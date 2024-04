ESC-Finale 2024: Isaak ist der Kandidaten für Deutschland in Malmö

Der Sänger Isaak vertritt Deutschland im ESC-Finale 2024 in Malmö. Hier gibt es alle Informationen rund um den Künstler.

Der deutsche ESC-Abgesandte zu sein, war in den vergangenen Jahren bekanntlich kein leichtes Los. Das letzte Mal, dass es einem deutschen Künstler gelang, nicht am Ende des Rankings zu landen, ist schon sechs Jahre her: 2018 gelang es dem Sänger Michael Schulte, im Finale bis auf Platz 4 zu klettern.

Seitdem sah es für Deutschland aber eher düster aus; letztes Jahr reichte es sogar nur für den letzten Platz. 2024 zieht aber ein neuer Sänger für Deutschland ins Rennen, der natürlich besser abschneiden möchte: Der 29-jährige Isaak aus Minden stellt sich der Herausforderung. Er möchte das Finale des ESC 2024 gewinnen.

Doch wer ist der Sänger, der Deutschland 2024 beim ESC vertritt? Wir stellen Isaak kurz vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Isaak tritt beim ESC Finale 2024 für Deutschland an

Beim ESC wird bekanntermaßen alles streng geordnet nach Punkten entschieden. Und so konnte natürlich nicht einfach irgendein x-beliebiger Künstler nach Malmö geschickt werden, stattdessen gab es zuerst noch einen innerdeutschen Vorentscheid. Als Favorit galt hier vor allem der Sänger Max Mutzke, der bereits 2004 für Deutschland beim ESC angetreten war und damals den achten Platz erringen konnte. Im Vorentscheid musste sich Mutzke nun allerdings Isaak geschlagen geben, denn dieser schaffte es sowohl beim Jury- als auch beim Zuschauer-Voting, mehr Stimmen auf sich zu vereinen.

So sahen die Ergebnisse des innerdeutschen ESC-Vorentscheids aus:

Platz Teilnehmer Lied Jury-Stimmen Zuschauer-Stimmen 1 Isaak Always On The Run 74 110.116 2 Max Mutzke Forever Strong 55 107.072 3 Ryk Oh Boy 51 97.410 4 Bodine Monet Tears Like Rain 55 48.156 5 Galant Katze 52 52.367 6 Marie Reim Naiv 40 65.518 7 NinetyNine Love on a Budget 37 18.434 8 Floryan Scars 8 17.393 9 Leona Undream You 36 16.560

Isaak beim ESC Finale 2024: Der Kandidat für Deutschland

An seiner Musikkarriere arbeitet der Künstler, der mit vollem Namen Isaak Guderian heißt, schon länger. Noch während er in die Schule ging, begann Isaak als Straßenmusiker aufzutreten - eine Zeit, die in musikalisch abgehärtet hat, wie er immer wieder berichtet. Im Vorfeld des ESC kehrt er für den Eurovision Instagram-Account zu seinen musikalischen Anfängen zurück:

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

2011 hatte er bei der Castingshow "X Faktor" seinen ersten Auftritt in einem größeren Publikum. Mit 18 beschloss er dann schließlich, sich als Sänger selbstständig zu machen, tritt seitdem auf Musikveranstaltungen auf und veröffentlicht Singles. Vor drei Jahren konnte er einen weiteren medialen Erfolg verbuchen: 2021 ging er als Sieger aus der digitalen Talentshow "Show your Talent" hervor.

Musikalisch kann man Isaak im Bereich Pop verorten - auf Instagram zeigt er sich auch häufig dabei, wie er gefühlvolle Balladen singt. "Always On The Run", sein Lied für Malmö, fällt vor allem durch den eingängigen Refrain, aber auch durch Isaaks kraftvolle Stimme auf.

Zwei No-Gos für seine ESC-Performance sind für Isaak allerdings klar: "Ich tanze nicht", sagt der 29-Jährige gegenüber der ARD. Und: ein schillerndes Pailletten-Outfit komme ihm für seinen Auftritt in Malmö auch nicht ins Haus. Er wolle etwas anziehen, indem er sich wohlfühle. Fast überraschend konservativ, scheint Isaak sonst durchaus optisch herauszustechen: Für seinen Auftritt beim deutschen ESC-Vorentscheid entschied er sich für schwarz lackierte Nägel, einen glitzernden Ohrring und Nasenpiercing. Mit seinem Look wolle er auch für Irritation sorgen, erklärt Isaak in einem Video auf seinem Instagramprofil: Es passe in den Köpfen der Menschen häufig nicht zusammen, dass er "auf der einen Seite einen Wackelohrring trägt und ein Piercing an der Nase hat, sich die Haare färbt, eine Dauerwelle hat und auf der anderen Seite verheiratet ist mit einer Frau und zwei Kinder hat."

Seine Familie sind ihm auch die liebste Unterstützung für das ESC-Finale in Malmö. Und wer weiß, vielleicht bringt das sogar extra Glück: Denn Isaaks Frau heißt Loreen, genauso wie die schwedische Siegerin aus dem Vorjahr.