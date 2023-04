DSDS 2023 gestern, am 01. April: Wer ist raus?

Am 01. April fand die erste DSDS 2023 Liveshow statt. Wer ist raus? Wer ist weiter dabei? Hier erfahren Sie, wer die Castingshow gestern verlassen musste.

Nachdem in den vergangenen Shows das Kandidatenfeld in den Recalls bereits stark ausgedünnt wurde, ging es nun in die erste von drei Liveshows. Dabei änderte sich für die Kandidatinnen und Kandidaten, dass es nun nicht mehr die Meinung der DSDS-Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen war, die über das Weiterkommen entscheidet, sondern das Publikumsvoting.

Das bedeutete direkt für zwei der verbliebenen zehn Kandidatinnen und Kandidaten das Aus, sie konnten das Publikum nicht von sich überzeugen. Wer ist raus? Und wer ist noch mit dabei? Die Antworten auf diese Fragen erfahren Sie hier.

Wer ist gestern rausgeflogen?

Durch die insgesamt elf Castings und neun Recalls haben sich die verbliebenen zehn Kandidaten der ersten Liveshow kämpfen müssen, um endlich vor dem Publikum auftreten zu dürfen. Doch für zwei davon endete der Traum vom Sieg bereits an dieser Stelle. Die beiden Kandidatinnen Natalie Nock (29) und Rose Ndumba (23) konnten die Zuschauer nicht von ihrem Talent überzeugen und mussten DSDS verlassen.

DSDS gestern am 01. April 2023: Wer ist raus?

Anders als bei anderen Castingshows sind bei DSDS anfangs eine enorm große Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten mit dabei. Durch die zahlreichen Recalls wird dieses Feld dann immer weiter ausgedünnt, bis nur noch die Besten übrigbleiben. Für viele Zuschauer sind daher auch erst diejenigen der Bewerber relevant, die es in die Liveshows geschafft haben. Hier haben wir Ihnen deshalb noch einmal einen Überblick über diejenigen zusammengestellt, die in den Liveshows gehen mussten:

Natalie Nock (29) aus Baden Baden

(29) aus Baden Baden Rose Ndumba (23) aus Essen

DSDS 2023: Wer ist weiter dabei?

Von den unzähligen Bewerbern, die ursprünglich zum Casting der letzten DSDS-Staffel gekommen sind, haben es nur acht Stück in die zweite Liveshow geschafft. Das sind die Kandidaten, die beim nächsten Mal wieder auf der Bühne performen werden:

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld

(23) aus David Leischik (27) aus Köln

(27) aus Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

Lawa Baban (26) aus Gießen

(26) aus Gießen Lorent Berisha (19) aus Dierikon ( Schweiz )

(19) aus ( ) Monika Gajek (21) aus Salzgitter

(21) aus Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

(25) aus Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

DSDS gestern am 01. April: Wiederholung der ersten Liveshow

Die Übertragung von DSDS übernimmt, wie schon in den vergangenen rund 20 Jahren, RTL. Eine Wiederholung der Folgen, selbst der Liveshows, ist im linearen TV-Programm jedoch nicht vorgesehen. Wer eine der Shows verpasst hat, kann sie sich aber dennoch im Nachhinein noch ansehen. Die Sendungen sind auch beim sendereigenen Stramingdienst RTL+ verfügbar.

Das sind die nächsten Sendetermine der Liveshows bei DSDS 2023

Insgesamt gibt es noch zwei weitere Liveshows vor dem großen Finale, das nicht nur das Ende dieser Staffel darstellt, sondern den Vorhang für DSDS für immer schließt. Die weiteren Sendetermine der Liveshows sind in den nächsten beiden Wochen jeweils am Samstagabend. Am 22. April wird dann schließlich der Sieger der finalen Staffel von DSDS gekürt.