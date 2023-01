"DSDS" 2023: Kandidaten von gestern, 28. Januar im 5. Casting

Aktuell läuft Staffel 20 von " Deutschland sucht den Superstar" über die deutschen Bildschirme. Alle Sendetermine von "DSDS" 2023 sind bereits bekannt. Die Übertragung der neuen Staffel findet wie gewohnt beim Sender RTL statt.

Um das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer weiter aufrechtzuhalten, hat sich RTL auch 2023 um eine neue Konstellation innerhalb der DSDS-Jury gekümmert. In Staffel 20 müssen sich die Kandidaten dem Urteil von Popsängerin Leony, Rapperin und Sängerin Katja Krasavice, "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi und natürlich Pop-Titan Dieter Bohlen stellen.

Gestern lief das 5. Casting von "DSDS" 2023 live im TV und Stream und elf neue Kandidaten haben versucht, in den Recall zu kommen. Welche Songs haben die Teilnehmer mitgebracht? Welche Kandidaten sind eine Runde weiter gekommen? RTL verrät bereits vorab, dass in der neuen Folge die erste Goldene CD vergeben wird. Wir zeigen Ihnen alle wichtigen Infos zur fünften Castingrunde von "DSDS" 2023.

Diese Teilnehmer haben die Jury von DSDS im 5. Casting überzeugt - sie erhielten den Recall.

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

Im Gespräch mit RTL ist sich die gebürtige Kroatin sicher: "Ich bin der neue Superstar, weil: Ich bin gerne auffällig! Ich bin nie unsichtbar! Ich habe Feuer unterm Arsch!". Beruflich ist Tatjana aktuell als Kellnerin tätig. Gleichzeitig studiert sie auch an einer Hotelfachschule. Das ständige in Kontakt sein mit ihrer Familie hat für Tatjana größte Priorität. In der fünften Castingrunde von "Deutschland sucht den Superstar" tritt sie mit dem Song "All I Want" von Olivia Rodrigo auf.

Kyle Jerz (23) aus Krefeld

Der 23-Jährige wurde im südafrikanischen Kapstadt geboren und anschließend von einem deutschen Ehepaar adoptiert. Mittlerweile lebt er seit über 20 Jahren in Deutschland, genauer gesagt in Krefeld. Schon vor seinem Auftritt kommt Kyle bei Juror Dieter Bohlen gut an. "Wenn du mir sagst, du kannst singen, würde ich dir das glauben. Du kommst so ein bisschen rüber wie Giovanni Zarrella, wenn du lachst", sagt der Pop-Titan begeistert. Kyle performt im "DSDS"-Casting den Song "Jealous" von Labrinth. Wird der Juror nach dem Auftritt immer noch begeistert sein?

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

Die 19-Jährige tritt mit den zwei Songs "Empire State of Mind" von Alicia Keys und Jay-Z , als auch mit "Never Enough" von Loren Allred vor die Jury. Für ihren Aufritt bei " Deutschland sucht den Superstar " hat sie sich gut vorbereitet. Marleen nimmt bereits seit sie 10 Jahre alt ist Gesangsunterricht. Trotzdem leide sie immer noch häufig unter starken Lampenfieber. Wird die junge Karlsruherin ihre Nervosität im Casting in den Griff bekommen?



Angelica Pollarca (24) aus Rüti ( Zürich , Schweiz )

Angelica hat für ihren Auftritt im " DSDS "-Casting "Fight Song" von Rachel Platten vorbereitet. Die 24-Jährige wurde auf den Philippinen geboren und ihre Leidenschaft für Musik schon früh entdeckt. Ihre Kindheit hat Angelica allerdings nicht ganz so positiv in Erinnerung. Ihr Vater habe sie des Öfteren zu Gesangswettbewerben gedrängt, um Geld für die Familie zu verdienen. Durch ihre Mutter habe sie die Freude an Musik wieder gefunden, sodass sie nun vor der " DSDS "-Jury steht.



Riccardo Colo (22) aus Wuppertal

Riccardo hatte bisher wenig Gesangsauftritte. Seine Nervosität hatte auch ihm in der Vergangenheit häufiger einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun möchte er es bei " Deutschland sucht den Superstar " aber auf die große Bühne schaffen. Für das Casting nimmt er sich vor, ganz locker zu bleiben. Riccardo hat den Song "Das ist dein Leben" von Philipp Dittbernen vorbereitet.





Vivien Vervegaert (28) aus Weeze

Mit den Songs "Ich sterb für dich" von Vanessa Mai und "Run" von Leona Lewis möchte Vivien die Jury überzeugen. In ihrem Alltag singt die 28-Jährige häufig mit ihrem Vater zusammen, der die Begeisterung für Musik mit ihr teilt. Am wohlsten fühlt sie sich, wenn die Songs der 80er, 90er, Pop, Rock und Schlager performt. Die Songs im " DSDS "-Casting sollten Vivien daher besonders gut liegen.