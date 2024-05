"Gestrandet... in den Flitterwochen": Sendetermine, Übertragung - alle Infos

"Gestrandet... in den Flitterwochen": Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV & Stream und Wiederholung finden Sie hier bei uns.

Sechs Paare wagen den Sprung ins kalte Wasser: In der neuen Sat.1-Liebesshow "Gestrandet... in den Flitterwochen" erwartet Sie ein mit Herzklopfen untermaltes Abenteuer. Zwölf Singles sind voller Vorfreude auf das romantischste Erlebnis ihres Lebens: Sie sagen "Ja" zu einem oder einer Fremden und verbringen ihre Flitterwochen in intimer Zweisamkeit auf einer abgelegenen Insel im Indischen Ozean. Hier gibt es keinen Kontakt zur Außenwelt, keine Möglichkeit zum Austausch mit Freunden - praktisch keine Ablenkung von ihrem neuen Lebenspartner oder der Partnerin. Abseits der Zivilisation lernen sich die Paare zwischen dem türkisblauen Meer und den weiten Sandstränden näher kennen. Zwei Menschen, die sich nach gemeinsamem Liebesglück sehnen, werden auf eine Probe gestellt. Welches Paar wird durch diese Herausforderung noch enger zusammenwachsen? Und wer wird die Liebesreise vorzeitig beenden müssen?

Dies alles herausfinden können Sie bei Sat.1. Wir liefern Ihnen die Hintergrund-Infos.

"Gestrandet... in den Flitterwochen": Der Start

Der Sender hatte den Start von "Gestrandet… in den Flitterwochen" für Mittwoch, 17. April 2024, angekündigt. Die Show läuft ab 20.15 Uhr auf Sat.1 - Primetime also. Schon eine Woche vorher, seit dem 10. April, konnte man die armen Gestrandeten beim Streamer Joyn bemitleiden. Oder brauchen die vielleicht gar kein Mitleid?

Die Sendetermine von "Gestrandet... in den Flitterwochen"

Es wir sechs Folgen der neuen Liebesshow geben. Die Sendetermine liegen daher folgendermaßen:

Folge 1 von "Gestrandet... in den Flitterwochen ": Mittwoch, 17. April 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

": Mittwoch, 17. April 2024, 20.15 Uhr, Folge 2 von "Gestrandet... in den Flitterwochen ": Mittwoch, 24. April 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

": Mittwoch, 24. April 2024, 20.15 Uhr, Folge 3 von "Gestrandet... in den Flitterwochen ": Mittwoch, 1. Mai 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

": Mittwoch, 1. Mai 2024, 20.15 Uhr, Folge 4 von "Gestrandet... in den Flitterwochen ": Mittwoch, 8. Mai 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

": Mittwoch, 8. Mai 2024, 20.15 Uhr, Folge 5 von "Gestrandet... in den Flitterwochen ": Mittwoch, 15. Mai 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6 von "Gestrandet... in den Flitterwochen ": Mittwoch, 22. Mai 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Übertragung von "Gestrandet... in den Flitterwochen" im TV & Stream

Für diejenigen, die das traditionelle Fernsehen bevorzugen, gestaltet sich die Nutzung kinderleicht: Einfach zur veröffentlichten Sendezeit die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken und dabei sein, wie die Gestrandeten sich an fernen Gestaden so schlagen. Doch selbst wenn Sie zu diesem Zeitpunkt anderweitig beschäftigt sind oder nach einer noch besseren Option suchen, gibt es eine praktische Problemlösung: Joyn, der Streaming-Dienst der Sendergruppe.

Dessen Basis-Angebot ist vollständig kostenfrei - eine einfache Registrierung genügt. Für zusätzliche Funktionen könnte das Premium-Abonnement Joyn Plus interessant sein. Sie haben die Möglichkeit, es sieben Tage lang kostenlos zu testen, danach sind Sie für 6,99 Euro pro Monat im Boot (Stand: Mai 2024). Aktuelle und ausführliche Informationen zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

"Gestrandet... in den Flitterwochen" - gibt es eine Wiederholung?

Obwohl man die Show noch eine ganze Weile bei Joyn sehen kann, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die Folgen als lineare Wiederholung im Fernsehen zu sehen. Direkt im Anschluss der Erstausstrahlung der Folgen werden diese auf Sat.1 in der Wiederholung gezeigt. Außerdem gibt es auch eine Wiederholung auf sixx. Hier finden Sie die Termine der Wiederholungen auf einen Blick: