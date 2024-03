"Das große Promibacken - Osterspezial" am 27. März 2024: Wer hat gewonnen?

"Das große Promibacken - Osterspezial" lief am Mittwoch in SAT.1. Wer gewonnen hat und welche Kandidaten mit dabei waren, lesen Sie hier.

Anlässlich der bevorstehenden Ostertage lief am Mittwoch " Das große Promibacken - Osterspezial" in SAT.1. Sechs Promis waren in der Sonderausgabe der beliebten Back-Show mit dabei und traten jeweils in Zweierteams gegeneinander an. In drei anspruchsvollen Oster-Challenges mussten sie nicht nur ihr Können, sondern auch ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Die beiden Sieger erhielten den Goldenen Cupcake sowie eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl.

Sie möchten wissen, wer die Sonderausgabe von "Das große Promibacken" am 27. März 2024 gewonnen hat und welche Promi-Kandidaten mit dabei waren? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Gewinner von "Das große Promibacken - Osterspezial" 2024: Das sind die Sieger

In drei Zweierteams traten die sechs Promis gegeneinander an. Die eine Hälfte der Teilnehmer konnte bereits auf einige Erfahrung als Hobbybäcker zurückblicken, die andere Hälfte nicht. Die Punkte der ebenfalls zweiköpfigen Jury, die aus Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt und dem mehrfach als "Patissier des Jahres" ausgezeichneten Christian Hümbs bestand, wurden gruppenweise vergeben. Wer in den drei Challenges die meisten Punkte sammelte, gewann den Goldenen Cupcake und die Prämie.

Bei der ersten Aufgabe drehte sich alles um die Gestaltung des Osterkörbchens, bei der anschließenden technischen Aufgabe ging es darum, ein geflochtenes Osterbrot zu backen. Zu guter Letzt mussten sich die prominenten Bäckerinnen und Bäcker an 3D-Torten versuchen. Auf ganzer Linie überzeugen konnten letztendlich Back-Neuling Thomas Häßler und Sabrina Mockenhaupt, die gemeinsam das "Team Sport" bildeten. Da bei ihnen die Teamarbeit im Großen und Ganzen am besten funktionierte und sie insgesamt 46,5 Punkte sammeln konnten, wurden sie von der Jury zu den Siegern gekürt. Wie gewohnt führte Enie van de Meiklokjes als Moderatorin durch das Programm.

"Das große Promibacken - Osterspezial" 2024: Das waren die Kandidaten

Diese sechs Promis waren als Kandidaten bei "Das große Promibacken - Osterspezial" am 27. März 2024 mit dabei:

Team Sport

Thomas Häßler , Fußballtrainer

, Fußballtrainer Sabrina Mockenhaupt , Langstreckenläuferin

Team Musik

Sarah Engels , Sängerin

, Sängerin Eloy de Jong , Sänger/Moderator

Team Comedy

Lisa Feller , Schauspielerin

, Schauspielerin Bürger Lars Dietrich , Entertainer

"Das große Promibacken - Osterspezial" als Wiederholung sehen

Falls Sie die TV-Ausstrahlung von "Das große Promibacken - Osterspezial" am Mittwochabend verpasst haben sollten, ist das kein Problem. Es gibt nämlich gleich mehrere Wiederholungstermine im linearen Fernsehen für das Osterspezial 2024. Diese haben wir hier einmal festgehalten:

Samstag, 30. März um 20.15 Uhr auf Sixx

Sonntag, 31. März um 16.15 Uhr auf SAT.1

Wer möchte, kann sich die Sonderausgabe von "Das große Promibacken" natürlich auch einfach in voller Länge auf der Plattform Joyn anschauen. Dort steht sie abrufbereit zur Verfügung, sodass Sie jederzeit kostenlos darauf zugreifen können.