Zoff bei GNTM! Doch beim Streit gibt es einer Überraschung

Dieses Jahr bei GNTM läuft es mal ganz anders ab: Statt Streitereien und Zoff bei den Frauen, gibt es den in dieser Staffel bei den Männern.

Dahin war es plötzlich mit der Harmonie. Nachdem die Models Castings in Frankfurt haben und sie endlich das Penthouse in Los Angeles beziehen dürfen, ist es nun so weit. Es kommt, wie es kommen muss: Das Streiten beginnt, so wie es meistens der Fall ist, wenn es um echte Jobs und die Castings geht. Doch es gibt eine Überraschung, denn lustigerweise starten die Streitereien nicht bei den weiblichen Models, wie man es von den letzten Staffeln erwarten würde. Nein! Die männlichen Models legen los - gleich zweimal.

GNTM 2024: Der erste Unmut wird nach Jobcasting laut

Nachdem Sedcard-Shooting dürfen die GNTM-Models endlich richtige Modelluft schnuppern oder das, was sie denken, was Modelluft ist. Die Rede ist von Castings. Da gibt es gleich drei Stück an der Zahl. Und nach Casting Nummer drei kracht es dann das erste Mal, beziehungsweise die Spannungen bauen sich langsam auf. Die Hauptprotagonisten des Ganzen sind Maximilian und Lucas. Nebendarsteller in Szene Nummer eins ist Armin.

Die Models dürfen zum Casting für ein Musikvideo von Mike Singer. In einer großen Gruppe sollen alle erst einmal locker zu der neuen Single des Sängers tanzen. Danach wird ausgewählt, wer in die engere Auswahl kommt und dann eine weitere Chance bekommt. In die engere Auswahl kommt Armin, was Lucas nicht gut findet. Doch warum? Neid? Nicht direkt, zumindest sieht es Lucas nicht so, denn Armin hat vor dem Shooting noch groß erzählt, das Tanzen und alles nicht so seins sind und er nicht so viel Bock darauf habe. Das fände er nicht cool, vor allem wenn Leute dabei seien, die Mike Singer schon ewig lieben. Die wenige Lust hat man Armin wohl nicht angesehen, sonst wäre er nicht eine Runde weitergekommen. Maximilian kann den Neid, für ihn ist es zumindest offensichtlicher Neid, nicht verstehen. "Ich hätte es ihm gegönnt, aber ich versehe nicht, wie man es anderen dann auch nicht gönnen kann", so Maximilian im Interview.

GNTM 2024: Jetzt geht es um das Bett und den Schlaf

Bei Szene zwei bei GNTM geht es allerdings etwas energischer zu. Da geht es auch nicht um einen Job, sondern um die Wurst äh... nein, ein Bett! Im Penthouse angekommen, heißt es in einem Brief von Heidi, dass jeder sein Zimmer und Bett selbst wählen darf und wer zuerst da sei, darf es auch behalten. Lukas hat das perfekte Bett für sich entdeckt, am Fenster, das er öffnen kann. Problem nur, es ist in einem Vierbettzimmer, das Maximilian mit seinen engeren Kandidaten, eben genau vier, beziehen möchten.

So einfach gibt Lucas das Bett allerdings nicht auf und es wird schon fast unverschämt. Zunächst möchte die vierer Gruppe Lucas davon überzeugen, dass die anderen Zimmer doch viel schöner sind und viel mehr Fenster haben. Dann versucht man es auf Gutmütigkeit, weil die vier ja in einem Zimmer schlafen möchten. "Wenn wir das Zimmer nicht bekommen, werde ich 'mad'", so Maximilian. "Es kann nicht sein, dass ich schon wieder den Kürzeren ziehe", findet aber Lucas, auch wenn er verstehen könne, dass die vier in ein Zimmer wollen, aber er wolle auch etwas.

GNTM: Streit um das Bett geht in die nächste Runde

Jermaine findet, dass sie im Kindergarten seien und er und Maximilian behaupten, dass sie auf jeden Fall das Zimmer wechseln würden, wenn sie an Lucas Stelle wären, also sie alleine wären und es eine Gruppe von vier geben würde, die ein Vierbettzimmer beziehen wollen würden. Marvin unterstützt Lucas, doch Maximilian findet es vollkommen in Ordnung, um das Zimmer zu kämpfen. "Heidi hätte es genauso gemocht, dass ich um dieses Zimmer streite", begründet Maximilian seine Vehemenz bei dem Thema. Auch Lucas Begründung, dass er immer am offenen Fenster schlafe und er nicht seinen guten Schlaf für sie opfern wolle. "First World Problems, das sind First World Problems", erwidert Maximilian. Lucas lässt sich dann breitschlagen und die anderen Zimmer anschauen, während sich Maxi auf das Bett legt und hämisch winkend "bye, bye" hinterherruft und dann meint, er hole jetzt die Koffer. Das Ende vom Lied: Lucas lässt ihnen den Vortritt und Marvin meint sich von ihnen die nächste Zeit distanzieren zu müssen.

Bei den Frauen läuft alles wesentlich entspannter ab, kein Streit um die Zimmer. Alles verläuft harmonisch und sie können nicht "Wir sind da entspannter", so Lea.

Wer sich den Streit noch einmal ansehen möchte, kann das in der GNTM-Wiederholung machen.