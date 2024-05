"Grill den Henssler" am 26.5.24: Wer gewann in Folge 5?

TV-Koch Steffen Henssler begrüßt in Staffel 20 von "Grill den Henssler" wieder neue Promis. Alle Infos rund um Folge 5 und dessen Gewinner finden Sie hier.

In der Kocharena köchelten am 26. Mai 2024 wieder die Töpfe. Der TV-Koch Steffen Henssler hieß in Folge 5 der 20. Staffel von " Grill den Henssler" drei bekannte Gesichter des deutschen Fernsehens willkommen. Moderatorin Laura Wontorra führt dabei durch die Sendung. Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach sitzen währenddessen in der Jury von Staffel 20.

Wie immer treten die prominenten Gäste in einem kulinarischen Wettstreit gegen Fernsehkoch Steffen Henssler an, um am Ende die meisten Punkte zu ergattern. Dabei werden vier Gänge gekocht. In der ersten Runde, dem "Impro-Gang", kochen die Promis gemeinsam, um in neun Minuten den Henssler zu schlagen. Dann folgen drei weitere Gänge, die die Promis jeweils alleine kochen müssen, während sie von einem Proficoach angeleitet werden. Während die Promis mit ihrem Coach vor der Sendung proben durften, bekommt Henssler die Zutaten und das Rezept erst in der Sendung vorgelegt.

Wer hat in Folge 5 von "Grill den Henssler" gewonnen? Welche Promis haben teilgenommen? Wie sieht der Punktestand aus? Hier erfahren Sie es.

"Grill den Henssler" 2024: Gewinner in Folge 5

In Folge 5 der Staffel leitete Coach Martin Klein drei Promis im Wettkampf gegen den TV-Koch Steffen Henssler an. Angetreten sind die TV-Persönlichkeiten Martin Brambach, Guido Maria Kretschmer und Evelyn Burdecki.

Im Impro-Gang finden die Wettkämpfer, die drei Zutaten Limonenseitlinge, Estragon und Essiggurken vor. Während der Henssler alleine kämpft, dürfen die Promis in dieser Runde als Trio antreten. In der nächsten Runde ist für die Vorspeise Tatort-Schauspieler Martin Brambach verantwortlich. Das Gericht ist ein Glasnudelsalat mit Garnelen. Auch wenn Henssler über den Salat spottet, gelingt es Herrn Brambach in der Vorspeisenrunde vorzulegen und die Jury von sich zu überzeugen. Im Hauptgang zaubert Guido Maria Kretschmer ein Rezept aus Spanien. Mit den schwarzen Linsen mit Kartoffelpüree, dazu leicht geräucherte Chorizo und Pulpo, haut er die Jury fast von ihren Stühlen. Christian Rach gibt dem Teller sogar die Höchstpunktzahl - ganze 10 Punkte. Währenddessen bekommt der Henssler wegen der fehlenden Chorizo nur neun Punkte von ihm. Das Rezept für das Dessert sind Piroggen mit Heidelbeeren und Erdbeeren. Dieser Gang wurde von Evelyn Burdecki kreiert. Auch sie beeindruckt die Jury mit ihrer Glanzleistung, doch Steffen Henssler liegt mit einem Punkt vorne. Insgesamt ist die Jury von den Gerichten in Folge 5 jedoch mehr als begeistert.

Letztendlich haben die Promis von der Jury insgesamt 107 Punkte gewinnen können, während der Henssler mit stolzen 118 Punkten am Ende der klare Sieger der Folge ist.

"Grill den Henssler" 2024: Kandidaten der nächsten Folge

Auch in der nächsten Folge werden berühmte Namen der deutschen Unterhaltungs- und Fernsehbranche gegen Steffen Henssler antreten. Das Besondere an der nächsten Folge ist jedoch, dass sie ein EM-Special sein wird. Im Kochwettkampf wird neben Cathy Hummels, der Ex-Frau von Profi-Fußballer Mats Hummels, und dem deutschen Fußballspieler Kevin Großkreutz auch der Comedian Chris Tall teilnehmen. Die Kochlöffel werden gezückt und geschwungen, ob gekonnt oder nicht, um genug Punkte für den Sieg zu erhalten. Ob die Jury von den Fähigkeiten der Promis überzeugt sein wird? Das sehen Sie dann in der nächsten Folge.

Wann läuft die nächste Folge von "Grill den Henssler" 2024?

Die nächste Ausgabe der neuen Staffel ist laut den Sendeterminen für den 2. Juni 2024 geplant. Los soll es pünktlich um 20.15 Uhr gehen. Für die Übertragung der Sendung ist Vox zuständig. Die nächste Folge wird eine EM-Spezialausgabe und ist außerdem die letzte Folge der Jubiläumsstaffel. Somit endet Staffel 20 von "Grill den Henssler".