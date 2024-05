"Genial daneben" 2024: Sendetermine und Besetzung des Kult-Formats

Der Comedy-Klassiker "Genial daneben" läuft 2024 im TV. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Besetzung und Übertragung der Show.

Manche TV-Formate haben hierzulande einen echten Kultstatus. Dazu gehören Shows wie "Wer wird Millionär" oder auch "TV total". Doch nur wenige davon sind so simpel wie der Comedy-Klassiker "Genial daneben". Die Show kommt mit ein paar skurrilen Fragen und noch skurrileren Antwortversuchen aus.

Nach einer relativ kurzen Sendepause für das Format ist es nach nur zwei Jahren schon 2023 wieder auf die Bildschirme zurückgekehrt. Schon die erste Staffel der Neuauflage von "Genial daneben" erfreute sich wieder großer Beliebtheit und so überrascht es nicht, dass nun auch eine zweite Staffel produziert wurde. Die Heimat der Comedy-Show ist auch diesmal wieder RTL2.

Wer sitzt dieses Mal im Rateteam bei "Genial daneben" 2024? Übernimmt wieder Hugo Egon Balder die Moderation? Wann und wo sind die neuen Folgen im TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

"Genial daneben" 2024: Start der neuen Folgen

Dieses Jahr dürfen sich die Zuschauer schon etwas früher an den neuen Folgen von "Genial daneben" erfreuen. Während die vergangene Staffel erst im Mai an den Start ging, fing die Comedy-Show 2024 schon Ende Februar wieder an. Los ging die neue Staffel am Donnerstag, 29. Februar, zur Primetime um 20.15 Uhr.

"Genial daneben" 2024: Sendetermine der neuen Staffel

Wie schon im vergangenen Jahr wird auch die neue Staffel von "Genial daneben" immer wöchentlich im TV ausgestrahlt. Im Gegensatz zur ersten Staffel der Neuauflage gibt es 2024 allerdings nicht mehr lediglich sechs, sondern gleich zwölf neue Folgen. Gezeigt werden diese stets donnerstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf RTL2.

Das sind die Sendetermine von "Genial daneben" 2024:

Folge 1: Donnerstag, 29. Februar (20.15 Uhr)

Folge 2: Donnerstag, 7. März (20.15 Uhr)

Folge 3: Donnerstag, 14. März (20.15 Uhr)

Folge 4: Donnerstag, 21. März (20.15 Uhr)

Folge 5: Donnerstag, 28. März (20.15 Uhr)

Folge 6: Donnerstag, 4. April (20.15 Uhr)

Folge 7: Donnerstag, 11. April (20.15 Uhr)

Folge 8: Donnerstag, 18. April (20.15 Uhr)

Folge 9: Donnerstag, 25. April (20.15 Uhr)

Folge 10: Donnerstag, 2. Mai (20.15 Uhr)

Folge 11: Donnerstag, 9. Mai (20.15 Uhr)

Folge 12: Donnerstag, 16. Mai (20.15 Uhr)

"Genial daneben" 2024: Das ist die Besetzung der neuen Staffel

Bei "Genial daneben" gibt es schon immer eine gewisse Stammbesetzung, die in jeder neuen Folge mit dabei ist. Diese wird allerdings jedes Mal von weiteren Comedians unterstützt. Bei der Stammbesetzung handelt es sich auch dieses Mal wieder um Hella von Sinnen und Wigald Boning. Besonders erstere dürfte für viele Zuschauer aus dem Format schlicht nicht wegzudenken sein - ein "Genial daneben" ohne Hella von Sinnen scheint geradezu abwegig.

Unterstützt werden die beiden Spaßvögel von einer Vielzahl Comedians wie Torsten Sträter oder Matze Knop. Beim gemeinsamen Rätseln geht es dabei mitunter auch recht heftig zur Sache. So bricht sich Wigald Boning in dieser Staffel beinahe die Hand, als er über eine Frage ein wenig zu hitzig mit den anderen debattiert.

Das ist die Besetzung von "Genial daneben" 2024:

Stammbesetzung:

Hella von Sinnen

Wigald Boning

Gäste:

Oliver Pocher

Ilka Bessin

Mike Krüger

Torsten Sträter

Guido Cantz

Thomas Hermanns

Janine Kunze

Michael Kessler

Ingo Appelt

Pierre M. Krause

Mirja Boes

Dieter Nuhr

Markus Krebs

Matze Knop.

u.v.m.

Übertragung von "Genial daneben" 2024 im TV und Stream

Seitdem "Genial daneben" von Sat.1 Abschied genommen hat, ist das Kult-Format bei RTL2 zuhause. Daher übernimmt der Sender auch wieder die Übertragung der neuen Staffel. Insgesamt zeigt RTL2 damit zwölf neue Folgen von "Genial daneben" 2024.

Diese sind allerdings nicht mehr nur im TV zu sehen. Natürlich ist "Genial daneben" heutzutage auch im Stream verfügbar, in diesem Fall auf RTL+. Die ersten 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen dabei sogar kostenlos, erst nach Ablauf dieser Frist stehen sie nur noch zahlenden Kunden zur Verfügung.

Gastgeber von "Genial daneben": Hugo Egon Balder ist als Moderator zurück

"Genial daneben" ist ohne Hella von Sinnen im Rateteam wohl nicht denkbar - aber genauso wenig ohne Hugo Egon Balder als Moderator. Der 74-jährige hat sich auch 2024 wieder dazu bereit erklärt, "Genial daneben" zu moderieren. Als Gastgeber ist es seine Aufgabe, die skurrilen Fragen der Zuschauer zu stellen und bei Nichtbeantwortung das Preisgeld an sie zu vergeben.