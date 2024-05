"Hast du Töne?": Alle Infos zum Comeback der Musikshow

"Hast du Töne?" feiert nach über zwanzig Jahren sein TV-Comeback. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Ablauf, Moderator, sowie Übertragung im TV und Stream.

Eine altbekannte Show kehrt nach 23 Jahren ins deutsche Fernsehen zurück: Die Musikshow "Hast Du Töne?" feiert ihr Comeback, moderiert von Matthias Opdenhövel. Ursprünglich auf Vox ausgestrahlt, wird die Show nun auf einem neuen Sender laufen. In mehreren Folgen treten Promi-Duos gegeneinander an, um Musiktitel zu erkennen und Preisgelder für ihre Zuschauer zu erspielen.

Wir verraten Ihnen alles, was es zu "Hast Du Töne?" zu wissen gibt. Wie genau funktioniert das Spielprinzip? Wann laufen die Folgen? Wo wird die Show übertragen? Wer war früher Moderator? Alle Infos finden Sie hier im Artikel.

Sendetermine von "Hast du Töne?": Wann läuft die Musikshow 2024 im Fernsehen?

Die Erstausstrahlung der Spielshow ist für den 30. Mai 2024 um 20.15 Uhr geplant. Die Prime-Time-Sendung bietet Zuschauern die Gelegenheit, das Revival von "Hast Du Töne?" live im Fernsehen auf Sat.1 zu verfolgen. Zusätzlich ist die Sendung auch online im Stream zu sehen. Nach dem ersten TV-Termin Ende Mai geht vermutlich wöchentlich mit fünf weiteren Ausgaben weiter. Somit gibt es sechs Folgen vom "Hast Du Töne?"-Revival. Sollte sich an der Ausstrahlung etwas ändern, lassen wir Sie es hier wissen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: augsburg.tv

Hier ist ein Überblick zu allen voraussichtlichen Sendeterminen im TV und Stream:

Folge 1: Donnerstag, 30. Mai 2024, um 20.15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 6. Juni 2024, um 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 13. Juni 2024, um 20.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 20. Juni 2024, um 20.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 27. Juni 2024, um 20.15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 4. Juli 2024, um 20.15 Uhr

"Hast du Töne?": Der Ablauf der Sendung

In "Hast Du Töne?" treten drei Promi-Duos in verschiedenen Spielrunden gegeneinander an, um ihre Musikkenntnisse unter Beweis zu stellen. Angeführt werden diese dabei immer von den Teamkapitänen. Dabei handelt es sich um folgende drei Promis:

Nora Tschirner

Smudo

Lutz van der Horst

Die Promi-Teams werden vor die Herausforderung gestellt, Songs anhand kurzer Ausschnitte zu erkennen. Im Schnelldurchlauf müssen sie die Lieder identifizieren, wobei auch Variationen auftreten können, wie zum Beispiel die Erkennung anhand eines einzelnen Instruments aus dem Song. Unter der Moderation von Matthias Opdenhövel bietet die Show zudem eine Zuschauerbeteiligung. Denn am Ende jeder Folge hat ein Zuschauer aus dem Publikumsblock des siegreichen Duos die Chance, bis zu 25.000 Euro zu gewinnen. Mit dabei ist auch die Originalband von damals: "Tönlein Brilliant".

Übertragung von "Hast du Töne?": Wann laufen die Folgen im TV und Stream?

Die Ausstrahlung der Show beginnt ab dem 30. Mai 2024 auf dem Sender Sat.1. Nach einer Pause von 23 Jahren übernimmt Sat.1 die Übertragung, die zuvor auf Vox ausgestrahlt wurde. Für Zuschauer, die die Sendung nicht live im klassischen Fernsehen verfolgen können, wird sie auch zeitgleich online auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar sein.

Wer ist der Moderator von "Hast du Töne?"

Matthias Opdenhövel, eine feste Größe im deutschen Fernsehen, kehrt als Moderator für die neue Staffel von "Hast Du Töne?" zurück. Für ihn bedeutet dies auch ein persönliches Comeback, da er bereits vor 23 Jahren die ersten Folgen der Sendung moderierte. Seine Rückkehr als Moderator der Musikshow ist somit ein Wiedersehen. Opdenhövel ist darüber hinaus bekannt für seine Moderation zahlreicher anderer beliebter Sendungen, wie der Sportschau oder "The Masked Singer". Auch auf Sat.1 führt er bereits durch andere Formate, wie beispielsweise "The Floor".