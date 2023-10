"Helen Dorn - Der kleine Bruder": Handlung und Übertragung im TV oder Stream

Eine neue Folge von "Helen Dorn" lief am Samstag im ZDF. Hier finden Sie Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung im TV oder Stream.

"Helen Dorn" ist eine Kriminalfilmreihe des ZDF, bei der Anna Loos die Rolle der titelgebenden Kriminalhauptkommissarin Helen Dorn verkörpert und in jeder Folge einen neuen Fall löst. Die Serie wird seit 2013 produziert und ist seit 2014 Teil der Samstagskrimis des ZDF. Mit Ausnahme von 2019 und 2020, kamen seit der Erstausstrahlung jedes Jahr immer zwei Folgen im ZDF: Die erste Folge von 2023 namens "Das Recht zu schweigen", wurde am 11. Februar ausgestrahlt. Nun stand eine weitere Folge mit dem Namen "Der kleine Bruder" an. Doch wann war der Sendetermin? Und worum geht es in dieser Folge?

Antworten auf diesen Fragen und Informationen rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung der neuen Folge von "Helen Dorn" finden Sie hier in unserem Artikel.

Termin von "Helen Dorn - Der kleine Bruder": Wann ist der Sendetermin?

Der Sendetermin für "Helen Dorn - Der kleine Bruder" war der 21. Oktober 2023. Die Regie und das Drehbuch der neuen Folge hat Friedemann Fromm übernommen, während Thomas Freudenthal für das Szenenbild verantwortlich war.

Darsteller von "Helen Dorn - Der kleine Bruder": Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

Das ZDF hat die Besetzung der neuen Folge von "Helen Dorn" bereits vor einiger Zeit bekanntgegeben. Hier finden Sie eine Übersicht der Darsteller und der von ihnen gespielten Rollen in "Helen Dorn - Der kleine Bruder":

Anna Loos als Helen Dorn

als Ernst Stötzner als Richard Dorn

als Tristan Seith als Weyer

als Nahmeh Alaei als Dr. Isabella Allighieri

Stipe Erceg als Nedjo Kristic

Dominik Ganser als Denniz Burhan

als Carla Njine als Abedi Elemide

Yalany Marschner als Deon Elemide

Anica Dobra als Marie Reinhard

als Marie Reinhard Simonida Selimović als Ljili Burhan

Marco Valero als Rocco Burhan

als Kerem Can als Melih Hadad

Eray von Egilmez als Aedish Naifeh

Bettina Stucky als Dr. Ruth Kiefer

als Dr. und andere.

Handlung von "Helen Dorn - Der kleine Bruder": Worum geht es?

Helen Dorn ist eine LKA-Hauptkommissarin, die an bedeutenden Kriminalfällen arbeitet. Sie ist in Nordrhein-Westfalen und später in Hamburg tätig, wo sie sehr geradlinig und beharrlich ermittelt. Anfangs arbeitet sie mit Kriminalhauptkommissar Gregor Georgi zusammen, der rational handelt und ein Analytiker ist. Ihr Vertrauter wird der Kriminaltechniker Weyer, der ihr auch in schwierigen Situationen treu bleibt. Helen Dorn hat ein angespanntes Verhältnis zu ihrem Vater, einem ehemaligen Kriminalhauptkommissar, das sich im Laufe der Serie verbessert. In jeder Folge löst sie einen Fall und auch in der neuen Folge steht die Kommissarin zunächst vor einem Rätsel:

In Wilhelmsburg ereignet sich ein Amoklauf an einer Stadtteilschule, bei dem der Amokläufer Rocco Burhan unter rätselhaften Bedingungen ums Leben kommt. Helen Dorn beginnt ihre Ermittlungen, um den Täter und die zugrunde liegenden Motive aufzudecken. Doch erst, als Helen sich einer vermeintlichen Niederlage beugt, erkennt sie die wahre Natur des Falls und begreift, welch große Bedeutung er für alle Beteiligten hat.

Übertragung von "Helen Dorn - Der kleine Bruder" im TV und Stream

"Helen Dorn - Der kleine Bruder" wird am 21. Oktober 2023 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Seit Samstag, dem 14. Oktober 2023 ab 10.00 Uhr, steht die neue Folge von "Helen Dorn" Ihnen für ein Jahr in der ZDF Mediathek zur Verfügung.

Gibt es eine Wiederholung von "Helen Dorn - Der kleine Bruder"?

Es ist noch keine Wiederholung von "Helen Dorn - Der kleine Bruder" im TV angekündigt worden. Sie haben allerdings schon seit dem 14. Oktober die Möglichkeit die neueste Folge der Reihe in der ZDF-Mediathek anzusehen. Der Titel steht dort noch ein ganzes Jahr kostenlos zur Verfügung.