"Lego Masters" 2023: Wer hat gewonnen am 6. Oktober 2023?

Die finale Episode von "Lego Masters" 2023 ist gelaufen, der Klötzchenpokal hat neue Besitzer gefunden. Wer hat die aktuelle Staffel "Lego Masters" gewonnen?

Ein paar Bauklötzchen zusammenstecken schafft doch jeder - könnte man denken, bevor man die Kunstwerke sieht, die die Teilnehmer bei " Lego Masters" mit ebenjenen Bausteinen zusammenstecken. Das Konzept der Sendung: Kandidaten und Kandidatinnen treten in Zweierteams an, um am Ende den goldenen Klötzchenpokal mit nach Hause nehmen zu können. Sie alle sind passionierte Lego-Bauer, die auch in ihrer Freizeit die verschiedensten Konstruktionen zusammenbasteln. Bei "Lego Masters" bekamen sie die unterschiedlichsten Aufgaben, zum Beispiel "Baue einen Paradewagen" oder "Baut euer Traum-Luftschloss". Eine Jury bewertet am Ende, wem das Bauwerk am besten gelungen ist.

Insgesamt 16 Kandidaten versuchten in Staffel 5 von "Lego Masters" ihr Glück. Im Laufen der ersten fünf Episoden schieden allerdings bereits zehn Kandidaten aus - es blieben also sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen für das Finale übrig. Das wurde am in Folge 6 am 6. Oktober 2023 ausgetragen.

Sie wollen wissen, wer in der letzten Folge von "Lego Masters" siegreich war? Wir haben alle Infos zu den Gewinnern von Staffel 5.

"Lego Masters" 2023: Das sind die Gewinner

Nach den finalen Episode von "Lego Masters" 2023 am 6. Oktober standen die Gewinner fest: Julian (22) aus Kehlheim und Matthias (42) aus Hockenheim hatten sich durchgesetzt.

Julian und Matthias Foto: Frank W. Hempel/RTL

Die beiden arbeiten in der IT-Branche und sind besonders begeistert davon, sogenannte MOCs zu bauen. MOC ist die Abkürzung für "My Own Creation", was so viel bedeutet wie nicht-offizielle Sets. Dafür hat sich Matthias inzwischen sogar einen eigenen Lego-Keller eingerichtet. Julian muss dagegen noch auf das Zimmer seines Bruders zurückgreifen, um seine ganzen Lego-Bausteine zu lagern.

"Lego Masters 2023" gestern: Wer ist rausgeflogen am 6. Oktober 2023?

In der finalen Episode von "Lego Masters" 2023 standen sich noch drei Teams gegenüber:

Julian (22) aus Kelheim und Matthias (42) aus Hockenheim

und Matthias (42) aus Michael (37) und Philipp (33) aus Österreich

Willi (25) und Rudi (25) aus München

Aber nur für das Duo Julian und Matthias gab es den Klötzchenpokal: Sie sind die Sieger der "Lego Masters" 2023. Die beiden anderen Teams mussten sich im Finale geschlagen geben.

Wiederholung von "Lego Masters" 2023

Auch für alle, die die finale Episode von "Lego Masters" 2023 verpasst haben, gibt es noch eine Möglichkeit, das Bauspektakel anzusehen: Über die sendereigene Streamingplattform RTL+ können die Episoden der Sendung auch im Nachgang nochmal angesehen werden. Dafür benötigt man allerdings ein Abonnement. Das kostet in der günstigsten Ausführung aktuell 6,99 Euro im Monat.