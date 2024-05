"Grill den Henssler" am 5. Mai 2024: Wer hat gewonnen in Folge 2?

Alle Informationen rund um die zweite Folge von "Grill den Henssler" 2024 finden Sie hier. Welche Kandidaten haben teilgenommen? Wer hat die Folge gewonnen?

In Staffel 20 von "Grill den Henssler" wagen sich abermals berühmte Kandidaten in die TV-Küche vor der Kamera. Dort müssen sie ihr Können für die Herdarbeit gegen TV-Koch Steffen Henssler unter Beweis stellen und auf eine gute Beurteilung der Expertenjury hoffen, um die Folge gemeinsam gewinnen zu können. Reiner Calmund, Christian Rach und Jana Ina Zarrella sprechen dabei das Urteil, während Moderatorin Laura Wontorra durch die verschiedenen Gerichte und Emotionen der Kochsendung führt.

In sechs neuen Folgen lädt Steffen Henssler jeweils mindestens drei prominente Gäste als Kandidaten bei "Grill den Henssler" ein, die sich dem Kochwettstreit gegen den Henssler in der jeweiligen Folge stellen müssen. Außerdem gibt es in jeder neuen Folge einen anderen Coach, der die Promis im kulinarischen Wettbewerb mit professionellem Rat unterstützt.

Auch in Folge 2 am 5. Mai nahmen drei Teilnehmer an der Sendung teil. Doch wer konnte die Folge in der hitzigen Küche gewinnen? Welche Gerichte wurden gekocht? Wie fiel die Bewertung der Jury aus? Hier erfahren Sie es.

"Grill den Henssler" 2024: Gewinner in Folge 2

Das Konzept der Sendung blieb auch in der aktuellen Folge unverändert: Drei Prominente werden eingeladen, um sich ran an den Herd zu machen und mit ihrem Können sogar TV-Star Steffen Henssler zu besiegen. Entscheidend ist hierbei das Urteil der Jury, die jeden Teller mit einer Punktezahl bewertet. Die Gesamtpunktzahl bestimmt am Ende die Siegerseite der Folge.

In Folge 2 traten Schauspieler Lars Steinhöfel, Fernsehmoderator Jan Hoffer und Sängerin und Moderatorin Senna Gammour gegen den Koch-King Steffen Henssler an. Koch-Coach Alexander Wulf stand den drei Kandidaten dabei zur Seite. Lars Steinhöfel war verantwortlich für den Rehrücken mit Birnen-Zucchini-Carpaccio in der Vorspeise, während Jan Hofer sich am Hauptgang bestehend aus Rinderfilet mit Sellerie, Blumenkohl und Bratkartoffeln versuchte.

Senna Gammour, die ihre Kochfähigkeiten mit dem Vorbereiten des Desserts Milchreis mit Mango, Karamell und Crumble unter Beweis stellen musste, erzählte währenddessen, wie sehr sie eigentlich das Kochen hasse. Nicht ohne Grund, denn in der Vergangenheit erlitt sie einen tragischen Unfall, als beim Backen von Pommes die Küche ihrer Mutter weggebrannt ist.

Trotz Schwierigkeiten, wie zum Beispiel das Verzweifeln von Lars Steinhöfel an der Mayonnaise der Vorspeise und Senna Gammours Zweifeln an ihren eigenen Fähigkeiten, konnte das Promi-Team unter der Anleitung des Mentor-Kochs Alexander Wulf siegen. Für die Vorspeise konnte der Henssler nur 24 Punkte erlangen, während der Kontrahent Lars Steinhöfel mit 27 Punkten um drei Punkte vor ihm lag. Auch in der zweiten Runde bekam der Henssler mit dem Hauptgang gerade mal 25 Punkte von der Jury und hatte am Ende der Halbzeit 52 Punkte insgesamt. Der Konkurrenz erging es um 9 Punkte besser, da sie zur Halbzeit 63 Punkte für sich gewinnen konnten. Beim Dessert wendete sich das Blatt zwar für den Henssler, doch leider reichte es am Ende doch nicht für den großen Sieg aus. Zuvor hatte Henssler bereits im Impro-Gang am Anfang der Folge gegen die Promis verloren. Mit einem Gesamtpunktestand von 109:103 gewann das Trio letztendlich gegen den TV-Koch.

"Grill den Henssler" 2024: Kandidaten in Folge 3

Die anstehende dritte Folge der aktuellen Ausgabe von " Grill den Henssler" ist eine Spezialausgabe. Da die Folge für den Muttertag geplant ist, passt sich auch das Konzept der Sendung an den Feiertag an. Teilnehmen werden nämlich dieses Mal Duos im Mutter-Kind-Verhältnis. Mit dabei sind Moderatorin Marijke Amado und ihr Sohn Kay, Twitch-Streamer Jens "Knossi" Knossalla und dessen Mutter Ida, sowie Tatort-Schauspieler Oliver Mommsen und seine Mutter Claudia. Als Coaches werden ihnen die Köche und das Paar Elif Oskan und Markus Stöckle zur Seite stehen. Ob die prominenten Duos gegen den Henssler gewinnen werden können? Das wird sich dann in der Folge zeigen.

Wann läuft die nächste Folge von "Grill den Henssler" 2024?

Da die nächste Folge am Muttertag übertragen wird und da dieser in diesem Jahr am 12. Mai ist, wird natürlich auch das Muttertagsspecial am 12. Mai 2024 ausgestrahlt. Die Übertragung von "Grill den Henssler" übernimmt im Free-TV VOX zur Primetime um 20.15 Uhr.