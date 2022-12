"His Dark Materials": Folgen, Besetzung und Handlung von Staffel 3

Im Dezember zeigt Sky Staffel 3 von "His Dark Materials". Alle Informationen rund um Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen Trailer gibt es hier.

Zunächst im englischen Original, anschließend in der synchronisierten, deutschen Fassung: Die dritte und finale Staffel von "His Dark Materials" steht vor der Tür und die Serie damit vor dem Abschluss.

Alle Informationen rund um die Fantasyserie "His Dark Materials", die Übertragung im Free-TV und Stream, die Ausstrahlungstermine, Besetzung im Cast und weiteres nützliches Hintergrundwissen haben wir für Sie zusammengetragen.

Wo läuft "His Dark Materials", Staffel 3?

Staffel 3 von "His Dark Materials" wird auf dem Sky-eigenen Streamingportal WOW und über Sky Q übertragen - auf Abruf. Start der dritten Staffel "His Dark Materials" war am Dienstag, 6. Dezember 2022. Eine lineare Ausstrahlung des englischen Originals wird es wohl zunächst nicht geben, die synchronisierte Fassung von "His Dark Materials", Staffel 3, folgt voraussichtlich im Frühjahr 2023 auf Sky Atlantic. Wer sich bis dahin die ersten beiden Staffeln der Serie anschauen möchte, kann dies ebenfalls bei WOW und Sky Q tun.

Staffel 3 von "His Dark Materials": Wann laufen die neuen Folgen?

Sky hat die Veröffentlichung der englischsprachigen Originalfassung von "His Dark Materials", Staffel 3, parallel zur US-Ausstrahlung angekündigt. Das bedeutet: In Deutschland können die neuen Folgen immer dienstags und in Doppelfolgen gestreamt werden. Startdatum für den wöchentlichen Rhythmus war der 6. Dezember 2022. Die Länge der einzelnen Folgen wurde auf ca. 50 Minuten beziffert.

Bei insgesamt acht Episoden ergeben sich die folgenden Sendetermine für Staffel 3 von "His Dark Materials":

Dienstag, 6. Dezember 2022

Folge 1: The Enchanted Sleeper

Folge 2: The Break

Dienstag, 13. Dezember 2022

Folge 3: Titel noch unbekannt

Folge 4: Titel noch unbekannt

Dienstag, 20. Dezember 2022

Folge 5: Titel noch unbekannt

Folge 6: Titel noch unbekannt

Dienstag, 27. Dezember 2022

Folge 7: Titel noch unbekannt

Folge 8: Titel noch unbekannt

"His Dark Materials" im Stream: Wo kann man Staffel 3 der Fantasy-Serie sehen?

Wie bereits erwähnt wird die erstmalige Veröffentlichung der 3. Staffel von "His Dark Materials" über WOW und Sky Q geschehen. Bei beiden Streamingportalen, die von Sky betrieben werden, sind die Doppelfolgen auf Abruf verfügbar. Das reguläre Abo für Serien kostet bei WOW 9,99 € pro Monat. Sky Q ist ab 15 € monatlich zu haben (Stand: 30. November 2022).

Besetzung von "His Dark Materials": Die Schauspieler im Cast von Staffel 3

Welche Schauspielerinnen und Schauspieler die einzelnen Figuren bei "His Dark Materials" verkörpern, haben wir Ihnen hier zusammengefasst:

Rolle Besetzung Lyra Silvertongue Dafne Keen Will Parry Amir Wilson Marisa Coulter Ruth Wilson Commander Ogunwe Adewale Akinnuoye-Agbaje Ruta Skadi Jade Anouka Father MacPhail Will Keen Commander Roke Jonathan Aris Xaphania Chipo Chung Baruch Simon Harrison Balthamos Kobna Holdbrook-Smith Roger Parslow Lewin Lloyd Father Gomez Jamie Ward Lord Asriel James McAvoy Agent Salmakia Sian Clifford Dr. Malory Malone Simone Kirby Dr. Cooper Lia Williams Metatron Alex Hassell Serafina Pekkala Ruta Gedmintas Lee Scoresby Lin-Manuel Miranda

Handlung von "His Dark Materials": Worum geht es in Staffel 3?

Da sich die Handlung von "His Dark Materials" an der gleichnamigen Trilogie von Philip Pullman orientiert, kann man sich ungefähr vorstellen, worum es in der dritten und finalen Staffel "His Dark Materials" gehen wird. Im dritten Buch "Das Bernstein-Teleskop" reisen Lyra und Will an einen Ort, von dem noch nie jemand zurückgekehrt ist. Gleichzeitig rückt der Krieg von Lyras Vater immer näher.

Trailer zu Staffel 3 von "His Dark Materials"

Der Trailer zu Staffel 3 von "His Dark Materials" gibt einen ersten Einblick in die finale Staffel:

