Grill den Henssler 2024: Wer hat gewonnen in Folge 1?

"Grill den Henssler" 2024 lief gestern mit Folge 1 im TV auf Vox. Was ist passiert? Wer hat in der ersten Folge gewonnen? Wir haben alle Infos zur Episode.

Mit dem Beginn der 20. Staffel von " Grill den Henssler" auf Vox stehen Steffen Henssler und sein Team erneut vor der Herausforderung, ihre Kochkünste unter Beweis zu stellen. Die erste Folge ist vorbei und brachte bereits eine unerwartete Wendung mit sich, als Moderatorin Wontorra verkündete, dass sie unter gewissen Umständen im nächsten Auftritt mit einem Schnurrbart erscheinen würde. Ob und wie das zustande gekommen ist, erfahren Sie hier im Artikel.

"Grill den Henssler" 2024: Gewinner in Folge 1

Die Auftaktfolge der neuen Staffel bot den Zuschauern die gewohnte Mischung aus Kochkunst und Unterhaltung. Steffen Henssler trat gegen die Profiköche Ali Güngörmüş, Lucki Maurer und den Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner an. Mit diesen durchaus hochkarätigen Gegnern war klar, dass es für Henssler nicht einfach werden würde.

Schon zu Beginn setzte Henssler die Messlatte hoch, indem er verkündete, dass er heute mit einem klaren Vorsprung gewinnen würde. Daraus war schnell eine Wette mit Laura Wontorra um einen Schnurrbart als Einsatz vereinbart. Bei der Zubereitung der Vorspeise, bei der Gnocchi im Mittelpunkt standen, lieferten sich Wontorra und Henssler gewohnt humorvolle Sticheleien. Vielleicht sollte der Koch so auch aus der Ruhe gebracht werden, um den drohenden Schnauzbart zu verhindern.

Doch der Plan ging nicht auf: Der erste Sieg wurde im Duell gegen den Drei-Sterne-Koch Bühner eingefahren. Trotz dessen Erfahrung gelang es Henssler, ihn mit einem klaren Punktevorsprung zu schlagen. Auch Ali Güngörmüş sorgte für Momente der Hoffnung, als er Henssler in der Hauptspeise knapp besiegen konnte. Bis zum Ende behielt Henssler aber insgesamt die Oberhand und gewann auch das finale Dessert-Duell gegen Lucki Maurer. Trotz unterschiedlicher Meinungen der Jury über die Gerichte war Hensslers Sieg zum Staffelstart eindeutig. Henssler hielt also sein Versprechen und verwies seine Kontrahenten beim Bruzzeln am Herd souverän in die Schranken. Mit einem starken 105:83-Sieg unterstrich er am Ende sein Können.

Zum Schluss kündigte Henssler an, dass dieser Sieg erst der Anfang sei und versprach den Zuschauern weitere spannende Duelle in der kommenden Staffel. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob Henssler seinen Worten auch Taten und Punkte folgen lassen kann.

Wann läuft die nächste Folge von "Grill den Henssler" 2024?

Laut den Sendeterminen von "Grill den Henssler" 2024 wird die nächste Folge am Sonntag, den 5. Mai 2024, um 20.15 Uhr im TV ausgestrahlt. Auch hier können sich die Zuschauer sicherlich wieder auf ein unterhaltsames und spannendes Kochduell freuen, bei dem Steffen Henssler und sein Team ihr Können unter Beweis stellen müssen. Auch in der Jubiläumsstaffel bleibt der Sendeplatz unverändert und Vox ist für die Übertragung und Wiederholung der TV-Show verantwortlich.

"Grill den Henssler" 2024: Kandidaten in Folge 2

In der kommenden Folge von "Grill den Henssler" stehen Steffen Henssler und sein Team erneut vor der Herausforderung, sich den kritischen Blicken der Jury zu stellen. Die Moderation liegt auch dann wieder in den Händen von Laura Wontorra, die durch ihre verlorene Wette mit Schnauzbart durch die Sendung führen wird.

Für die zweite Folge am Sonntag, dem 5. Mai 2024, um 20.15 Uhr auf Vox, sind folgende Kandidaten angekündigt: