schlangengrube in einem "Hell Hole" nach den Sternen fischen müssen. Leyla trat in der "Passion"-Prüfung an und musste sich auf einem großen Teller liegend mit Maden, Fleischabfällen und Kakerlaken beschütten lassen. Sie hat von fünf nur vier Minuten durchgehalten und kehrte somit mit leeren Händen ins Camp zurück.

Dschungelcamp 2024: Wie hoch ist das Preisgeld bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"?

Während die Gage der Dschungelcamp-Kandidaten gerne mal recht unterschiedlich ausfällt, hat sich am Preisgeld in den letzten Jahren nichts geändert. Lucy Diakovska erhält als Gewinnerin 100.000 Euro von RTL.

Dschungelcamp-Finale 2024: Wer ist raus?

"Des einen Freud, des anderen Leid" - wenn es nur einen Dschungelcamp-Gewinner 2024 gibt, muss es natürlich auch Verlierer geben. Für Leyla Lahouar und Twenty4Tim hat es im Finale nicht gereicht. Sie mussten das Dschungelcamp kurz vor dem Ziel ohne die begehrte Krone verlassen. Es ist mittlerweile ja auch schon wieder eine Weile her: Wann sind noch einmal die übrigen Kandidaten ausgeschieden? Welche Kandidatinnen und Kandidaten in welcher Folge die Show verlassen haben, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Dschungelcamp 2024: Das große Wiedersehen

Die Dschungelkönigin ist gekürt, was steht jetzt noch auf dem Programm? Das große Wiedersehen natürlich! Direkt einen Tag nach dem Finale sehen sich die ehemaligen Camp-Bewohner wieder und dürfen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren lassen. Die Details zu den Sendeterminen haben wir hier für Sie:

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen", Teil 1, 5. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen", Teil 2, 5. Februar 2024, 22.35 Uhr, RTL

RTL geht wohl davon aus, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten viel zu sagen haben und hat das große Wiedersehen aufgeteilt. Unterbrochen wird der Abschied vom Dschungelcamp 2024 durch "RTL Direkt". Bis 23.15 Uhr soll der zweite Teil der Sendung dauern. (cgg)