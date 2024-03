"Hart aber fair" gestern am 25.3.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" gestern am 25.3.24 ging es um ein Thema, über das in Deutschland heftig gestritten wird. Worum geht es und welche Gäste sind dabei?

Die Gäste von " Hart aber fair" gestern Abend nahmen sich ein aktuelles Thema vor, bei dem sich manche Menschen ungerecht behandelt fühlen. In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 25.3.24 ab 21 Uhr in der ARD läuft.

Dabei geht es nicht nur um das Thema und die Gäste von Moderator Louis Klamroth. Wir beantworten auch weitere Fragen: Wo gibt es die Übertragung im Stream? Wann gibt es Wiederholungen? Und wie lange dauert die Pause, die die ARD-Talkshow ab kommender Woche einlegt.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 25.3.24

Das sind die Gäste bei "Hart aber fair" gestern Abend:

Anke Rehlinger ( SPD ): Ministerpräsidentin des Saarlands und stellvertretende Parteivorsitzende

Ministerpräsidentin des und stellvertretende Parteivorsitzende Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Philipp Amthor ( CDU ): Bundestagsabgeordneter

Bundestagsabgeordneter Thomas Wasilewski : Bürgergeld-Empfänger

Bürgergeld-Empfänger Marie-Christine Ostermann : Unternehmerin (Rullko Großeinkauf GmbH) und Präsidentin von "Die Familienunternehmer"

Unternehmerin (Rullko Großeinkauf GmbH) und Präsidentin von "Die Familienunternehmer" Henry Maske : Box-Weltmeister, Gründer der " Henry Maske Stiftung A place for kids"

Box-Weltmeister, Gründer der " Stiftung A place for kids" Sibylla Abenteuer: leitet den Gasthof "Rabenwirt" in Pullach

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 25.3.24

"Die Bürgergeld-Debatte: Mehr Druck, mehr Sanktionen, mehr Gerechtigkeit?" - so lautet das Thema bei "Hart aber fair" am 25.3.24. Damit werden die Pläne der CDU aufgegriffen, das Bürgergeld in seiner jetzigen Form wieder abschaffen zu wollen. Stattdessen soll es wieder schärfere Sanktionen geben.

In der Ankündigung zur Sendung werden verschiedene Fragen zu diesem Thema aufgeworfen: Sind die CDU-Pläne zum Bürgergeld sinnvoll oder nur "Populismus auf dem Rücken der Armen"? Wie viel Armut und wie viel Reichtum verträgt die Gesellschaft in Deutschland? Genau darüber will Moderator Louis Klamroth mit seinen Gästen diskutieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" lief gestern am 25.3.24 ab 21 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV wird auch ein Live-Stream auf der Seite der ARD angeboten. Der lässt sich kostenlos und ohne Anmeldung ansehen.

Lesen Sie dazu auch

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 25.3.24 laufen gleich drei Wiederholungen im Fernsehen - auf drei verschiedenen Sendern. Das sind alle Sendetermine und Sendezeiten zur aktuellen Folge 784:

25.3.2024, 21.00 Uhr: ARD

26.3.2024, 02.50 Uhr: ARD

26.3.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

27.3.2024, 01.00 Uhr, 3Sat

Unabhängig von einer bestimmten Sendezeit gibt es alle Folgen von "Hart aber fair" nach der Ausstrahlung in der Mediathek der ARD. Am Dienstagnachmittag wird dort zusätzlich eine um redaktionelle Inhalte ergänzte Fassung samt Kommentaren von Louis Klamroth veröffentlicht.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist eigentlich am Montag ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Die Folge vom 25. März ist aber die vorerst letzte - am 1. April (Ostermontag 2024), 8. April, 15. April und 22. April befindet sich die Talkshow in einer Pause. Erst am 29. April kehrt "Hart aber fair" ins ARD-Programm zurück. Das sind damit die aktuell angekündigten Sendetermine:

25.03.2024, 21.00 Uhr

29.04.2024, 21.15 Uhr

(sge)